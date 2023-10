A Gardaland arriva una nuova e incredibile attrazione

Fonte: @Gardaland Resort Gardaland in occasione della festa di Magic Halloween 2023

Per chi andrà a Gardaland l’anno prossimo ci sarà una grande novità. Sarà aperta al pubblico una nuova e meravigliosa attrazione, ispirata al mondo dei nativi americani. “La storia degli indiani d’America è conosciuta da tutti”, ha spiegato Sabrina de Carvalho, CEO di Gardaland Resort “e, per questo, la nuova attrazione coinvolgerà – in modo diverso – ospiti di più generazioni”.

La nuova attrazione di Gardaland

Piacerà a tutti, insomma, anche ai grandi che, fin da bambini, si sono appassionati guardando film e serie televisive su cowboy e indiani. Chi andrà a Gardaland nei prossimi giorni, visto che è prevista una grande festa di Halloween, può fin d’ora sbirciare attraverso la recinzione viola che riporta la scritta significativa: “Un’antica leggenda di una tribù di indiani d’America”.

“Gardaland, con i suoi tre milioni di visitatori, si classifica tra le mete più visitate d’Italia e riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi a tema nel mercato italiano. Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti”, ha spiegato de Carvalho.

Non sono stati svelati i dettagli della nuova attrazione se non la tematica che si preannuncia alquanto intrigante. “Sarà un’importante realizzazione con una tematizzazione molto forte ispirata alle leggende dei nativi americani, da sempre protagonisti di storie vere, ma anche di opere cinematografiche e letterarie”, ha raccontato l’amministratore delegato di Gardaland in una nota stampa “che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione”.

Halloween a Gardaland

A Gardaland la festa di Halloween è già partita e durerà tutti i weekend fino al 5 di novembre. Gardaland Magic Halloween quest’anno ha due versioni: una più spaventosa, da brividi, mentre l’altra è più tranquilla e colorata.

Il divertimento inizia già a partire dal venerdì sera quando vengono organizzati i “Venerdì da Paura”, pensati per tutti coloro che non hanno paura di mettersi alla prova. Ad accogliere gli ospiti, un Welcome Show completamente rinnovato con 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una nuova base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli spettatori in uno spettacolo da brivido.

Dopo il successo dello scorso anno, il divertimento è raddoppiato anche nelle “Scary Zone” disponibili tutti i venerdì, quelle zone delimitate e infestate di zombie, mostri e da creature spaventose che hanno il compito di mettere alla prova il coraggio degli ospiti

Le attrazioni a tema Halloween

Durante Gardaland Magic Halloween, 20mila chilogrammi di zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature trasformano i viali del parco in un luogo ricco di fascino all’interno del quale scovare le tante novità a tema: dalla postazione make-up utile per assomigliare al mostro preferito, alla mostro band itinerante fino al “Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto”. Tutti i partecipanti, acquistando la propria e personale zucca, dovranno compiere una missione: scovare gli stand dedicati all’iniziativa e cumulare, entro fine giornata, circa 450 grammi di caramelle colorate.

Nei fine settimana, nuove avventure anche al Buffalo Stage con Windigo, una creatura leggendaria, appartenente alla mitologia dei nativi americani che trasporta gli spettatori nel lato più “oscuro” del Vecchio West con danze rituali tradizionali, suggestive esibizioni di giocoleria e spettacolari acrobazie.

Il Teatro della Fantasia, invece, è invaso dall’eclettico “Wondy e la pozione magica”, uno spettacolo pensato per i più piccoli, un mix di giocoleria, comicità, magia, sorprese e interazione che coinvolge e diverte ogni ospite.

Nuova programmazione anche al Gardaland Theatre dove va in scena uno spettacolo tematizzato: “Midnight, l’ora del Duca”, un “dark show” presentato da artisti acrobati e performer provenienti dal “Circo degli orrori”, accompagnati da una colonna sonora suggestiva, una scenografia speciale e dall’inserimento di effetti speciali e di magiche illusioni. Il pubblico è invitato a visitare le cupe segrete del misterioso castello, dove si aggirano bizzarri personaggi e dove mostruose creature vengono tenute prigioniere.

Per tutto il periodo di Gardaland Magic Halloween anche il Bosco degli Gnomi cambia look e si trasforma nel Bosco Stregato, un percorso interattivo, adatto a bambini a partire da cinque anni, popolato dalle creature più iconiche di Halloween. Ciascun ospite, una volta varcato l’ingresso, diventa immediatamente “vittima” dei divertenti scherzetti fatti dai dispettosi abitanti del bosco.

Per l’occasione, poi, il Cinema 4D offre due nuove prime visioni: la prima con “IT – The 4D Experience” disponibile durante i “Venerdì da Paura”, destinato a un pubblico di età superiore ai 14 anni (i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati), e la seconda con “Happy Family – The Ride” tutti i sabati e le domeniche.

In piazza Jumanji, appuntamento per il gran finale con la Regina di Halloween, lo show che vede protagonista la strega Zenda, la mascotte di Gardaland Prezzemolo, Aurora e il loro corpo di ballo al gran completo. Tra canzoni, coreografie, numeri acrobatici viene quindi proclamata la regina di Halloween.

Durante le giornate di Halloween non mancano proposte di cibo e bevande a tema: hot dog con dita di wurstel insanguinate, creepy burger, black focaccia, burrito cochinita, scary pizza, black schiacciata, scary ice cream, mele stregate, scary dessert e cocktail infernali.

Il divertimento si raddoppia in vista della notte più spaventosa di sempre, quella del 31 ottobre, in occasione dell’Halloween Party, quando piazza Jumanji si trasforma in un’area dance aperta fino a tarda notte con ospiti da paura.

Inutile dire che per concludere l’esperienza da brividi a Gardaland l’ideale sarebbe soggiornare in uno degli hotel a tema del parco: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e soprattutto Gardaland Magic Hotel, perfetto per l’occasione.