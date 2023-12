Salpano le navi di lusso, solo per pochi fortunati

Fonte: @Ritz-Carlton La nave di lusso Evrima di Ritz-Carton

Il nuovo trend dei viaggi, specie per chi ama le crociere (e se lo può permettere) è salire a bordo delle nuove navi superlusso, boutique hotel a cinque stelle galleggianti, e destinate solo a pochi fortunatissimi ospiti.

Un superyacht per pochi fortunati

La prima è già salpata e a bordo è come soggiornare al Ritz. Infatti, questa nave-yacht (per via delle dimensioni ridotte) appartiene al gruppo The Ritz-Carlton, la catena di hotel di lusso famosa in tutto il mondo.

A metà tra una nave da crociera e un hotel a cinque stelle, la nave Evrima ha dimensioni contenute e può ospitare pochi fortunati passeggeri. Lunga 190 metri, ha una stazza di 25.400 tonnellate (un decimo della Icon of the Seas, la nave più grande del mondo) e soltanto 298 persone possono godere dei servizi lussuosi e degli itinerari esclusivi della Ritz-Carlton Yacht Collection.

A bordo, solo 149 suite di grandi dimensioni e dei loft a due piani. Tutte le cabine hanno una terrazza privata ed enormi finestre che vanno dal pavimento al soffitto, in modo da renderle incredibilmente ariose e spaziose. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi ancora più ampi e aperti, personalizzando ulteriormente la stanza.

Quanto ai servizi, naturalmente rappresentano il massimo del lusso, a partire dal letto king-size, il bagno con il doppio lavabo, biancheria di lusso e molto altro.

Cinque i ristoranti da provare a bordo, tra cui quello dello chef tri-stellato Sven Elverfeld, ma anche sushi bar e interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico.

Le prossime navi in arrivo

A breve salperà anche la seconda delle navi Ritz, la Ilma. Grande quasi il doppio della Evrima (46.750 tonnellate), questo super yacht potrà ospitare anche più passeggeri: 448, sempre pochi, non di certo i 6000 di certe navi da crociera che incrociano i nostri mari.

La Ilma avrà anche lei cinque ristoranti, sei bar e una cantina dove i super ospiti potranno godersi i migliori dei pasti.

I cantieri stanno già lavorando alla costruzione di una terza nave firmata The Ritz-Carlton: la Luminara, che sarà varata nel 2025. Poco più grande della Ilma (46.750 tonnellate per 452 ospiti in 226 suite), a bordo avrà sempre cinque ristoranti e sei bar e la lussuosissima The Ritz-Carlton Spa.

Le crociere Ritz sono perfette anche per chi ha bambini, che possono godere di uno spazio dedicato, il Ritz Kids, dove imparare tutto sulla conservazione dell’ambiente marino.

Escursioni personalizzate

Una volta giunti nei porti, i passeggeri possono farsi consigliare escursioni meravigliose dai concierge della nave. Dai da tour guidati nei musei alla visita dei siti Unesco, dallo yoga sulle spiagge private alle zip-line nelle foreste pluviali, dalla caccia al tartufo agli sport acquatici nel porto. Alcuni itinerari sono notturni, per vivere un’esperienza culturale indimenticabile e unica, prima di raggiungere lo yacht nella destinazione successiva.

Gli itinerari

La maggior parte dei viaggi a bordo delle navi Ritz ha una durata compresa tra le sette e le dieci notti, con scali anche in porti più intimi. Non esistono due itinerari uguali, in questo modo è possibile combinare percorsi diversi senza il rischio di dover rivisitare una destinazione.

A seconda della stagione, la nave salpa verso il Mediterraneo, i Caraibi, il Centro e il Sudamerica. Le tappe comprendono alcune mete classiche, come le Baleari, la Spagna e la Costa Azzurra, ma anche le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica. Ma ci sono anche porti meno battuti, come Mykonos, Saint-Tropez e St. Barts.

Quanto costa una crociera di lusso

I prezzi ovviamente sono molto flessibili, dipende dalla durata, dal tipo di cabina e dai servizi di cui si desidera usufruire a bordo e a terra.

Giusto per farvi un’idea, una crociera di sette notti nel Mediterraneo a bordo di questo yacht di lusso con imbarco a Roma Civitavecchia e destinazione Marsiglia parte da 7,746 euro, più di mille euro a notte, insomma. Per alcune crociere, però, il preventivo è personalizzato e va richiesto solo online.