World Travel Awards: premiate le migliori città del mondo

Fonte: iStock World Travel Awards: città top nel mondo

I World Travel Awards, giunti alla loro 31esima edizione, rappresentano un simbolo di eccellenza nel settore turistico mondiale: celebrano, infatti, le destinazioni, gli alberghi, i resort, le compagnie aeree e di crociera e le città che si distinguono per l’alta qualità dei servizi e per l’innovazione.

Considerati veri e propri “Oscar del turismo”, offrono una vetrina internazionale per gli operatori del settore e ispirano i viaggiatori a scoprire nuove mete per vivere esperienze uniche.

L’edizione 2024 ha premiato alcune tra le migliori città del mondo, con una cerimonia tenutasi a Funchal, sull’isola portoghese di Madeira: ecco le vincitrici.

Manila: la miglior città per una vacanza

La vivace capitale delle Filippine, Manila, è stata eletta “World’s Leading City Destination 2024”, un importante riconoscimento che riflette la crescente popolarità della città nel panorama del turismo globale, grazie al suo straordinario mix di tradizione e modernità, unito alla calorosa ospitalità del popolo filippino.

Manila propone una vasta gamma di esperienze: dai monumenti storici che raccontano il passato coloniale della città, agli avveniristici grattacieli che ne testimoniano la crescita economica. Tra i luoghi imperdibili spiccano poi i mercati tipici, dove è possibile immergersi nella cultura locale, e i lussuosi centri commerciali, il volto cosmopolita della capitale.

Lisbona: la migliore destinazione per un city break

Lisbona, la capitale del Portogallo, si è aggiudicata il premio come “World’s Leading City Break Destination 2024”. Nota per il suo fascino inimitabile e l’atmosfera accogliente, è la meta perfetta per un long weekend all’insegna della cultura, della storia e del divertimento.

Camminando per i quartieri, si può passare dai vicoli medievali dell’Alfama, dove il fado risuona ancora nelle strade, alle ampie piazze della Baixa Pombalina, ricostruita dopo il terremoto del 1755. Icone come la Torre di Belém e il Mosteiro dos Jerónimos, entrambi Patrimoni dell’Umanità UNESCO, raccontano il glorioso passato marittimo del Paese.

Lisbona è anche una città moderna e dinamica, con musei innovativi come il MAAT (Museo di Arte, Architettura e Tecnologia) e il Museo Calouste Gulbenkian, che rendono omaggio all’arte e alla cultura contemporanea. La città ha inoltre vinto il premio come “World’s Leading Heritage City Destination 2024”, a conferma della sua importanza nel panorama culturale internazionale.

Atene: la capitale della cultura

La città di Atene ha ricevuto il titolo di “World’s Leading Cultural City Destination 2024”, grazie alla felice combinazione di ricco patrimonio storico e dinamismo contemporaneo. Il sindaco, Haris Doukas, ha dichiarato con orgoglio: “Questo premio dimostra che Atene è un forte marchio globale nel campo della cultura. La nostra città continua a investire in eventi e azioni significative per connettere il passato e il presente, offrendo esperienze uniche ai visitatori.”

Tra le sue principali attrazioni spiccano l’Acropoli, simbolo universale dell’Antichità, e una vivace scena culturale moderna, che include festival, mostre e una gastronomia ricca di sapori autentici.

Porto: la destinazione metropolitana balneare leader

Nel 2024, la città portoghese di Porto ha conquistato il titolo di “World’s Leading Metropolitan Seaside Destination”. Lungo le rive del fiume Duero, sa unire alla passato e presente e vanta un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1996.

La Ribeira, con le strette stradine e le facciate colorate, regala scorci incantevoli, mentre i famosi vigneti producono il celebre vino Porto, un’icona del territorio. Grazie all’atmosfera cosmopolita e il fascino paesaggistico senza eguali, Porto si conferma una delle mete più affascinanti per i turisti di ogni dove.

Tam Đảo: la città leader del mondo

Il titolo di “World’s Leading City Destination 2024” è andato alla pittoresca Tam Đảo, a circa 90 chilometri da Hanoi, in Vietnam. Il clima fresco tutto l’anno e i paesaggi avvolti nella nebbia, Tla rendono una destinazione ideale per chi cerca una fuga dal caos urbano.

Frequentata dai francesi come ritiro estivo nel XIX secolo, conserva un grande charme, con ville storiche e una natura incontaminata che attrae sia turisti locali che da tutto il mondo. Spesso paragonata a Da Lat, altra famosa località collinare vietnamita, Tam Đảo si distingue per la tranquillità e per le esperienze immersive per chi desidera conoscere da vicino la cultura e la storia della regione.