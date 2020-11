Irlanda del Nord, nel 2021 parte il tour virtuale di “Il trono di spade”

editato in: da

Tutti gli appassionati di Irlanda e tutti gli amanti della serie Tv “Il trono di spade” non vedo l’ora di tornare in Irlanda. Speriamo lo si possa fare nel 2021, quando aprirà la nuova esperienza interattiva “Game of Thrones Studio Tour” all’interno degli Studios di Linen Mill, a Banbridge, nella Contea di Down, nell’Irlanda del Nord.

In questa occasione si potranno vedere i pezzi autentici delle scenografie originali della serie, le armi e gli oggetti di scena utilizzati per creare i mondi fantastici della saga che ha riscosso un successo planetario.

Sviluppato insieme alla Warner Brothers Consumer Products, quello di Banbridge sarà l’unico tour permanente al mondo dedicato a “Game of Thrones”, con licenza ufficiale.

Ci saranno contenuti legati al “dietro le quinte”, elementi interattivi e immersivi, set ampi e perfettamente allestiti, apparsi in tantissime scene clou che tutti quanti riconosceranno, trucchi, maschere e abiti.

Questa esperienza coinvolgente evocherà tutta la magnificenza del “Trono di spade”, facendo un viaggio che toccherà Approdo del Re, Grande Inverno, Roccia del Drago, la Barriera con le terre alle sue spalle, spingendosi fino ai regni oltre il Mare Stretto come Mereen e Braavos.

I Linen Mill Studios, a metà strada tra Belfast e Dublino, sono stati uno dei luoghi di produzione chiave della serie, ambientata in gran parte nell’Irlanda del Nord: un ruolo fondamentale lo hanno avuto anche i Titanic Studios Belfast e differenti località nelle Contee di Antrim e di Down.

Questa novità è solo l’ultima delle tante attrazioni legate a “Game of Thrones” che ci sono nell’Irlanda del Nord e che l’hanno resa il punto di riferimento di migliaia di fan desiderosi di visitare i set e le località dove sono state ambientate le riprese.

Tra le esperienze più popolari tra i fan della serie c’è l’Itinerario “Game of Thrones” di tre giorni, tra la Causeway Coast e Glens, un percorso ad anello di 400 chilometri attraverso alcuni dei paesaggi più belli dell’Irlanda del Nord, che tocca differenti location memorabili apparse nella serie. Un’altra imperdibile è il tour a Grande Inverno (Winterfell), all’interno di Castle Ward, la storica dimora di famiglia Stark.

Tra gli ultimi tour organizzati in Irlanda c’è quello delle “Porte dei Troni”, posizionate in pub, ristoranti e hotel. Ricavate da piante dello spettacolare viale alberato di Dark Hedges (Strada del Re) abbattute da una tempesta, queste dieci porte, caratterizzate da bellissime lavorazioni e incisioni, celebrano i momenti chiave della Stagione 6 di GOT.

Altro luogo da non perdere è il sentiero Glass of Thrones a Belfast, che permette di ammirare cinque gigantesche vetrate, raffiguranti le scene chiave relative alle Case dei Lannister, Baratheon e Targaryen, così come i White Walkers e il famoso Iron Throne, il trono di spade.