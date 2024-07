La classifica dei migliori aeroporti del mondo per puntualità dei voli e servizi

Fonte: iStock Sala d'attesa di un aeroporto

Se il detto “L’attesa di un viaggio è essa stessa il piacere del viaggio” è vero, la qualità dell’aeroporto gioca un ruolo fondamentale, ma non tutti garantiscono un inizio di vacanza tranquillo e confortevole. I migliori (e peggiori) aeroporti al mondo li troviamo nell’attesissima classifica AirHelp Score 2024, stilata dalla società AirHelp, leader al mondo in materia di assistenza passeggeri e risarcimenti, in base a fattori quali performance, opinioni dei passeggeri e qualità dei servizi offerti. Si tratta di uno strumento prezioso messo a disposizione dei viaggiatori che, consapevoli dei servizi reali offerti dagli aeroporti, possono così pianificare meglio i loro spostamenti senza subire troppe delusioni.

Nel dettaglio, la classifica di quest’anno ha analizzato ben 239 aeroporti di 69 paesi diversi utilizzando i dati raccolti tra il 1° maggio 2023 e il 30 aprile 2024. Fra i criteri tenuti in considerazione per la valutazione ci sono la puntualità dei voli, l’opinione dei passeggeri sul personale, i tempi di attesa, l’accessibilità e la pulizia delle strutture, oltre che la valutazione di negozi e ristoranti. Scopriamo insieme quali sono gli aeroporti che occupano i primi 10 posti della classifica!

Top 10 dei migliori aeroporti al mondo

Questa la top 10 dei migliori aeroporti al mondo stilata da AirHelp:

Doha Hamad Airport Cape Town Airport Nagoya Chubu Airport Osaka Itami Airport Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek Airport Johannesburg OR Tambo Airport Muscat Airport Salt Lake City Airport Belém Val-de-Cans Airport Tokyo Narita Airport

Al primo posto troviamo l’aeroporto di Doha Hamad in Qatar che, con un punteggio di 8.52 si aggiudica il podio. All’interno della sua architettura futuristica, progettata su una superficie di 25.000 m², sono presenti tantissimi servizi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei viaggiatori. Al secondo posto, invece, c’è l’Aeroporto Internazionale di Città del Capo in Sudafrica e al terzo l’Aeroporto Internazionale di Chubu Centrair a Nagoya.

La classifica continua al quarto posto con l’Osaka Itami Airport in Giappone e con il Brasília-Presidente Juscelino Kubitschek Airport in Brasile, quinto davanti a un altro aeroporto in Sudafrica, il Johannesburg OR Tambo Airport, che occupa invece il sesto posto. Al settimo troviamo il Muscat Airport in Oman, davanti al Salt Lake City Airport in Utah, ottavo, e al Belém Val-de-Cans Airport in Brasile, nono. Infine, al decimo posto troviamo un altro aeroporto giapponese, quello di Tokyo Narita Airport.

Gli aeroporti peggiori

Ora che abbiamo visto i migliori, è giunto il momento di scoprire i peggiori aeroporti al mondo: quali sono? Partiamo dall’ultima posizione, occupata dal Tunis Carthage Airport che, dati alla mano, quest’anno non è riuscito a soddisfare per niente i propri passeggeri, seguito dal greco Candia-Nikos Kazantzakis. Sul podio anche il London Gatwick Airport nel Regno Unito, che non conferma il famoso detto “sbagliando si impara” e per il secondo anno di fila vince un posto d’onore tra i peggiori.

E l’Italia come si posiziona in questa classifica? Non benissimo: AirHelp posiziona Cagliari Elmas al 60 posto, mentre il peggiore è stato il meneghino Milano Malpensa, che chiude la classifica al 217 posto. Neanche l’aeroporto di Roma Ciampino ha spiccato tra i migliori, posizionandosi soltanto 74esimo.