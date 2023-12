Le compagnie aeree e gli aeroporti numero uno al mondo

AirHelp, come ogni anno, ha stilato la classifica delle migliori compagnie di volo e dei migliori aeroporti al mondo del 2023. Di quali si tratta

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: Ufficio Stampa

Ogni fine anno porta con sé il tempo dei bilanci e delle pagelle ed è così anche per le compagnie aeree e gli aeroporti: infatti, come di consueto, AirHelp, la società leader per l’assistenza ai passeggeri e i risarcimenti aerei, ha stilato la classifica delle migliori compagnie di volo e dei migliori aeroporti al mondo del 2023.

I criteri di valutazione sono stati la puntualità dei voli, la qualità del servizio e la gestione dei reclami, elementi che hanno portato a molte novità e a qualche sorpresa.

Le migliori compagnie aeree 2023

Vediamo subito nel dettaglio la top ten delle compagnie aeree che si sono distinte nel 2023, valutate nei vari ambiti con una scala di punteggio da 1 a 10:

Qatar Airways

Punteggio totale 8,38. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,8. Elaborazione reclamo 8.

Punteggio totale 8,38. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,8. Elaborazione reclamo 8. Eurowings

Punteggio totale 8,27. Puntualità 9,3. Opinione dei clienti 7,5. Elaborazione reclamo 8.

Punteggio totale 8,27. Puntualità 9,3. Opinione dei clienti 7,5. Elaborazione reclamo 8. LOT Polisch Airlines

Punteggio totale 8,11. Puntualità 8,3. Opinione dei clienti 8,1. Elaborazione reclamo 7,9.

Punteggio totale 8,11. Puntualità 8,3. Opinione dei clienti 8,1. Elaborazione reclamo 7,9. Etihad Airways

Punteggio totale 8,09. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,7. Elaborazione reclamo 7,2.

Punteggio totale 8,09. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,7. Elaborazione reclamo 7,2. All Nippon Airways

Punteggio totale 8,09. Puntualità 8,2. Opinione dei clienti 8,9. Elaborazione reclamo 7,2.

Punteggio totale 8,09. Puntualità 8,2. Opinione dei clienti 8,9. Elaborazione reclamo 7,2. Austrian Airlines

Punteggio totale 8,07. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,1. Elaborazione reclamo 7,7.

Punteggio totale 8,07. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,1. Elaborazione reclamo 7,7. American Airlines

Punteggio totale 7,97. Puntualità 7,7. Opinione dei clienti 8,3. Elaborazione reclamo 7,9.

Punteggio totale 7,97. Puntualità 7,7. Opinione dei clienti 8,3. Elaborazione reclamo 7,9. China Airlines

Punteggio totale 7,92. Puntualità 7,5. Opinione dei clienti 8,1. Elaborazione reclamo 8,2.

Punteggio totale 7,92. Puntualità 7,5. Opinione dei clienti 8,1. Elaborazione reclamo 8,2. Widerøe

Punteggio totale 7,89. Puntualità 8,5. Opinione dei clienti 7,7. Elaborazione reclamo 7,5.

Punteggio totale 7,89. Puntualità 8,5. Opinione dei clienti 7,7. Elaborazione reclamo 7,5. United Airlines

Punteggio totale 7,88. Puntalità7,5. Opinione dei clienti 8,1. Elaborazione reclamo 8,1.

Come già accaduto nel 2022, sul podio sale Qatar Airways che si aggiudica il primo posto con un punteggio totale di 8,38, seguita dalle europee Eurowings e LOT Polisch Airlines con un totale rispettivamente di 8.27 e 8.11.

Al quarto posto troviamo la compagnia degli Emirati Arabi Uniti Etihad Airways mentre, al quinto, si piazza la giapponese All Nippon Airways: entrambe vantano un ottimo punteggio per la puntualità dei voli ma sono leggermente penalizzate per quanto riguarda la gestione dei reclami.

Dando uno sguardo, invece, alle compagnie di volo low cost più famose e attive in Europa, Wizzair, EasyJet e Ryanair si posizionano nella parte bassa della classifica, alla 39esima, 46esima e 53esima posizione: problematica è la situazione degli scioperi che ha causato disagi ai passeggeri soprattutto durante l’estate ma una nota di merito la ottengono grazie alla gestione dei disservizi che ha permesso loro di scalare una decina di posizioni rispetto al 2022.

Infine, tra le migliori quaranta al mondo, spiccano anche le italiane ITA Airways e Air Dolomiti, che vantano il 38 e 39esimo posto: sebbene siano nel complesso poco puntuali (6.8 e 5.5), la qualità del servizio raggiunge standard modesti con un punteggio rispettivamente di 7.5 e 7.9.

I migliori aeroporti del 2023

Veniamo ora agli aeroporti: per quest’edizione della classifica ne sono stati analizzati 194, 65 in più rispetto al 2022, con criteri di valutazione tra cui la puntualità dei voli, l’opinione dei passeggeri sul personale, i tempi di attesa, l’accessibilità e la pulizia delle strutture e la valutazione di negozi e ristoranti.

Ecco la top ten:

Muscat (Oman)

Punteggio totale 8,54. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,7. Cibo e negozi 8,9.

Punteggio totale 8,54. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,7. Cibo e negozi 8,9. Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (Brasile)

Punteggio totale 8,49. Puntualità 8,5. Opinione dei clienti 8,4. Cibo e negozi 8,7.



Punteggio totale 8,49. Puntualità 8,5. Opinione dei clienti 8,4. Cibo e negozi 8,7. Cape Town (Sud Africa)

Punteggio totale 8,48. Puntualità 8,6. Opinione dei clienti 8,1. Cibo e negozi 8,5.

Punteggio totale 8,48. Puntualità 8,6. Opinione dei clienti 8,1. Cibo e negozi 8,5. Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (Brasile)

Punteggio totale 8,43. Puntualità 8,6. Opinione dei clienti 8,1. Cibo e negozi 8,5.

Punteggio totale 8,43. Puntualità 8,6. Opinione dei clienti 8,1. Cibo e negozi 8,5. Doha Hamad (Qatar)

Punteggio totale 8,41. Puntualità 8,3. Opinione dei clienti 8,5. Cibo e negozi 8,7.

Punteggio totale 8,41. Puntualità 8,3. Opinione dei clienti 8,5. Cibo e negozi 8,7. Osaka Itamu (Giappone)

Punteggio totale 8,37. Puntualità 8,7. Opinione dei clienti 8,1. Cibo e negozi 7,8.

Punteggio totale 8,37. Puntualità 8,7. Opinione dei clienti 8,1. Cibo e negozi 7,8. Belém/Val-de-Cans (Brasile)

Punteggio totale 8,36. Puntualità 8,5. Opinione dei clienti 8,2. Cibo e negozi 8,2.

Punteggio totale 8,36. Puntualità 8,5. Opinione dei clienti 8,2. Cibo e negozi 8,2. Belo Horizonte Tancredo Neves (Brasile)

Punteggio totale 8,35. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,2. Cibo e negozi 8,3.

Punteggio totale 8,35. Puntualità 8,4. Opinione dei clienti 8,2. Cibo e negozi 8,3. Tokyo Narita (Giappone)

Punteggio totale 8,31. Puntualità 8,2. Opinione dei clienti 8,5. Cibo e negozi 8,6.

Punteggio totale 8,31. Puntualità 8,2. Opinione dei clienti 8,5. Cibo e negozi 8,6. Amami (Giappone)

Punteggio totale 8,27. Puntualità 8,5. Opinione dei clienti 7,9. Cibo e negozi 8.



Ad aggiudicarsi il titolo di miglior scalo aeroportuale del mondo è l’aeroporto internazionale di Muscat (Oman), seguito da quelli di Recife in Brazile e Cape Town in Sud Africa, che completano il podio con punteggi sopra agli 8 punti in tutte le categorie di valutazione.

Ultimi classificati sono invece l’aeroporto di Banjarmasin in Indonesia, l’aeroporto internazionale di Malta e quello di Londra Gatwick: stando ai dati di AirHelp, nel 2023 non sono riusciti a offrire un servizio di qualità ai propri passeggeri.