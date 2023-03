Il prossimo autunno potrai dormire nel pub di un celebre telefilm

Fonte: Airbnb/Henry Woide Ted Lasso, il pub del telefilm

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, e spesso lo facciamo proprio per raggiungere tutti quei luoghi che ci hanno conquistati attraverso i racconti degli altri avventurieri, le fotografie che popolano i feed dei social network e i nostri film preferiti.

Sono moltissimi, infatti, i posti che sono stati trasformati in set cinematografici e che hanno fatto da sfondo alle vicende dei protagonisti di pellicole indimenticabili o di telefilm che ci hanno appassionato. Ed è proprio in uno di questi luoghi che oggi vogliamo portarvi, non solo per una semplice visita, ma per vivere un’avventura incredibile e indimenticabile.

Il prossimo autunno, infatti, ad alcuni viaggiatori sarà data l’opportunità di dormire all’interno di un pub storico nel cuore di Londra che ha fatto da sfondo alle avventure del celebre telefilm “Ted Lasso”, e che ora è prenotabile su Airbnb. Ecco come vivere un’avventura da film.

Viaggio a Londra, sulle tracce di Ted Lasso

Correva l’anno 2020 quando, per la prima volta, il mondo conosceva Ted Lasso, il protagonista dell’omonima serie televisiva statunitense creata da Bill Lawrence e Jason Sudeikis. Ambientata a Londra, la serie che ha appassionato tutti gli amanti del football americano, è ora giunta alla sua terza stagione, ed è proprio per celebrare questa attesa che Airbnb ha pensato bene di mettere a disposizione dei viaggiatori un’esperienza incredibile.

Chi ha già visto le prime due stagioni di Ted Lasso conosce già il pub The Crown & Anchor, gestito da Mae, un’adorabile signora che è grande tifosa dell’AFC Richmond, la squadra allenata proprio dal protagonista della serie. Il locale, che esiste davvero e si chiama The Prince’s Head, è un tradizionale pub inglese situato a Richmond, uno dei quartieri più belli di Londra. Il locale è un punto di riferimento per tutti i cittadini appassionati di calcio, ma è anche il luogo di ritrovo dei giocatori e del team AFC Richmond della serie televisiva.

In occasione del lancio della terza stagione, dicevamo, il pub aprirà le sue porte ai viaggiatori di tutto il mondo e non solo, si trasformerà in una struttura ricettiva in grado di ospitare tre soggiorni per permettere agli ospiti di vivere un’avventura in perfetto stile Ted Lasso.

Fonte: Airbnb/Henry Woide

Dormire nel pub di Ted Lasso: come prenotare l’esperienza

È un’occasione unica ed esclusiva, questa, che permetterà ai viaggiatori di dormire nello storico pub del quartiere di Richmond e di indossare i panni di un giocatore di football. Durante il soggiorno, infatti, gli ospiti potranno vivere esperienze uniche e autentiche che permetteranno di toccare con mano l’affascinante mondo del calcio in perfetto stile inglese.

Chi soggiornerà all’interno del pub The Prince’s Head avrà a disposizione una divisa ufficiale dell’AFC Richmond e potrà condividere con i frequentatori abituali del locale la propria passione per il calcio. Potrà ovviamente assaggiare i piatti caratteristici della cucina locale, giocare a freccette o a scacchi e partecipare al rito pomeridiano del tè inglese che Ted Lasso chiama “garbage water”.

L’esperienza sarà prenotabile a partire dal 21 marzo 2023 sulla piattaforma di Airbnb, proprio dopo la messa in onda del primo episodio della terza stagione. Il pub metterà a disposizione tre soggiorni per un massimo di 4 ospiti, per le date del 23, 24 e 25 ottobre a soli 11 sterline a notte, una tariffa simbolica che richiama il numero dei giocatori in campo.