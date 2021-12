Game of Thrones: entra nei Sette Regni

Quando i primi giorni di dicembre è stata diffusa la notizia della futura inaugurazione di un tour completamente dedicato alla alla serie televisiva fantasy creata da David Benioff e D. B. Weiss i fan sono andati completamente in visibilio. E come poteva essere altrimenti? Quella proposta tutta da vivere non è una semplice esperienza alla scoperta dei Sette Regni, ma un vero e proprio viaggio sensoriale e immersivo nel mondo di Game of Thrones.

Il Game of Thrones Studio Tour, questo il suo nome, è stato concepito per trasportare tutti i partecipanti del tour nel continente occidentale di Westeros che, fino a questo momento, abbiamo potuto osservare attraverso lo schermo. L’esperienza, infatti, prenderà vita proprio all’interno dei Linen Mill Studios di Banbridge, situati in Irlanda del Nord, dove si sono svolte le riprese dell’iconica saga.

In questo modo i fan e i visitatori di tutto il mondo potranno camminare tra gli oggetti di scena e ritrovarsi così avvolti da tutte quelle atmosfere che, fino a questo momento, sono state osservate solo attraverso uno schermo.

Situati a Banbridge, nella contea di Down, i Linen Mill Studios sono stati costruiti all’interno di una vecchia fabbrica di produzione di lino in disuso. Dal 2008, e per i successivi 10 anni, il set è stato utilizzato per la realizzazione di moltissime scene di Game of Thrones.

Ed è proprio quel set che sta per aprire le sue porte, per la prima volta, a tutti i fan della serie fantasy. L’inaugurazione è prevista nel febbraio del 2022, ma i biglietti per il Game of Thrones Studio Tour sono già in vendita sul sito web ufficiale.

Le prime immagini del tour diffuse dall’Ente del Turismo Irlandese mostrano La Grande Sala di Winterfell, il Dipartimento di Produzione e il Dipartimento dei Costumi. Ma questa è solo una piccolissima parte di tutto quello che attende i visitatori e i fan.

Il Game of Thrones Studio Tour, infatti, si snoda su una superficie di oltre 10.000 metri quadrati che, passo dopo passo, permetterà di attraversare i Sette Regni. Sarà possibile, infatti, entrare nella Sala Grande di Grande Inverno, osservare da vicino l’imponente trono di Dragonstone di Daenerys Targarye, attraversare le terre epiche della serie e scoprire tutti i segreti, mai svelati, del suo grande successo.