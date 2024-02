Occhi puntati verso il cielo: arrivano le stelle cadenti di San Valentino

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: iStock Arrivano le stelle cadenti di San Valentino

C’è qualcosa di magico, che succede intorno a noi, quando il sole lascia spazio al crepuscolo e le luci della città si spengono. È lo spettacolo del cielo, quello che incanta e meraviglia, quello che illumina le nostre notti e ci permette, ancora, di sussurrare i desideri.

Gli appassionati dell’astronomia sanno bene che la volta celeste non smette mai di stupire, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Basta infatti raggiungere quei luoghi cari all’astroturismo, quelli dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo o è assente, per godere di uno show mozzafiato e straordinario.

Congiunzioni, Superlune, danze e baci tra i pianeti. E poi, ancora, stelle cadenti. Come quelle che illumineranno le nostre notti proprio in occasione di San Valentino: un regalo bellissimo da parte del cielo per gli innamorati di tutta Italia. Scegliete il posto giusto e mettetevi comodi: lo spettacolo sta per cominciare.

Le stelle cadenti di San Valentino

Il cielo di questo 2024 ha deciso di stupirci. Sono tantissimi, infatti, gli eventi astronomici previsti per i prossimi mesi che ci terranno compagnia. Il più atteso, in assoluto, è quello della grande eclissi solare che, però, non sarà visibile dall’Italia. Osservabili a occhio nudo, invece, saranno gli spettacoli portati in scena dalle stelle e dagli astri proprio in occasione di questo febbraio.

L’evento più suggestivo è sicuramente quello che arriva grazie alle Psi Leonidi, meglio conosciute come stelle cadenti di San Valentino. Proprio a ridosso della festa più romantica dell’anno, infatti, sarà possibile osservare uno show di immensa bellezza per sussurrare i desideri, magari proprio in compagnia della propria dolce metà. E quale occasione migliore, se non questa, per organizzare un viaggio nei luoghi più bui d’Italia?

La pioggia di stelle che illuminerà di meraviglia il nostro cielo raggiungerà il suo picco massimo nella notte tra il 12 e il 13 febbraio. L’avvistamento non sarà semplicissimo, come spiega l’UAI, infatti, si tratta di stelle cadenti veloci e poco luminose, ma comunque bellissime. Occhi puntati verso il cielo, quindi, dal tramonto all’alba.

Quelle di San Valentino non saranno le uniche stelle cadenti del mese. A fine febbraio, infatti, arriveranno le sigma Leonidi, ma a causa della Luna vicina al plenilunio, la loro osservazione sarà pressoché impossibile.

Gli altri eventi del cielo di febbraio

Quello delle stelle cadenti di San Valentino, però, non sarà l’unico appuntamento degno di nota. Se avete in mente di organizzare un viaggio durante il mese dell’amore, il consiglio è quello di raggiungere destinazioni poco luminose per godere degli altri spettacoli portati in scena dai pianeti.

L’11 febbraio, infatti, è previsto un bacio stellare e romantico, quello tra la Luna e Saturno che daranno via a una delle congiunzioni più belle del mese. Non sarà l’unica, però. Il 15 febbraio, infatti, il nostro satellite naturale incontrerà Giove nella Costellazione dell’Ariete mentre il giorno successivo raggiungerà l’ammasso stellare delle Pleiadi.

Toccherà proprio alla Luna chiudere il calendario degli eventi del cielo di febbraio con un plenilunio affascinante e suggestivo. Il 24 febbraio la Luna piena della Neve apparirà nel nostro cielo. Sarà una Microluna, la prima del 2024, chiamata così perché posizionata nel punto più lontano dalla Terra. Apparirà ai nostri occhi più piccola e lontana, ma bellissima come sempre.