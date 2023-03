Parchi dei divertimenti in Italia: le novità dell’estate

Fonte: Cinecittà World La Cinepiscina di Cinecittà World

La primavera è quella meravigliosa stagione dell’anno che non solo fa sbocciare i fiori, rimette anche al mondo noi come essere umani. A ripartire in questo periodo sono tante attività, come i diversi parchi dei divertimenti disseminati lungo tutto il nostro Paese. E la stagione che sta per arrivare si preannuncia ricca di novità, alcune delle quali scopriremo insieme.

Cinecittà World, il primo parco del Centro Italia

Iniziamo questo viaggio da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. La stagione è già iniziata sabato 18 marzo e promette mesi di emozioni, adrenalina e voglia di stare insieme agli amici e alla famiglia con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario.

E in questo 2023 l’offerta di Cinecittà World si arricchisce ulteriormente con ben quattro grandi novità. Una di queste avrà inizio il 2 giugno poiché aprirà l’area acquatica, Aqua World, dove verranno inaugurati Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione.

Maggio sarà invece il mese in cui sorgerà il Palastudio, un nuovo teatro di oltre 2.100 mq progettato per eventi, spettacoli e concerti. Nuovo anche lo spettacolo Scuola di Polizia, lo Stunt Show Live che farà salire l’adrenalina alle stelle tra testacoda e acrobazie su quattro ruote.

È anche partita la stagione degli eventi che sarà impreziosita da grandi produzioni cinematografiche e televisive, da showcase e masterclass come quella di Alex Britti il 7 maggio, da eventi come Stelle di Fuoco, campionato italiano di fuochi d’artificio (7-16 Luglio), dai grandi concerti estivi, dalla 7° edizione di Viva l’Italia, il più grande appuntamento interforze mai realizzato in un parco divertimenti.

Venerdì 24 marzo, a fianco di Cinecittà World, aprirà anche Roma World, il Parco a tema dedicato all’Antica Roma con la sua esperienza unica: permette di vivere una giornata da antico romano con tante attività da godersi in mezzo alla natura. La novità del 2023 è il Bosco Magico, un suggestivo percorso tra luci, proiezioni ed effetti sonori immersi nel bosco delle sughere.

Il 2 giugno, infine, sarà la volta di Aqua World, un parco acquatico di Cinecittà World, dove poter prendere il sole tra spiagge di sabbia, la Cinepiscina, il fiume lento Paradiso, alternando il relax alle emozioni offerte dai due nuovi grandi scivoli Vortex e Boomerang.

La magica stagione di Mirabilandia

Quest’anno sono tantissime le novità anche per Mirabilandia, la cui stagione prenderà il via il 6 aprile. Già dal primo giorno di apertura ad attendere i visitatori ci sarà l’illusionista Antonio Casanova che trasformerà il teatro del Parco nell’unico e vero Teatro della Magia in Italia.

Mirabilandia è il parco divertimenti più grande d’Italia, e tutti i giorni i gentili ospiti riceveranno il benvenuto dalla nuovissima “Pirates-Welcome Parade” con stravaganti pirati. Atmosfere western per la novità “Steampunk saloon”, lo spettacolo nell’area Far West Valley con viaggiatori che si ritroveranno catapultati all’epoca della conquista della frontiera.

Il palco di piazza della Fama, invece, si trasformerà nella prestigiosa School of Performing Arts di New York per il nuovo “Hall of Fame” con ballerini, cantanti e attori alla ricerca dell’agognato successo.

L’arrivo dell’estate porterà con sé il grande show serale “L’Ultimo Pan” sullo specchio d’acqua del Parco e la “Magic Parade” per salutare a fine giornata tutti gli artisti al ritmo di musiche e balli coinvolgenti. Ad animare piazza della Fama sotto le stelle ci penseranno le note di “Wow” lo spettacolo con live band e con ambientazioni futuriste degli anni 2090.

Gardaland e le sue tantissime novità

Gardaland darà il via alla nuova stagione il weekend del 25 e 26 marzo, e poi dal 1° aprile in maniera continuativa. E in questo 2023 il parco divertimenti presenterà ben 4 novità rivolte a tutte le fasce di età.

Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto.

A Gardaland Theatre arriverà Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vedrà il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano. Non mancherà l’intrattenimento anche al cinema 4D, dove sarà possibile vivere la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure.

Infine, la Miniland di LEGOLAND Water Park che inaugurerà l’area Milano Moderna, una ricostruzione di 11 grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con i colorati ed iconici mattoncini LEGO.

Leolandia, a tutta sostenibilità

Non saranno da meno le novità di Leolandia che per quest’anno ha deciso di concentrare la sua attività sulla sostenibilità, con tante sorprese. Tra le prime Bluey, il personaggio dei cartoni animati del momento, che si aggiunge all’allegra brigata composta da PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug.

Tra le curiosità c’è TrenOrto che è un’attrazione davvero particolare: un trenino circondato da un vero orto con colture stagionale che spronerà i visitatori a imparare a conoscere e rispettare la natura. Rinnovati pure tutti gli show della LeoArena e confermata la promozione che offre un ingresso omaggio a tutti coloro che acquistano un biglietto del parco.

Le novità degli altri parchi

A Rimini Italia in Miniatura ha già riaperto, mentre l’Acquario di Cattolica e Oltremare a Riccione spalancheranno le loro porte dal 1° aprile. Il parco acquatico di Cattolica, tra le altre cose, si arricchirà con Il Mondo dei Dinosauri. Fiabilandia, tra i parchi più antichi d’Italia, promette di far sognare i bambini e far tornare piccoli i grandi. Tanti saranno i nuovio show dal vivo, tra cui “C’era una volta Tijuana…un salto nel lontano Messico”, “Fiaby Circus…il magico mondo del Circo” e “Biancaneve e i sette nani”.

Sabato 17 giugno riaprirà anche la spiaggia più caraibica della Romagna: il parco acquatico Mirabeach. E di fronte c’è il parco faunistico Safari Ravenna che quest’anno presenterà una nuova area dedicata agli istrici, l’area babbuini interamente rinnovata, la vasca che ospita le lontre ancora più grande e nuovo accesso all’area lemuri, dall’interno.

Fico Eataly World, un parco tematico dedicato al connubio natura e cibo, regalerà 20 attrazioni, giostre e padiglioni multimediali, giardini (tra cui un uliveto, una tartufaia, un orto urbano e un vigneto) in cui rilassarsi. E per l’estate il frutteto, tutti i venerdì, sarà all’insegna di “Griglia e Balla”, una grigliata tra gli alberi serata tutta da ballare grazie a due diverse aree musicali all’aperto dedicate a musica latino-americana e alla musica dance.

Infine il Giardino Zoologico del parco Zoomarine, dove poter vedere da vicinissimo lemuri, delfini, foche e leoni marini, pinguini, testuggini giganti e altri uccelli tropicali. Tra le novità Zoowatching, il nuovo evento live interattivo con Pinocchio e Freeda di Pinocchio & Friends, oltre al Museo del selfie, con ventidue stanze tematizzate per scattare foto singolari e postarle sui social.