Tra i vincitori dei Premi Europei per il Patrimonio Culturale 2026 ci sono 5 italiani

Cinque progetti italiani premiati in Europa nel 2026 tra restauro, ricerca, inclusione, esempi concreti di valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo

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Sara Boccolini

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Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Tra i vincitori dei Premi Europei per il Patrimonio Culturale 2026 ci sono 5 italiani
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Complesso monastico di Polirone, Mantova

Tra i vincitori dei Premi Europei per il Patrimonio Culturale 2026 ci sono anche cinque progetti italiani che raccontano la capacità del Paese di innovare nella tutela e valorizzazione dei beni culturali. Gli European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, istituiti dalla Commissione europea nel 2002 e gestiti da Europa Nostra nell’ambito del programma Europa Creativa dell’Unione europea, rappresentano il più importante riconoscimento europeo nel settore.

Per l’edizione 2026 sono stati premiati 30 progetti provenienti da 18 Paesi europei, selezionati tra oltre 260 candidature. I vincitori spaziano tra diverse categorie, dalla conservazione alla ricerca, fino alla formazione e al coinvolgimento delle comunità. In questo scenario, l’Italia si distingue con cinque realtà che uniscono tradizione, innovazione e impatto sociale.

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