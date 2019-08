Meghan e Harry: vacanze a Nizza nella villa di Elton John

editato in: da

Continuano ad emergere nuovi dettagli sulle ultime vacanze estive di Harry e Meghan, che in questo mese di agosto si sono presi qualche settimana di relax insieme al loro figlioletto Archie. Ora scopriamo che hanno alloggiato anche presso la villa di Elton John, a Nizza.

Il cantante britannico possiede infatti una delle dimore più belle (e lussuose) della Costa Azzurra, immersa nel verde e in una posizione assolutamente riservata per garantirne la privacy. La villa, costruita in stile mediterraneo, sorge su un’altura a pochi passi dalla città di Nizza ed è naturalmente dotata di ogni comfort. All’esterno, possiamo ammirare una splendida piscina privata circondata dalla natura. Gli interni sono arredati con gran classe, e ogni dettaglio è curato con la massima attenzione, come ad esempio l’Andy Warhol originale che dimora in camera da letto. L’intera dimora, la cui struttura è originaria degli anni ’20, è di circa 600 metri quadri: pensate, è fornita anche di uno studio di registrazione!

Elton John ha acquistato questa meravigliosa abitazione nel 2006, pagandola la bella cifra di 6 milioni di dollari. Per il cantante e per il marito David Furnish la villa è una residenza estiva. Qui si rifugiano spesso nei mesi più caldi assieme ai loro bambini, per fuggire dalla folla e godersi lo splendido panorama della Costa Azzurra in tutta tranquillità. Inoltre, Elton John ha già accolto numerosi amici famosi tra queste quattro mura: tra tanti, abbiamo notato l’attore Neil Patrick Harris con suo marito e David Beckham con sua moglie Victoria.

Qualche giorno fa, la villa del cantante ha aperto le sue porte anche al principe Harry e a Meghan Markle, in vacanza per la prima volta da neogenitori con il piccolo Archie. La coppia reale aveva appena trascorso del tempo ad Ibiza, e poco dopo si è diretta a Nizza, tra le polemiche degli utenti. Nel centro del mirino, i loro spostamenti effettuati con jet privati: nei mesi scorsi i duchi di Sussex avevano parlato dell’importanza di ridurre le emissioni di anidride carbonica, ma sono stati i primi a concedersi ben tre voli privati nel giro di poche settimane (a spese della Corona, o almeno così dicono le indiscrezioni). Proprio Elton John ha voluto prendere le difese della coppia, sostenendo di aver inviato lui stesso un jet privato a emissioni zero per condurre Harry e Meghan a Nizza, pagandolo in prima persona.