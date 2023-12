Il cielo del 2024 sarà magico: gli show da ammirare a testa in su

Sarà un anno mozzafiato per chi sceglierà di viverlo a testa in su. Gli spettacoli portati in scena dal cielo, infatti, sono tantissimi. E sono tutti straordinari

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Il cielo del 2024 darà spettacolo: ecco gli eventi imperdibili

Il mondo che abitiamo è un posto meraviglioso. E non solo ce lo confermano i nuovi e straordinari viaggi che compiamo ogni giorno: basta guardarsi intorno, infatti, per scoprire bellezze grandiose e sconosciute. La natura, per esempio, che con l’alternarsi delle stagioni trasforma le strade, i quartieri e le piazze delle città che conosciamo in cartoline incantate, o l’uomo che con le sue opere artistiche e architettoniche ha creato monumenti iconici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi.

E poi c’è lui, il cielo. Quello che ogni notte, al calar del sole, si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo unico, magico e grandioso, quello che possiamo ammirare gratuitamente semplicemente alzando lo sguardo. Ed è proprio questo che vogliamo invitarvi a fare nel 2024: alzare gli occhi al cielo e ammirare tutti gli show celesti che, vi anticipiamo, quest’anno vi lasceranno senza fiato.

Eventi astronomici 2024: il cielo dà spettacolo

Il calendario ufficiale degli eventi astronomici 2024 è stato reso noto e, anche quest’anno, non ci deluderà. Congiunzioni incredibili, eclissi rare, piogge di stelle e SuperLuna ci terranno compagnia durante le 4 stagioni illuminando le nostre notti di incanto e magia.

Ogni mese, infatti, il cielo si trasformerà nel palcoscenico di show da ammirare a testa in su, gratuitamente, per vivere e condividere esperienze surreali. Come sempre il nostro consiglio è quello di raggiungere i luoghi privi di inquinamento luminoso per avere una vista privilegiata sulla grande bellezza. Sono tantissimi, infatti, i posti scelti dall’astroturismo: destinazioni incantate dove ammirare i cieli più belli del mondo.

I fenomeni astronomici, meteo permettendo, saranno ben visibili a occhio nudo, ma se cercate un’esperienza ravvicinata con gli astri e le stelle, allora, il consiglio è quello di munirvi di telescopio o cannocchiale. Se invece avete in mente di dedicarvi all’osservazione delle eclissi previste durante il 2024, allora, munitevi degli appositi occhiali da sole.

Intanto prendete carta e penna per segnare tutti gli appuntamenti astronomici imperdibili per questo 2024. Poi mettetevi comodi: lo show sta per cominciare.

Gennaio, stelle cadenti e congiunzioni incredibili

Inizierà alla grande, questo 2024, facendo dimenticare ai più superstiziosi che si tratta di un anno bisestile. A scacciare via i pensieri negativi ci penseranno le stelle cadenti. Grazie alle Quadrantidi, uno degli sciami meteorici più forti dell’anno, potremmo assistere alla prima grande pioggia di stelle cadenti. L’appuntamento è previsto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio durante la quale ci sarà il picco massimo.

Toccherà poi alla Luna dare spettacolo. Il nostro satellite naturale, infatti, darà vita ad alcune congiunzioni emozionanti avvicinandosi prima Venere e a Mercurio, e poi a Saturno e Giove. Concluderà il suo show il 25 gennaio – con la Luna Piena – mostrandosi più bello e scintillante che mai.

Febbraio, lo show della Luna

Durante il mese di febbraio, la Luna sarà assoluta protagonista della scena. Il 7 del mese, infatti, potremmo avvistarla più vicina che mai al pianeta Venere. Dopo il Novilunio – che ci sarà il 7 del mese – continuerà a dare spettacolo con le congiunzioni, passando per Giove e Marte il 15 e il 22 febbraio. Gli eventi del cielo di febbraio si concluderanno il 24 del mese con la Luna Piena della Neve.

Marzo, l’eclissi lunare

Così come la natura e il suo risveglio ci incantano, anche il cielo di primavera darà spettacolo e lo farà, ancora una volta, con la Luna e con i Pianeti che si avvicineranno per lasciarsi andare a un suggestivo abbraccio. Lo show inizierà l’8 marzo con la Luna vicino a Marte e Venere, proseguirà poi con la congiunzione del nostro satellite naturale con Giove e Saturno, rispettivamente il 13 e il 21 del mese.

Il 20 del mese, invece, ci sarà l’attesissimo equinozio: il giorno che darà inizio alla bella stagione. Il consiglio è quello di organizzare un viaggio per raggiungere i luoghi più misteriosi e affascinanti del mondo e celebrare questo momento con antichi riti e tradizioni.

Il mese si concluderà con un evento incredibile e raro: un’eclissi lunare penombrale che durerà solo 18 minuti e che vedrà il disco lunare scurirsi. L’appuntamento è previsto alle ore 6 del mattino ed è assolutamente imperdibile: il prossimo evento, infatti, ci sarà solo nel 2027.

Aprile: la grande eclissi solare totale

Il mese di aprile è forse il più atteso per gli amanti dei fenomeni celesti. Il giorno 8, infatti, è prevista la grande eclissi solare totale. Un fenomeno attesissimo, questo, che però sarà visibile solo nel Nord e nel Centro America. Quale occasione migliore, se non questa, per organizzare un viaggio dall’altra parte del mondo? Qui vi abbiamo elencato tutte le destinazioni da raggiungere per ammirare il grande spettacolo.

Durante il mese di aprile torneranno anche le stelle cadenti. Potrete sussurrare i vostri desideri, sotto la volta celeste, nella notte del 22. Sarà in questa che la pioggia di meteoriti delle Liridi raggiungerà il so picco massimo. Se volete ammirare la Luna piena, in tutto il suo splendore, allora segnate in agenda la data del 23 aprile.

Maggio, congiunzioni e stelle cadenti

Nel mese di maggio sarà la Luna a inaugurare le danze, raggiungendo Saturno il 3 maggio e occultando parzialmente il pianeta. Poi toccherà alle stelle cadenti illuminare le nostre notti: l’appuntamento è previsto il 5 maggio con il picco dello sciame metorico delle Eta Aquaridi.

Il nostro satellite naturale continuerà a dare spettacolo per tutto il mese: il 5 maggio occulterà Marte, mentre il 31 sarà nuovamente Saturno a essere avvolto nella stretta della Luna. Tra gli appuntamenti imperdibili anche l’abbraccio di Mercurio e urano che si terrà il 31 del mese.

Giugno: bentornata estate

Il solstizio d’estate è, con tutta probabilità, l’evento più atteso del mese di giugno. Tantissimi i luoghi da raggiungere per celebrare con tradizioni antiche e moderne l’inizio della stagione più calda previsto il 20 giugno. Durante tutto il mese sarà sempre la Luna a illuminare le nostre notti avvicinandosi a Marte e a Mercurio, il 2 e il 4 giugno, e poi a Saturno il 27.

Luglio: le stelle cadenti

Il 1° e il 3 luglio troveremo ancora il nostro satellite naturale a farci compagnia, prima vicino a Marte e poi a Giove. Tra gli eventi più attesi del mese, però, c’è la prima pioggia di stelle cadenti d’estate. L’appuntamento è previsto il 31 luglio con il picco massimo dello sciamo meteorico Delta Aquaridi del Sud.

Agosto: lo spettacolo delle Perseidi e il ritorno della Superluna

Agosto è un mese magico per gli amanti degli spettacoli celesti e il motivo è dato dalle Perseidi, lo sciame meteorico più potente dell’anno conosciuto ai più con il nome di Lacrime di San Lorenzo. Il picco massimo è previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Il modo migliore per ammirarle? Affittare una bubble room trasparente e dormire sotto la pioggia di stelle.

Ma le sorprese non finiscono qui perché il nostro satellite naturale tornerà protagonista regalandoci emozioni uniche. Il 19 agosto, infatti, ci sarà la Luna Blu e sarà una Superluna. Avremo quindi la possibilità di vederla più grande e vicina che mai.

Settembre, la Superluna e l’equinozio d’autunno

Anche settembre ci regala spettacoli incredibili da ammirare a testa in su. La prima data da segnare in calendario è quella del 18 settembre: oltre ad ammirare la Superluna, infatti, potremmo assistere a un’eclissi lunare parziale visibile anche dall’Italia.

Il 22 settembre, invece, sarà il giorno dell’equinozio che darà il via all’autunno e a tutti gli spettacoli della natura che ci incantano da sempre. Il luogo migliore da raggiungere, per suggellare questo momento, è sicuramente il sito di Stonehenge: qui potrete contemplare ciò che succede nel cielo immergendovi nel fascino eterno di uno dei siti più misteriosi e affascinanti del mondo intero.

Ottobre: l’eclissi solare anulare e la pioggia di stelle

Ottobre si aprirà con un evento incredibile: l’eclissi solare anulare, prevista per il secondo giorno del mese. Il fenomeno sarà visibile nel Pacifico e nell’Estremo Sud America: un’altra occasione incredibile per organizzare un viaggio dall’altra parte del mondo.

Chi resterà in Italia, invece, potrà ammirare la Superluna, visibile nel cielo il 17 ottobre, e le congiunzioni del nostro satellite naturale con Giove e Marte il 21 e il 23 ottobre. Non è finita qui, però, perché nella seconda metà del mese sarà possibile tornare a sussurrare i desideri. Tra la notte del 21 e il 22 ottobre, infatti, torneranno le Orionidi, lo sciame meteorico d’autunno.

Novembre: il ritorno della Superluna e le Leonidi

Un’altra Superluna illuminerà le nostre notti d’autunno: l’appuntamento è previsto per il 15 novembre. Poi saranno ancora le stelle cadenti a incantare lo sguardo grazie alla presenza delle Leonidi. La data da segnare in agenda per esprimere i desideri è la notte del 17 del mese.

Dicembre, l’ultimo spettacolo del cielo: le stelle cadenti di Natale

Un anno grandioso non poteva che concludersi in maniera altrettanto straordinaria. Il mese di dicembre 2024 si aprirà con la Luna Nuova che, crescendo, si avvicinerà prima a Venere, il 4 del mese, e poi a Giove, il 7. Ci sarà un’altra pioggia di stelle cadenti, l’ultima dell’anno, uno spettacolo incredibile portato in scena dalle Geminidi. L’appuntamento, con il picco massimo, è previsto il 14 del mese.

Il 21 dicemvre, invece, sarà il giorno del solstizio che darà il via alla stagione invernale. In questa occcasione potrete mettervi in viaggio per scoprire le incredibili tradizioni che celebrano il ritorno del sole. L’anno si concluderà con la Luna Nuova prevista in cielo il 30 dicembre.