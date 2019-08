Le vacanze di lusso di Harry e Meghan, le scelte low cost di William e Kate

editato in: da

È periodo di vacanze, anche per la famiglia reale inglese. E, quest’anno, al centro dell’attenzione ci sono finiti i loro viaggi: quelli extra lusso di Harry e Meghan (che hanno suscitato molto scalpore) e quelli di William e Kate che – invece -hanno deciso di mantenere un basso profilo.

Fino a pochi mesi fa, i due fratelli erano molto uniti, nonostante William fosse già da tempo sposato con Kate Middleton. Ma, con l’arrivo di Meghan Markle, qualcosa sembra essersi rotto. Questo improvviso cambiamento nei delicati equilibri familiari si rispecchia anche nelle decisioni che le due coppie prendono per quella che è la loro vita quotidiana. In particolare, nelle ultime settimane sono finite sotto le luci dei riflettori le loro vacanze estive.

Harry e Meghan, per il loro primo viaggio da neogenitori del piccolo Archie, non hanno badato a spese. Si sono prima goduti qualche giorno a Ibiza, affittando per l’occasione una villa extra lusso a pochi passi dal mare.

Poi si sono diretti in Francia, e più precisamente a Nizza. Qui sono stati ospiti presso la splendida dimora di Elton John, un’abitazione immersa nel verde e naturalmente dotata di tutti i comfort. Per entrambi i viaggi, la coppia reale ha approfittato di jet privati. Cosa, questa, che ha suscitato molto scalpore tra il pubblico: non solo per il costo ingente di questa scelta, ma anche perché Harry e Meghan si sono schierati a tutela dell’ambiente, auspicando una riduzione delle emissioni di carbonio (le loro parole sono risuonate in contrasto ai loro spostamenti privati).

Anche William e Kate hanno optato per vacanze lussuose, soprattutto per la prima parte dell’estate. La famigliola al gran completo si è recata a Mustique, dove da anni trascorre il periodo più caldo. Quello che ha sorpreso è stata la loro recente decisione di salire su un volo low cost della compagnia aerea Flybe, per dirigersi a Balmoral, dove trascorreranno qualche settimana presso la residenza estiva della Regina Elisabetta II. Il piccolo aereo che da Norwich ha fatto rotta verso Aberdeen ha avuto così degli ospiti davvero speciali, che hanno lasciato di stucco tutti gli altri passeggeri.

Alcuni hanno voluto vedere in questo gesto dei duchi di Cambridge una risposta al lusso sfrenato di Harry e Meghan. Che si tratti di un modo per allontanarsi dalle scelte per molti sconsiderate dei duchi di Sussex?