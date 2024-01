Stelle cadenti, congiunzioni e danze tra pianeti: il cielo dà il benvenuto al nuovo anno

Il cielo dà il benvenuto al 2024 trasformando nel palcoscenico di uno spettacolo unico da ammirare a testa in su. Ecco gli eventi da non perdere a gennaio

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Gli eventi astronomici di gennaio

Mentre la natura silenziosamente dà spettacolo, trasformando i luoghi che conosciamo in cartoline di immensa bellezza, anche il cielo non si risparmia. Il suo benvenuto a questo 2024, infatti, è davvero magico e surreale. Sono tantissimi gli eventi astronomici che animeranno la volta celeste durante il mese di gennaio.

Stelle cadenti, congiunzioni e danze tra pianeti, ci sarà persino un occultamento e poi una Luna Piena, quella del Lupo. E questo è solo l’inizio: il calendario degli appuntamenti da ammirare a testa in giu nel 2024, infatti, ha già preannunciato un anno magico e indimenticabile per tutti gli appassionati di astronomia.

Il consiglio è sempre quello di raggiungere i luoghi privi di inquinamento luminoso, per avere una vista privilegiata sul cielo, e di farlo adesso perché lo spettacolo è già iniziato. Ecco gli eventi imperdibili da ammirare a testa in su.

Il cielo di gennaio dà spettacolo: gli appuntamenti imperdibili

Sarà un inizio grandioso, quello celebrato dal cielo di gennaio, che porterà in scena lo spettacolo delle Quadrantidi, uno degli sciami meteorici più scintillanti dell’anno paragonabile solo alle Perseidi. L’appuntamento per sussurrare i desideri è previsto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, momento in cui le stelle brilleranno come non hanno fatto mai. Meteo permettendo, lo show sarà visibile a occhio nudo. Vi consigliamo di raggiungere spiagge, montagne e luoghi lontani dai centri abitati per lasciarvi incantare da questa visione magica.

Si proseguirà, poi, con la congiunzione tra la Luna e Venere. Il nostro satellite naturale sarà più vicino che mai al pianeta a partire dalle ore 21.15 dell’8 gennaio. Il momento migliore per osservare lo spettacolo in tutto il suo splendore è all’alba.

La Luna continuerà a dare spettacolo durante tutto il mese, avvicinandosi prima a Mercurio, il 9 gennaio, e poi a Marte il giorno successivo. Il 14 gennaio, invece, toccherà a Saturno duettare con la magica Luna, ma la magia non finisce qui.

Il giorno 15 gennaio, infatti, il nostro satellite naturale passerà davanti a Nettuno occultando il pianeta. Per ammirare lo show consigliamo di munirvi di un telescopio. La Luna concluderà le sue danze il 19 gennaio insieme a Urano per l’ultima congiunzione del mese. Anche in questo caso, consigliamo di munirvi di telescopio o cannocchiale astronomico per ammirare i movimenti degli astri.

Torna la Luna piena del Lupo: ecco quando

È la Luna la vera protagonista del cielo di Gennaio. Dopo le danze, gli abbracci e i baci ai pianeti, il nostro satellite naturale tornerà a mostrarsi nella sua veste più bella e luminosa. L’appuntamento è previsto il 25 gennaio con la prima Luna piena dell’anno, quella del Lupo.

Il nome, evocativo e suggestivo, è stato scelto dai nativi americani non a caso. Durante il freddo inverno, infatti, i branchi di lupi si avvicinavano ai villaggi in cerca di cibo e riparo. Questo plenilunio, il primo del 2024, è conosciuto anche con il nome di Luna Piena del Ghiaccio.

Non vi resta dunque che organizzare il prossimo viaggio, scegliendo tra le tante destinazioni dell’astroturismo, e lasciarvi guidare dalla luce degli astri e delle stelle per iniziare alla grande il nuovo anno.