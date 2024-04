AAA Cercasi amanti della natura: l’Irlanda ti offre vitto e alloggio

Vuoi lasciare la città e il traffico per immergerti nella natura selvaggia e autentica? In Irlanda puoi farlo in quattro modi che cambieranno la tua vita

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: iStock Trasferirsi in Irlanda per salvaguardare l'ambiente in cambio di vitto e alloggio

Conosciuta anche come l’Isola di Smeraldo, l’Irlanda è un concentrato di meraviglie naturalistiche che levano il fiato. Proprio qui, infatti, castelli antichi e medievali, coste frastagliate e leggende e tradizioni antiche si snodano su un paesaggio verde e suggestivo che attira ogni anno migliaia di avventurieri da ogni parte del mondo.

Le cose da fare e da vedere su questo lembo di terra sono tantissime, e tutte sono destinate a incantare. Per questo, organizzare un viaggio qui, è sempre un’ottima idea. Ma se vi dicessimo che, a partire da questa primavera, potrete restare sull’isola molto più di un weekend o di una settimana?

L’Irlanda, infatti, è alla ricerca di viaggiatori amanti della natura disposti a trascorrere i prossimi mesi all’interno di riserve naturali e paesaggi selvaggi. Il Paese offre vitto e alloggio. Voi, invece, dovrete occuparvi della salvaguardia della bellezza di questi ambienti.

Vivere nella natura irlandese per proteggerla: il progetto

Cambiare vita, e lasciarsi alle spalle la città e il traffico per qualche mese, è possibile. L’Irlanda, infatti, sta cercando persone disposte a perdersi e immergersi completamente nella bellezza dei suoi paesaggi, per viverli e preservarli. Un’esperienza di volontariato che prevede uno scambio equo e molto conveniente per chi ha voglia di vivere un’avventura unica per un determinato periodo di tempo.

Questo programma, possibile grazie alle attività locali, ha come obiettivo quello di coinvolgere viaggiatori e persone da tutto il mondo in tutti quei progetti di tutela ambientale che sono diffusi sull’isola. In cambio di vitto e alloggio, le persone dovranno sostenere le realtà ospitanti, immergendosi totalmente nella vita rurale per un determinato periodo di tempo.

Se amate la natura, gli animali e i paesaggi selvaggi e autentici, allora quella offerta dall’Isola di Smeraldo è davvero l’opportunità giusta per cambiare vita e per toccare con mano l’anima più verde del Paese.

Fonte: Tourism Ireland

Vitto e alloggio in cambio di aiuto: ecco come candidarsi

I progetti, per provare a vivere un’esperienza al di fuori dall’ordinario, sono tanti e diversi. Come spiegato dal sito ufficiale dell’ente del turismo irlandese, offerte e proposte variano di giorno in giorno, il consiglio è quello di tenere d’occhio quotidianamente i siti Workaway e WWOOF Ireland. Se avete voglia di partire al più presto, invece, vi segnaliamo quattro offerte davvero imperdibili per cambiare la vostra vita adesso.

Nella contea di Wicklow, definita il Giardino d’Irlanda, una riserva naturale di 20 ettari è attualmente alla ricerca di un amante della natura. Proprio qui, tra bellissimi boschi, laghetti, parchi e animali selvatici, il candidato scelto potrà contribuire alla salvaguardia di questo microcosmo delle meraviglie. A lui verrà assegnata una dépendance autonoma e indipendente dotata di ogni confort in cambio di un impegno di 6 ore al giorno per cinque giorni alla settimana da dedicare alla potatura, alla cura dei giardini, alla raccolta di frutti selvatici e alla manutenzione di sentieri, muretti e fossati.

Un’altra opportunità, per gli amanti della natura, è quella offerta da una piccola fattoria situata all’interno della contea di Roscommon, nella zona più settentrionale delle Ireland’s Hidden Heartlands. L’alloggio, per gli amanti della natura, sarà una stanza all’interno della casa dei proprietari. In cambio di vito e alloggio la persona dovrà prendersi cura delle varie piante e occuparsi della raccolta di frutta e verdura. Potrà, inoltre, imparare le tecniche di semina e i metodi sostenibili per la coltivazione.

Se volete invece vivere a stretto contatto con gli animali, allora quella offerta dalla contea di Donegal, lungo la Wild Atlantic Way, è l’esperienza giusta per voi. In questa area mozzafiato, infatti, esiste un rifugio per cani e gatti che è alla ricerca di una coppia di fidanzati o amici, disposti a prendersi cura dei pelosetti. L’impegno richiesto è di circa 5 ore al giorno per cinque giorni alla settimana in cambio di vitto e alloggio per almeno quattro settimane.

Ultima proposta, ma non per importanza, è quella che ci porta nei pressi delle Mourne Mountains, in Irlanda del Nord. È qui che una fattoria situata nella contea di Down, che ospita tantissimi animali tra i quali anche una mandria di bovini autoctoni, è alla ricerca di persone disposte a lavorare 27 ore settimanali in cambio di vitto e alloggio privato.