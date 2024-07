Crociere da sogno, gli itinerari dei nuovi Grand Voyages

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Champagne al tramonto in crociera

Regent Seven Seas Cruises, compagnia di crociere ultra-lusso, ha svelato la collezione di crociere per la stagione 2026-2027, che include ben 173 nuovi itinerari che toccano alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo nei cinque continenti.

I nuovi Grand Voyages

Oltre alla spettacolare Crociera Giro del Mondo 2027 di 140 notti, la novità della programmazione sono 4 nuovi Grand Voyages, di durata variabile dai 60 agli 82 giorni di navigazione a bordo delle navi più prestigiose della flotta, lungo straordinari itinerari che toccano diversi continenti e sono un omaggio alle epiche esplorazioni di un tempo.

La prima a salpare, il 29 giugno 2026, sarà la Grand Arctic Adventure, 82 giorni di navigazione a bordo della Seven Seas Mariner, da New York a Barcellona, in Spagna, con scali in Groenlandia, Islanda, Scandinavia e in numerosi porti del Mare del Nord. Il 20 ottobre 2026, Seven Seas Explorer partirà da Tokyo, in Giappone, per la Grand Asia Exploration, che la porterà a Sydney, in Australia, dopo 60 giorni di viaggio sulle rotte più suggestive d’Oriente e Australia.

Grand Continental Sojourn, in partenza il 9 novembre 2026 da Barcellona, in Spagna, a bordo di Seven Seas Navigator è una traversata epica di 82 giorni, che dopo aver circumnavigato l’Africa, solcato l’Oceano Indiano e fatto scalo nei principali porti del Sud-Est asiatico, giunge a Sydney, in Australia.

Indian Ocean Odyssey è invece la crociera che partirà a bordo di Seven Seas Voyager il 1° febbraio 2027 da Città del Capo, in Sud Africa, per raggiungere Barcellona, in Spagna, dopo 62 giorni di navigazione attraverso gli arcipelaghi da sogno dell’Oceano Indiano, il Golfo Persico, il Mar Rosso e il Mediterraneo.

“La nostra Collezione Crociere 2026-2027 presenta un’incredibile gamma di rotte per offrire ai viaggiatori di lusso l’opportunità di immergersi in nuove culture, acquisire nuove prospettive e creare ricordi indimenticabili attraversando migliaia di miglia nautiche”, ha affermato Andrea DeMarco, Presidente di Regent Seven Seas Cruises.

“Che si tratti di trascorrere 7 giorni, 7 settimane o più a bordo, i nostri ospiti potranno solcare i mari godendo dei più alti standard di servizio personalizzato e della più completa lista di servizi inclusi di qualsiasi compagnia di crociere ultra-lusso, dalle spaziose suite alle escursioni a terra illimitate, dai raffinati ristoranti di specialità alle bevande premium”.

Servizio ultra-lusso a bordo

Oltre a tutto quanto è compreso nel pacchetto “The Most Inclusive Luxury Experience®” e gli ospiti dei Grand Voyage riceveranno anche una serie di servizi su misura: pacchetto notte pre-crociera in hotel e cena, esperienze esclusive a terra, servizio bagagli porta a porta, servizio di lavanderia illimitato, credito telefonico per suite, consulenza medica a bordo e un omaggio commemorativo.

Con una capacità che varia tra 496 e un massimo di 850 ospiti, le spaziose ed eleganti navi della compagnia – Seven Seas Explorer, Seven Seas Grandeur, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Splendor, Seven Seas Voyager e Seven Seas Prestige – la cui consegna è prevista per il 2026 – formano una delle flotte più esclusive al mondo. A bordo delle navi della compagnia, gli ospiti possono godere di sontuose sistemazioni in suite, quasi tutte con balcone privato, tra le più spaziose in mare, nonché di un servizio altamente personalizzato in tutte le aree pubbliche e negli ampi spazi esterni.

Inoltre, possono usufruire di escursioni a terra illimitate gratuite in ogni porto. Le tariffe delle crociere all-inclusive includono anche cucina gourmet nei numerosi ristoranti di specialità e nei luoghi di ristorazione all’aperto, vini e liquori pregiati, intrattenimento, accesso illimitato a internet, lavanderia gratuita con servizio di valletto, mance e pacchetti pre-crociera di una notte in hotel per gli ospiti che soggiornano in suite di livello Concierge e superiore.