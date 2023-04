Gardaland, al via la nuova stagione: tutte le novità in arrivo

Fonte: Ufficio Stampa Jumanji - The Labyrinth

In primavera, torna la voglia di stare un po’ all’aria aperta e di concedersi una bella gita fuori porta: perché non approfittarne per visitare Gardaland? Il più famoso parco divertimenti d’Italia ha appena riaperto i battenti, inaugurando alcune emozionanti attrazioni per grandi e piccini. Non c’è occasione migliore per godersi una giornata in famiglia e tornare un po’ bambini. Scopriamo quali sono le novità della stagione.

Gardaland, inaugurata la nuova stagione

Le giornate si allungano e le temperature si alzano: è il momento perfetto per andare alla scoperta dei più suggestivi parchi divertimento d’Italia, che si apprestano a dare il via alla bella stagione con tante sorprese e meravigliose novità. Può essere un’ottima idea per dare un po’ di movimento alle festività di Pasqua, oppure per passare un fine settimana qualsiasi in modo diverso dal solito. Per i bimbi (e non solo, naturalmente) è sempre un’emozione tuffarsi all’avventura, in un luogo pieno di allegria e colore.

Gardaland è forse il parco più famoso d’Italia, la destinazione migliore della primavera e dell’estate: potete immergervi tra le sue mille attrazioni, per trascorrere qualche ora di divertimento in compagnia della famiglia e degli amici. La nuova stagione è stata inaugurata nel weekend del 25 e 26 marzo, giusto in tempo per festeggiare la primavera, ma è da sabato 1° aprile che il parco apre i battenti in maniera continuativa. E lo fa davvero alla grande, con 5 splendide novità rivolte a tutte le fasce di età. Andiamo a vederle insieme.

Tutte le novità di Gardaland

La stagione 2023 debutta in grande stile, con l’inaugurazione di alcune nuove attrazioni mozzafiato. È il caso di Jumanji – The Labyrinth, che segue di qualche mese l’apertura di Jumanji – The Adventure: si tratta di un’esperienza immersiva multisensoriale ispirata alla serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment, per tutta la famiglia. Protagonisti sono proprio coloro che si avventurano tra le spire di questo labirinto selvaggio, lavorando con astuzia e ragionamento per arrivare alla fine del percorso. Ma attenzione alle mille insidie: dai giochi di specchi al tunnel oscuro, passando per i serpenti velenosi, fare un passo falso è facilissimo.

La nuova attrazione dedicata a Jumanji è aperta a grandi e piccini, ma non è certo l’unica esperienza imperdibile da provare quest’anno. Sul fronte spettacoli, le novità sono incredibili: si parte con Nautilus, un live show che va in scena presso il Gardaland Theatre. Emozioni a non finire e tanta tecnologia per un appuntamento da non perdere, che vede anche il coinvolgimento della celebre giornalista tv Cesara Buonamici. Perché poi non fare un salto nella giungla più selvaggia? Il cinema 4D offre una nuova opportunità di intrattenimento con Experience Mowgli’s4D Jungle Adventure.

Per i bambini, inoltre, c’è un’occasione speciale per divertirsi in compagnia di uno dei personaggi più amati: si tratta del CoComelon Meet&Greet, che offre la possibilità di incontrare da vicino il protagonista della famosa serie musicale CoComelon. Infine, l’ultima novità riguarda il LEGOLAND Water Park: la sua spettacolare Miniland, il settore che riproduce in scala i monumenti più belli d’Italia (con i mattoncini Lego, ovviamente!), si allarga con l’arrivo dell’area Milano Moderna. È la fedele ricostruzione di ben 11 grattacieli del capoluogo lombardo, per ammirare in miniatura l’affascinante skyline meneghino.