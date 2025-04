Una piccola guida su come arrivare alla Stazione Termini in auto dai quattro punti cardinali della città, e nella maniera più veloce possibile

Fonte: iStock@Maxiphoto L'interno della Stazione Termini di Roma

Tutti (o quasi), almeno una volta volta nella vita sono passati alla Stazione Termini di Roma. Del resto, oltre a essere uno snodo fondamentale della Capitale, è anche una delle più grandi e trafficate d’Europa. Sorge infatti nel cuore della città e dal giorno della sua inaugurazione, nell’ormai lontano 1867, ha attraversato numerose trasformazioni e ampliamenti, diventando un moderno hub che accoglie treni e anche una vasta gamma di servizi, come negozi, ristoranti, uffici e centri commerciali. Ma cosa bisogna fare per arrivare in auto dai quattro punti cardinali della città. Scopriamolo insieme.

Da Settebagni a Roma Termini

Partendo dalla zona di Settebagni, quindi nord della città, per arrivare alla Stazione Termini di Roma occorrono circa 40 minuti (chiaramente traffico permettendo). Il tragitto più veloce è la SS4, ossia la via Salaria, che va percorsa per più o meno 15 km fino ad arrivare alla circonvallazione Salaria.

Dopo aver raggiunto la circonvallazione, bisogna proseguire imboccando via Nomentana fino ad arrivare a via XX Settembre. Bisognerà poi girare a sinistra in direzione di Piazza della Repubblica, percorrendo via delle Terme di Diocleziano. Infine, si svolta sempre a sinistra verso Piazza dei Cinquecento, che si trova proprio di fronte alla Stazione Termini.

Da Roma est alla Stazione Termini

Prendendo come punto di partenza il Centro Commerciale Roma Est, per giungere a Roma Termini occorre guidare sula via Collatina per circa 15 km, fino ad arrivare alla deviazione verso la via Prenestina. Bisognerà poi proseguire su quella stessa strada per raggiungere la rotonda di Porta Maggiore, situata nel quartiere Esquilino.

Una volta arrivati qui, occorre continuare dritto lungo via di Porta Maggiore, proseguendo ancora su via Principe Eugenio, via Napoleone III e infine su via Farini. Da qua, si svolta a destra in via Cavour, che porta direttamente alla Stazione Termini.

Da Ciampino a Termini

La strada più breve per arrivare da Ciampino a Termini è la via Appia, da dove poi proseguire lungo la via Appia Nuova (SS7) fino ad arrivare alla rotonda di Piazza dei Re di Roma, dove bisogna imboccare via Aosta.

Da questo punto si continua dritto per raggiungere il rione Esquilino e, una volta arrivati in Piazza Vittorio Emanuele II, si gira a destra e poi a sinistra in via Napoleone III, che porta direttamente in via Cavour. Infine, si svolterà a destra in via Cavour, strada che conduce proprio alla Stazione Termini.

Da Malagrotta alla alla Stazione Termini

Chi parte da Malagrotta deve imboccare la SS1 (via Aurelia) e seguire le indicazioni per via Gregorio VII. Bisogna poi continuare sulla sinistra al bivio per via Aurelia Antica, continuando fino al quartiere Aurelio. Una volta arrivati lì, occorre percorre i viali Vaticani fino al bivio con via Cola di Rienzo, quindi dirigersi verso Piazza del Popolo.

Da Piazza del Popolo, è importante proseguire per Villa Borghese e svoltare a destra in via del Muro Torto. Poi ancora mantenere la direzione fino a Piazza della Repubblica, proseguendo lungo via delle Terme di Diocleziano. Sarà poi il momento di svoltare a sinistra in largo Villa Peretti e proseguire fino a Piazza dei Cinquecento.

Dove parcheggiare e altre info utili

I dintorni della Stazione Termini offrono diverse possibilità di parcheggio:

Piastra Servizi Stazione Termini : Via Marsala 53, con 932 posti auto e diversi servizi per i viaggiatori;

: Via Marsala 53, con 932 posti auto e diversi servizi per i viaggiatori; ES Park Giolitti : Via Giolitti, a circa 500 metri dalla stazione, con sorveglianza H24;

: Via Giolitti, a circa 500 metri dalla stazione, con sorveglianza H24; MuoviAmo Roma Termini : Via del Viminale 3, a più o meno 500 metri dalla stazione. Videosorveglianza attiva 24 ore su 24;

: Via del Viminale 3, a più o meno 500 metri dalla stazione. Videosorveglianza attiva 24 ore su 24; Euro Parking: Via Napoli 66, a circa 700 metri dalla stazione e accessibile H24;

Via Napoli 66, a circa 700 metri dalla stazione e accessibile H24; Garage Nazionale : anche questo in Via Napoli, ad approssimativamente 800 metri dalla stazione e con servizio H24;

: anche questo in Via Napoli, ad approssimativamente 800 metri dalla stazione e con servizio H24; Garage Auto Bruzi: Via dei Bruzi 11A, a circa 1,3 km dalla stazione. È aperto dal lunedì al sabato dalle 5:30 all’1:00 e la domenica dalle 5:30 alle 11:00 e dalle 19:00 all’1:00.

È molto importante sapere, inoltre, che la Stazione Termini si trova all’interno di una Zona a Traffico Limitato (ZTL), che regola l’accesso delle auto al centro di Roma. La ZTL del Centro Storico è attiva dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18:00 e il sabato dalle 14:00 alle 18:00, mentre è generalmente sospesa nei giorni festivi. Alcune ZTL, inoltre, riguardano anche vie e strade che occorre percorrere per arrivarci. Prima di salire in macchina, quindi, bisogna sempre controllare i siti di riferimento per evitare di incorrere in multe.

È importante quindi fare molta attenzione a non entrare nella ZTL durante le ore di attivazione, a meno che non si possieda un permesso specifico. In alternativa, è consigliabile utilizzare i mezzi pubblici o i servizi di taxi. Anche perché, suppur le strade che vi abbiamo descritto siano le più brevi, il traffico di Roma, soprattutto in certe zone e orari, può rivelarsi molto intenso.