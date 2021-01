Emirates lancia le nuove tariffe speciali del 2021

editato in: da

Finalmente si torna a viaggiare alla volta delle mete più belle del mondo, quelle che ci siamo persi nel 2020 e che ora sarà possibile visitare grazie alle nuove offerte low cost lanciate da Emirates, che per il 2021 stuzzica la voglia di ripartire con tariffe speciali da prendere ‘al volo’.

Chi viaggia in Economy Class, da Roma, Milano e Bologna può raggiungere la favolosa Dubai, tra le destinazioni più gettonate dai Vip anche in queste festività, con voli a partire da 499 euro. Oltre agli Emirati Arabi Uniti, per la stessa cifra si può viaggiare anche alla volta della lontana Africa, dell’Estremo Oriente e dell’Asia. Partono, invece, da 599 euro i voli in Economy Class verso le Isole dell’Oceano Indiano.

Per chi si sposta in Business Class, le tariffe partono da 1.799 euro per viaggiare verso le Isole dell’Oceano Indiano e l’Estremo Oriente, da 1.899 euro per l’Africa, da 1.999 euro per l’Asia e, infine, da 2.299 euro per raggiungere gli Emirati Arabi Uniti.

Bisogna però affrettarsi, perché le nuove offerte sono valide per i biglietti prenotati dal 4 al 18 gennaio 2021, con voli operati dall’11 gennaio al 15 giugno 2021.

Emirates consente di programmare in tutta tranquillità il proprio viaggio, grazie alla flessibilità delle opzioni di prenotazione dei biglietti valide per i voli prenotati entro il 30 giugno 2021, con la possibilità di modificare le date di viaggio o estendere la validità del biglietto a 2 anni.

La compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai è stata, inoltre, consacrata come la più sicura al mondo, grazie a diverse misure adottate per fronteggiare questo periodo difficile, tra cui l’assicurazione di viaggio multirischio e l’ulteriore copertura per il Covid-19.

I passeggeri che viaggiano in Business o in First Class possono anche usufruire gratuitamente del servizio premium Chauffeur Drive, che mette a disposizione in Italia, a Dubai e in numerose altre destinazioni, un’auto privata con chauffeur per gli spostamenti da e per l’aeroporto. In questo modo, si potrà raggiungere lo scalo di partenza in tutta comodità e sicurezza.

Con l’esclusivo Emirates Pass, che trasforma la carta di imbarco in una membership card, i viaggiatori che fino al 30 settembre 2021 voleranno verso Dubai, prima meta turistica al mondo, per visitarla o per raggiungere ulteriori destinazioni, potranno accedere ad offerte uniche e sconti in oltre 300 ristoranti in tutto il Paese e in più di 35 centri termali presenti negli hotel, oltre alla possibilità di accedere a numerose attrazioni turistiche.

Infine, prenotando fino al 20 gennaio 2021, per i voli operati fino al 15 giugno 2021, i soci Emirates Skywards possono usufruire di un’offerta speciale relativa alla conversione, in base alla quale 2.000 Miglia Skywards equivalgono a 20 dollari per i voli in classe Economy, a 40 dollari per i viaggi in First e Business Class.