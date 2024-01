Mancano pochi giorni al viaggio inaugurale della nave più grande del mondo

Salperà il 27 gennaio da Miami la (nuova) nave più grande del mondo. La Icon of the Seas di Royal Caribbean supererà, infatti, l’attuale record detenuto dalla Symphony of the Seas, appartenente sempre della stessa compagnia di navigazione.

E tutti vogliono già salire a bordo della nave dei record, tanto che le prime crociere sono già tutte esaurite. Lunga 365 metri, con una stazza lorda di 250.800 tonnellate, la nuova super nave sarà, per i 5.610 passeggeri (più i 2.350 membri dell’equipaggio) che viaggeranno a bordo, la nave delle meraviglie.

Com’è fatta la Icon of the Seas

I passeggeri alloggeranno all’interno di 2.805 splendide cabine/suite divise in 28 diverse categorie, dotate di tutti i comfort. C’è persino una suite a tre piani per famiglie numerose.

La nave, lunga più di tre campi da calcio e alta quanto un edificio di New York, sarà divisa in otto quartieri con 40 locali diversi tra bar e ristoranti aperti 24 ore su 24, 15 dei quali con musica dal vivo.

A bordo, un’infinità di divertimenti all’interno di cinque veri e propri quartieri: sette piscine, tra cui la prima piscina sospesa sulle onde e la più grande mai costruita su una nave da crociera; nove vasche idromassaggio e un parco acquatico con sei scivoli chiamato Category 6, il più grande del mondo a bordo di una nave da crociera, sviluppati sui 20 ponti. Uno scivolo avrà persino uno sbocco sul mare, il primo nel suo genere. Tra le attrazioni più originali, Thrill Island e l’Adrenalina Park, con un percorso su corde che consentirà di dondolarsi a 47 metri d’altezza. E ci sarà un Central Park con tantissime piante e una fitta vegetazione dove sembrerà di stare a New York.

Ma ci sono anche una parete da arrampicata su roccia a picco sull’oceano, la “passeggiata” da brividi sospesa nel vuoto, Crowns Edge, un percorso a ostacoli, una sala giochi, un bar karaoke, un campo da minigolf, una giostra a tema balneare e una pista di pattinaggio all’interno di un palazzetto del ghiaccio, l’Absolute Zero.

Una delle particolarità della nuova nave è la gigantesca cupola di vetro e acciaio che copre la prua, chiamata AquaDome, che sarà la vera icona della Icon of the Seas.

La nave è anche una delle più costose mai costruite, con un prezzo stimato di due miliardi di dollari. Tuttavia, la Icon promette anche di essere una delle navi più ecologiche mai costruite, grazie ai suoi sei motori alimentati da gas naturale liquefatto (gnl) e a celle a combustibile.

Le crociere

La Icon solcherà il Mar dei Caraibi orientale e occidentale salpando dal porto di Miami e farà scalo nelle isole private di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e Hideaway Beach, la prima isola adults-only, e poi a Cozumel, in Messico, a Philipsburg, a St. Maarten, e a Roatan in Honduras.

I prezzi partono da 1.600 euro per una crociera di una settimana, ma possono arrivare fino a più di 10mila dollari, se si alloggia in una Grove Suite Sun Deck, che ha persino la piscina privata.