Viaggiare senza ritardi: sono queste le compagnie più puntuali

Fonte: iStock Le compagnie aeree che non fanno "mai" ritardo

Viaggiare, alle volte, è più complicato di quanto si possa immaginare. Sì, perché basta un leggero ritardo che ci ritroviamo costretti a cambiare tutti i programmi e gli itinerari che avevamo fatto. Probabilmente non si troverà mai e poi mai una soluzione ai possibili ritardi, per il semplice fatto che sono davvero tantissime le variabili che possono entrare in gioco.

Tuttavia, il mondo dell’aviazione lavora sempre con lo scopo di migliorarsi il più possibile anche da questo punto di vista. Nell’anno appena terminato, secondo quanto si apprende dal Cirium On-Time Performance 2023 Annual Review, la puntualità delle compagnie aeree e degli aeroporti è riuscita a mantenersi su scala globale fra l’80,57% e il 92,40%.

Un risultato soddisfacente

Mike Malik, chief marketing officer Cirium, ha definito quanto raggiunto “un risultato soddisfacente” ma che allo stesso tempo è anche indice di sensibili e differenti velocità di ripresa post-pandemia nei vari continenti.

Il motivo è anche da ritrovare nelle varie e attuali criticità, come la deviazione delle rotte rispetto ai cieli russi, ritardi nelle consegne di nuovi aerei, oscillazioni nei costi energetici e persistenti problemi nelle singole supply chain.

Come è stato condotto lo studio

L’analisi per evidenziare quali sono state le compagnie più puntuali del mondo nel 2023 è stata effettuata, dalla società leader nell’aviation analytics, consultando mese dopo mese oltre 600 fonti. Le aviolinee prese in considerazione per decretare le più puntuali del pianeta sono quelle che effettuano una rete di collegamenti globale.

In totale sono state monitorate le prestazioni di circa 35 milioni di voli tramite la metodologia A14, che prevede un ritardo massimo di arrivo di 14 minuti e 59 secondi rispetto all’atterraggio previsto.

Le compagnie più puntuali del pianeta

Al decimo posto della classifica relativa alle compagnie aeree più puntuali del mondo troviamo la statunitense American Airlines con un tasso di puntualità dell’80,61%. La segue la Saudia, il cui nome completo è Saudi Arabian Airlines, con un tasso di puntualità dell’81,29%.

L’ottava posizione è di Japan Airlines (82,58%), seguita al settimo posto da un’altra compagnia giapponese: la All Nippon Airways. con un tasso di puntualità dell’82,75%.

Sesta posizione per la cilena Latam (84%), mentre il quinto posto è di una compagnia europea: la spagnola Iberia con un tasso di puntualità dell’84,38%.

Voliamo ora alla quarta posizione che è occupata dalla statunitense Delta Air Lines, con un buon 84,72%.

L’ultimo gradino del podio è occupato da Qatar Airways, uno dei vettori più importanti del Golfo Persico, con l’85,11% dei voli conclusi nei tempi programmati. La medaglia d’argento è invece di Azul, compagnia aerea del Brasile, che con il suo 85,51% degli aerei arrivati in orario stacca di un soffio la prima in classifica.

Con poco meno di nove voli su dieci che sono atterrati tecnicamente in orario, la compagnia aerea più puntuale del mondo è la colombiana Avianca, che ha raggiunto un tasso di puntualità pari all 85,73%.

Le altre compagnie

Allargando lo sguardo anche sulle compagnie aeree che fanno viaggi non necessariamente intercontinentali, si scopre che nel 2023 la compagnia più puntuale è stata Oman Air con il 92,53% dei voli atterrati in orario.

Non potendo essere considerata aviolinea globale, la compagnia dell’Oman ha vinto lo scettro di società più puntuale del gruppo Medio Oriente-Africa. Lo stesso è stato applicato anche a Copa, basata a Panama, che ha chiuso con l’89,46% di viaggi in orario ed è prima in America Latina. In Europa il premio va a Iberia Express (84,58%), che vola solo all’interno del nostro continente.