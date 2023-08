Cielo di settembre: così Luna e stelle danno il benvenuto all’autunno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Cielo di settembre: tutti gli eventi

C’è qualcosa di magico che succede intorno a noi quando il calendario segna l’arrivo di settembre. Il caldo torrido lascia spazio a temperature più miti, le giornate si accorciano e la natura si prepara a portare in scena l’ultimo grande spettacolo dell’anno: quello dell’autunno.

I paesaggi cambiano e mutano, e i colori della terra tingono di meraviglia tutto ciò che ci circonda. Ma la bellezza, in questo periodo, è visibile ovunque, anche sopra le nostre teste. Con l’arrivo di settembre, infatti, il cielo si trasforma nel palcoscenico di uno show mozzafiato da ammirare a testa in su.

La Luna, le stelle e gli astri sono già in posizione e si preparano a dare il benvenuto a settembre e all’autunno. Non vi resta che trovare un posto comodo e sedervi: lo spettacolo ha inizio.

La Luna del raccolto dà il benvenuto all’autunno

È una certezza, per tutti noi, quella Luna bianca e candida che si staglia nel cielo ogni notte e che tornerà più luccicante che mai proprio dopo l’arrivo dell’equinozio, che quest’anno cadrà il 23 settembre. L’inizio del mese si aprirà con l’ultimo quarto, dovremmo attendere la fine di settembre, invece, per assistere al nuovo plenilunio che coinciderà anche con un’altra Superluna.

L’appuntamento è previsto per il 29 settembre, subito dopo il tramonto. Sarà quello il momento perfetto per ammirare e contemplare la Luna piena del Raccolto. Il nome, scelto dai nativi americani, sta proprio a indicare la raccolta del grano che avviene in questo periodo ma vuole anche essere un omaggio alla terra e ai suoi doni. Il nostro satellite naturale, in questa occasione, sembrerà più vicino che mai dando vita all’ultimo fenomeno di Superluna di questo 2023.

Condizioni meteorologiche permettendo, la Luna piena sarà ben visibile ma consigliamo, come sempre, di raggiungere luoghi bui e privi di inquinamento luminoso per avere una vista privilegiata sul cielo.

Danze astrali e stelle cadenti

L’inizio di settembre, invece, coinciderà con uno spettacolo raro e grandioso: il ritorno delle stelle cadenti. Sarà questa l’occasione perfetta per sussurrare i desideri e celebrare i nuovi inizi in occasione dell’arrivo dell’autunno. Il mese si aprirà con la presenza delle alfa Aurigidi che illumineranno le nostre notti i primi giorni di settembre. Recatevi in luoghi bui e tenete gli occhi puntati sull’emisfero settentrionale per lasciarvi incantare da queste meteore.

Lo sciame sarà seguito poi da quello delle epsilon Perseidi (da non confondere con le lacrime di San Lorenzo) che splenderanno nel nostro cielo fino al 20 settembre. La frequenza non è paragonabile a quella degli altri sciami meteorici più famosi, ma vista l’assenza della Luna Piena con un po’ di fortuna riuscirete ad avvistare anche le stelle cadenti di settembre.

Gli altri spettacoli del mese, invece, saranno portati in scena dai pianeti, sempre con il supporto del nostro satellite naturale. Il 5 settembre, infatti, la Luna e Giove danzeranno insieme all’ammasso stellare delle Pleiadi. L’11 settembre, invece, sarà il turno di Venere che si stringerà alla Luna simulando un abbraccio romantico e incredibile.

L’ultima congiunzione astrale avverrà dopo l’equinozio d’autunno. Il 26 settembre la Luna e Saturno si daranno l’ultimo bacio per salutare definitivamente il mese.