Dopo anni fermi, i redditi crescono e ridisegnano la mappa: la top 10 dei Comuni più ricchi mescola grandi nomi e borghi inaspettati

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iStock Il borgo di Maccastorna è il più ricco d'Italia nel 2026

Ogni anno il ministero dell’Economia pubblica i dati sulle dichiarazioni dei redditi, ed Excellera Intelligence li trasforma in una mappa della ricchezza italiana. L’edizione collegata ai redditi del 2024 e pubblicata nel 2026 mostra come i redditi siano cresciuti, un grande cambiamento dopo anni di stop.

Ma a fare la differenza è la nuova mappa dei Comuni dove vivono i più ricchi d’Italia, con conferme come Portofino e Courmayeur, ma anche piccoli borghi meno conosciuti che finiscono nella top 10. Ecco quali sono i Comuni dove vivono i più ricchi d’Italia.

I dati sui Comuni dove vivono i più ricchi d’Italia

I redditi tornano a crescere davvero, come non succedeva da anni. I dati del ministero dell’Economia, rielaborati da Excellera Intelligence nel suo Barometro, fotografano un 2024 in controtendenza: il reddito medio pro capite sale a 25.125 euro, +4,1% sull’anno precedente. Un aumento netto, al di là dell’inflazione.

Il quadro, nel complesso, mostra un recupero che si è fatto strada lentamente. Dal 2009 a oggi il reddito imponibile medio è cresciuto di quasi un terzo, nonostante la crisi finanziaria, il Covid e l’impennata dei costi energetici.

Segnali di ripresa, dunque, ma distribuiti in modo non uniforme, poiché le disuguaglianze non si sono dissolte. Più di uno su tre contribuenti, il 33,2%, ha dichiarato meno di 15mila euro. Erano il 35,2% nel 2023, quindi qualcosa si muove, ma la distanza con chi sta in cima resta quella che è: solo il 6% ha superato i 55mila euro.

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La classifica dei Comuni e capoluoghi più ricchi

La classifica mostra, tra i Comuni con i redditi più elevati, due tipologie abbastanza nette: da una parte ci sono i piccoli borghi in contesti paesaggistici di pregio come Portofino, Forte dei Marmi o San Vito di Cadore; dall’altra ci sono centri residenziali nell’hinterland di grandi città come Torre d’Isola, Basiglio e Cusago dove si è vicini ai servizi e i prezzi delle case raccontano già molto di chi vi abita.

Portofino, pur scivolando dal primo al terzo posto, resta uno dei simboli di questa Italia: 65.836 euro di reddito medio, in calo del 30,9% rispetto all’anno precedente, segno che la variabilità nei Comuni piccoli è sempre alta, e che certi contribuenti si spostano, cambiano residenza, o semplicemente un anno dichiarano di più e uno di meno.

San Vito di Cadore è l’altra sorpresa della classifica: nono posto nel 2024, 401esimo nel 2023. Un balzo di 392 posizioni che ricalca la logica di Maccastorna, che risulta essere il Comune più ricco d’Italia: ci vivono poche decine di persone e probabilmente il balzo è dovuto al trasferimento di una o più famiglie facoltose nel territorio. In questo piccolissimo borgo, a spiccare è il suo castello, dove le leggende popolari raccontano che si aggirerebbero ben 70 fantasmi.

E tra i capoluoghi? Milano trionfa su tutti con un primato di 40.316 euro di reddito medio pro capite, registrando anche un +3,3%. La città meneghina supera Monza con i suoi 35.628 euro e Bergamo con 34.263 euro. Chiudono la top 5 Bologna e i suoi 32.302 euro e Roma con 31.423 euro. Napoli? Appena fuori con 24.388 euro.

I 10 Comuni più ricchi d’Italia: