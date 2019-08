La villa da 130.000 euro a settimana scelta da Meghan a Ibiza

editato in: da

Chi va a Ibiza spesso non bada molto all’alloggio: basta che abbia un comodo letto per riposare, tanto il resto del tempo lo passerà tra spiagge e locali notturni. Non è lo stesso per Meghan Markle, che quest’anno ha scelto la rinomata meta turistica spagnola per una settimana lontana dalla grigia Londra.

La duchessa di Sussex ha deciso di concedersi qualche giorno di follia proprio nella splendida isola di Ibiza, ma senza rinunciare alla privacy. Per questo lei e suo marito, il principe Harry, hanno affittato una delle ville più lussuose (e protette) della zona, così da non rischiare di trovarsi con i paparazzi davanti alla porta. Secondo quanto riportato dai media inglesi, Meghan avrebbe scelto una delle ville di Vista Alegre, un complesso di strutture extralusso dotate di ogni comfort e, naturalmente, del più elevato standard di sicurezza.

Alloggiare in una di queste ville richiede ovviamente un bel budget: la maggior parte può essere affittata alla “modica” cifra di circa 25.000 sterline a settimana (poco più di 27.000€), ma una in particolare, Sa Calma, costa nientemeno che 120.000 sterline a settimana (ovvero circa 130.000€). In questa splendida abitazione hanno soggiornato personaggi famosissimi quali David Guetta e Paul McCartney, quindi il prezzo è ampiamente giustificato dalla sua fama. E potrebbe essere proprio questa la villa scelta da Meghan per la sua prima vacanza da neomamma del piccolo Archie.

Sa Calma ha tutti i comfort che si possano desiderare per una vacanza a 5 stelle: è fornita di piscina da 50 metri (naturalmente privata), e nel garage ha una Range Rover a disposizione degli ospiti, dotata di autista. Lo staff incluso nell’affitto prevede un maggiordomo, uno chef e una cameriera, mentre è possibile richiedere i servizi aggiuntivi di un istruttore di yoga e di un personal trainer. La villa si trova a pochi passi dalla spiaggia, nel complesso di Vista Alegre situato a Es Cubelles, piccolo paese nel sud-ovest di Ibiza nei pressi di Sant Josep.

Per raggiungere il resort, Meghan e Harry hanno utilizzato un jet privato, cosa che ha suscitato grande clamore. Solo poche settimane fa avevano partecipato al vertice di Google Camp, a Selinunte, sull’importanza di ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre, il loro viaggio extralusso sembra essere costato una cifra non indifferente, nonostante da Buckingham Palace non siano filtrate notizie in merito alla spesa sostenuta per il soggiorno dei duchi di Sussex a Ibiza.