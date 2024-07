Debutta Utopia of the Seas, la nuova super nave di Royal Caribbean

È fissato per venerdì 19 luglio il debutto della nuova super nave di Royal Caribbean, la Utopia of the Seas, da Port Canaveral (Orlando), in Florida

Fonte: Ph Royal Caribbean Press Center La nuova nave Utopia of the Seas di Royal Caribbean

Lunga 362 metri, costata 1,2 miliardi di euro e in grado di accogliere 6700 passeggeri, segue Icon of the Seas (entrata in servizio a gennaio 2024), ed è la sesta unità della classe Oasis di Royal Caribbean ma la prima a essere alimentata a gas naturale liquefatto nonché a debuttare con weekend di tre notti e vacanze nei giorni feriali di quattro notti.

Il nuovo gioiello della compagnia americana è realtà

La costruzione di Utopia of the Seas, il nuovo gioiello della compagnia americana, è durata più due anni presso i cantieri Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire in Francia: finalmente, è avvenuta la consegna con una celebrazione presso l’AquaTheater alla presenza di oltre 1600 membri dell’equipaggio e del gruppo di lavoro composto da ingegneri nautici, architetti, designer e maestranze.

Jason Liberty, presidente e CEO di Royal Caribbean Group, ha dichiarato: “La consegna di Utopia of the Seas è un momento storico per il nostro gruppo che sta lavorando sempre di più per offrire soluzioni innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale. Dalla vacanza multigenerazionale per eccellenza, con il debutto quest’anno di Icon of the Seas, alla fuga per eccellenza di un weekend su Utopia of the Seas, siamo concentrati sull’offerta di una varietà di opzioni di vacanza e di ricordi senza pari per i nostri ospiti” e Michael Bailey, presidente e CEO di Royal Caribbean International, ha sottolineato che “Utopia porterà avanti il nostro impegno decennale a favore dell’ambiente. Dalla connessione elettrica a terra ai sistemi di recupero del calore generato dai rifiuti, continuiamo a valorizzare le nostre applicazioni nel campo dell’innovazione. Stiamo facendo passi avanti verso un futuro di energia pulita”.

Prima del viaggio inaugurale, la nave approderà negli Stati Uniti con i team i Royal Caribbean impegnati negli ultimi ritocchi per prepararla al grande giorno.

Una nave davvero straordinaria

Utopia of the Seas, appartenente alla classe Oasis, è concepita per offrire brevi vacanze con crociere di 3 notti nei weekend e di 4 notti durante i giorni feriali. La nave mette a disposizione oltre 40 opzioni per cenare, bere e festeggiare, insieme a svariate piscine, alcune riservate agli adulti e altre in stile resort per un relax totale.

Tra le incredibili attrazioni a bordo spiccano The Ultimate Abyss, lo scivolo a secco più lungo in mare, il simulatore di surf FlowRider e una zip line di 10 piani. Ma non soltanto: Perfect Day at CocoCay, l’isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, offre una vasta gamma di opportunità, tra cui Hideaway Beach, spiaggia riservata agli adulti, piscine, DJ, punti ristoro, 14 acquascivoli e la più grande piscina d’acqua dolce dei Caraibi.

Ancora, l’offerta gastronomica di Utopia of the Seas è davvero notevole. Royal Railway – Utopia Station è il nuovo ristorante a tema che unisce avventura, cibo e tecnologia, trasportando i viaggiatori in diversi luoghi ed epoche, Izumi serve sushi e street food giapponese, oltre a un’esperienza privata omakase a più portate, mentre Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar è un ristorante italiano su due piani con la terrazza che si affaccia sul vivace Boardwalk.

Infine, per l’intrattenimento e le feste, ecco Pesky Parrot, il nuovo tiki bar caraibico che offre cocktail a base di rum, tequila e gin. La nave propone anche musica dal vivo di vari generi e grandi spettacoli ispirati all’aria, al ghiaccio, all’acqua e al teatro. Casinò Royale include due casinò con oltre 370 slot machine e circa 30 giochi da tavolo.

Michael Bayley ha dichiarato: “Con la consegna di Utopia of the Seas, abbiamo le chiavi per il weekend definitivo. Questa è la vacanza breve che offre tutte le opportunità per creare ricordi straordinari”.