Braga, città premiata come destinazione emergente a livello mondiale

Fonte: iStock L'Arco della Porta Nuova nel centro di Braga

La prossima vacanza? In Portogallo! Ebbene sì, Lisbona (ma non solo!) vi aspetta, anzi, Braga – e adesso vi spieghiamo il perché. Il Portogallo ha dominato la scena dei World Travel Awards 2024, con un impressionante bottino di 19 premi, ben sette in più rispetto all’edizione precedente del 2023.

Tra le destinazioni emergenti, quest’anno il premio è andato alla portoghese Braga, per la seconda volta: città di straordinaria bellezza e ricchezza storica, a Braga la tradizione si fonde armoniosamente con l’innovazione, la memoria del passato si intreccia con la giovinezza e la creatività convive con il conservatorismo.

Scopriamo insieme perché Braga si è aggiudicata nuovamente il prestigioso premio e quali sono le altre destinazioni premiate in Portogallo.

Perché ha vinto Braga

Braga, per il secondo anno consecutivo, è stata premiata come destinazione emergente, un chiaro segno della crescente popolarità della città nel panorama turistico internazionale. Con oltre 2000 anni di storia, Braga vanta uno dei più antichi Sacri Monti d’Europa e rappresenta l’anima della regione del Minho, grazie al celebre Santuario del Bom Jesus. Qui si trova anche la Cattedrale più antica del Portogallo e il Monastero di Tibães, un importante centro monastico benedettino.

La città di Braga è punteggiata da luoghi che, per la loro devozione intrinseca e la loro bellezza, sono tappe imprescindibili per chi visita la regione. Il Santuario di Sameiro, il Bom Jesus e Falperra, con le loro basi religiose, sono circondati da incantevoli spazi verdi e paesaggi mozzafiato. L’eredità romana è un altro dei grandi tesori di Braga, che viene spesso chiamata la “Roma portoghese”, grazie alle sue origini nell’antica città romana di Bracara Augusta. La città è conosciuta per le sue chiese distintive, le magnifiche case del XVIII secolo, i giardini, i parchi naturali e le aree ricreative. La lunga storia di Braga si riflette nella magnificenza dei suoi monumenti, musei e chiese.

Fonte: iStock

Gli altri premi vinti dal Portogallo

Anche quest’anno, però, oltre a Braga diverse località portoghesi hanno ottenuto riconoscimenti importanti. Altri successi significativi hanno riguardato l’Algarve, che è stata eletta per la terza volta come miglior destinazione balneare al mondo, un premio già ricevuto nel 2020 e nel 2021. Lisbona, la capitale, ha ricevuto il titolo di miglior destinazione per le vacanze urbane e miglior città del patrimonio, una conferma della sua ricca storia e delle attrazioni turistiche che la rendono unica.

Porto, la seconda città portoghese più grande, ha ricevuto il riconoscimento come miglior destinazione metropolitana balneare, un titolo che esalta la bellezza del suo lungomare e la vivacità culturale. Anche le isole portoghesi sono state protagoniste, con Madeira che ha conquistato per il decimo anno consecutivo il titolo di miglior destinazione insulare, mentre le Azzorre sono state premiate come miglior destinazione per il turismo d’avventura, grazie alla loro natura incontaminata e alle opportunità di esplorazione che offrono.

Fonte: iStock

In aggiunta ai premi per le singole destinazioni, ci sono stati anche riconoscimenti per alcune delle attrazioni più emblematiche del Paese. I Passadiços do Paiva, con i loro sentieri sospesi tra le montagne e i fiumi, sono stati premiati come la miglior attrazione per il turismo d’avventura, mentre Dark Sky Alqueva ha vinto il premio come miglior progetto di turismo responsabile, grazie ai suoi sforzi nella protezione del cielo notturno. Inoltre, Parques de Sintra – Monte da Lua ha ricevuto il titolo di miglior azienda al mondo per la conservazione, un attestato di qualità per il lavoro svolto nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e storico.

Questo successo è il riflesso dell’eccellenza crescente del Paese in ambito turistico e delle sue capacità di attrarre visitatori da tutto il mondo. Le città, le regioni e le strutture alberghiere del Portogallo sono state premiate per le loro caratteristiche uniche, consolidando la posizione del Paese come una delle destinazioni più ambite del mondo.

Che cosa sono i World Travel Awards

I World Travel Awards sono considerati gli “Oscar” del turismo e sono veri e propri premi che celebrano l’eccellenza nei settori dei viaggi, dell’ospitalità e del turismo a livello globale. Fondati nel 1993, questi premi celebrano le migliori realtà del settore, riconoscendo le aziende, le destinazioni e le strutture che si distinguono per qualità, innovazione e servizio. Ogni anno, il Grand Tour dei World Travel Awards attraversa il mondo con cerimonie regionali che premiano le eccellenze di ogni continente, e alla fine dell’anno, i vincitori delle diverse categorie si sfidano nella grande finale mondiale per ottenere il titolo più ambito.

Le cerimonie di premiazione sono eventi di grande prestigio, frequentati dai leader del settore, influencer e media, e sono seguite con entusiasmo da tutto il mondo. Insomma, i World Travel Awards sono il massimo riconoscimento per chi lavora nel turismo, un vero e proprio simbolo di qualità e successo che fa brillare le migliori realtà del settore.