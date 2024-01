A Gardaland quest’estate ci sarà una nuova attrazione

Sono iniziati i lavori per la nuova attrazione che sarà inaugurata a Gardaland in occasione della prossima apertura estiva

Sono iniziati i lavori per la nuova attrazione che sarà inaugurata a Gardaland in occasione della prossima apertura estiva. La si potrà provare a partire da giugno ed è una delle più misteriose e da brivido mai costruite.

Una scenografica pietra viola con incisi degli incomprensibili geroglifici scritti in una lingua sconosciuta sorgerà nel punto centrale della nuova area del parco dei divertimenti più frequentato d’Italia, dove prima c’era il Sequoia Magic Loop, accanto alle attrazioni Shaman e Colorado Boat.

La pietra riporterà un messaggio da decifrare e che farà scervellare i visitatori di Gardaland a partire dalla prossima stagione.

I primi dettagli della nuova attrazione

Non è ancora stata svelata la natura della nuova attrazione che sarà disponibile dalla prossima stagione a Gardaland, ma qualcosa è già stato fatto trapelare.

Oltre alla pietra viola e ai geroglifici con un messaggio in codice da decifrare, si sa che sarà un’attrazione che piacerà a tutti, dai grandi ai bambini (purché con un’altezza superiore ai 120 cm.) e persino ai ragazzi che spesso sono difficili da accontentare.

Si sa anche che sarà piuttosto grande, visto che l’area occupata sarà di circa 500 metri quadrati, e che potrà trasportare circa 350 persone all’ora. Sarà anche ricca di effetti speciali e con un alto impatto scenografico.

L’altra grande novità

La pietra viola e la nuova attrazione non sarà l’unica che gli ospiti di Gardaland troveranno all’apertura della prossima stagione. Ci sarà un’altra nuova e meravigliosa attrazione, ispirata al mondo dei nativi americani. Anche in questo caso, non sono stati svelati i dettagli della nuova attrazione se non la tematica, che si preannuncia alquanto intrigante.

“Sarà un’importante realizzazione con una tematizzazione molto forte ispirata alle leggende dei nativi americani, da sempre protagonisti di storie vere, ma anche di opere cinematografiche e letterarie”, aveva spiegato l’amministratore delegato di Gardaland qualche mese fa “che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione”.

Gardaland riaprirà per la nuova stagione il prossimo 23 marzo con orario 10-18. Le vendite di biglietti a partire da 49 euro e abbonamenti sono già aperte. Ricordate che i bambini di altezza inferiore ai 90 cm. entrano gratis.