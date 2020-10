I suggestivi borghi della Basilicata, tutti da scoprire

La Basilicata è un luogo dalle mille meraviglie: incastonata tra due mari, possiede panorami da mozzare il fiato e un entroterra assolutamente da scoprire. Non a caso proprio qui si trovano le Dolomiti del Sud, montagne dall'aspetto incantevole che ricalca quello della più famosa catena montuosa alpina. La regione è caratterizzata inoltre da decine di borghi che sono perle di rara bellezza, immersi in un paesaggio lussureggiante dove potrete davvero staccare dalla routine di tutti i giorni e ritrovare il contatto con la natura. Partiamo allora per un viaggio tra i piccoli paesi da sogno della Basilicata, per ammirare vedute che sembrano uscire da una cartolina.