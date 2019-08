William e Kate volano a Balmoral con la low cost FlyBe

editato in: da

Dopo le numerose polemiche sui costosissimi viaggi in jet privati di Harry e Meghan, ci pensa il primogenito della casa reale William, insieme alla moglie Kate, a mettere a tacere le malelingue.

Per raggiungere il castello di Balmoral, in Scozia, dove sono soliti trascorrere gran parte delle vacanze estive, i duchi di Cambridge hanno scelto una compagnia low cost: si tratta della FlyBe, aereo mini e spartano per un costo del biglietto pari a circa 80 euro a persona, contro i circa 20 mila euro a viaggio spesi dai duchi di Sussex nelle loro vacanze extra lusso tra Ibiza e Nizza insieme al piccolo Archie.

Flybe ha la caratteristica di assegnare i posti su tutti i voli e i passeggeri hanno l’opzione di scegliere il sedile online in anticipo. Unico sfizio che si sono concessi William e Kate: i biglietti di classe Economy Plus, con cui si ha diritto a una bevanda e uno snack, l’accesso alle Flybe Executive Lounges, la prenotazione del posto gratis e il check-in prioritario.

Insomma, chip is the new chic anche per i principini George, Charlotte e Louis, in braccio al papà, fotografati sorridenti sulla pista mentre si imbarcano. Testimonial un video sul Daily Mail che ha fatto velocemente il giro del mondo: li ritrae a bordo del volo del mattino in partenza dal Norwich International Airport alle 8.45, poco lontano dalla loro residenza di campagna nel Norfolk, sul volo diretto a Aberdeen.

Il biografo reale ha commentato la situazione raccontando che i membri della Royal Family spesso utilizzano i voli low cost, esattamente come ha sempre fatto anche Lady Diana in passato: la reazione dell’opinione pubblica è stata immediatamente positiva.

“Durante il volo ho avuto la sensazione che a bordo ci fosse qualcuno di famoso, magari un calciatore. Quando siamo arrivati abbiamo visto due Range Rover nere sull’asfalto e improvvisamente Will, Kate e i bambini si sono alzati dalle prime file e sono scesi. Nessuno li ha disturbati e onestamente nessuno li aveva visti salire sull’aereo. Sembravano una famiglia davvero normale”, ha rivelato un passeggero a People.

Flybe è una compagnia aerea a basso costo regionale britannica che fa parte della European Low Fares Airline Association basata a Exeter, Devon, Inghilterra. Opera più di 180 rotte verso 65 aeroporti europei ed è la compagnia aerea regionale più grande d’Europa, con circa 2.600 persone impiegate.

La base più grande nel Regno Unito è presso l’aeroporto di Southampton e le altri grandi basi sono situate presso Belfast, Birmingham e Manchester, con un totale di 14 equipaggi e aerei basati nel Regno unito, nelle Channel Islands e sull’Isola di Man. L’acronimo BE deriva da British European, precedente nome dell’azienda.

Un applauso dunque ai duchi di Cambridge, se lo meritano proprio…