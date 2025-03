Cipro, Ayia Napa: dove la trasgressione è di casa

Fonte: 123RF Ayia Napa sull'isola di Cipro

C’è Gianni, che ha appena dato la maturità e vuole solo divertirsi. C’è Luca, giovane lavoratore che quando va in ferie cerca solo un po’ di relax. E poi c’è Carlo, padre di famiglia, divorziato, che prova in qualche modo a rifarsi una vita. Siamo ad Ayia Napa, nella parte greca dell’isola di Cipro, a pochi chilometri da Famagusta (nota anche come Famagosta). La città fino a non molti anni fa era totalmente sconosciuta al turismo di massa. Le cose però ora sono cambiate. Oggi, questa è diventata una delle mete più ambite, soprattutto da chi va alla ricerca di “sesso facile e free”.

Oggi il turismo sessuale, per intenderci quello verso Thailandia, Bangladesh o Colombia, non è più di moda. Pagare è démodé, meglio andare alla ricerca di qualche preda facile e disinibita, per poter così rendere più appetibile anche la caccia. E in questo gioco tra preda e cacciatore la parte debole non è più la donna, non ci sono più paletti, siamo tutti uguali. Che siamo giunti, finalmente, alla parità dei sessi? Tutt’altro. Le donne, come gli uomini, vanno dunque in vacanza per “divertirsi”, e quale posto migliore di un’isola immacolata, non ancora sdoganata dal turismo di massa?

Ayia Napa, la meta trasgressiva di Cipro

Cipro è un piccolo paradiso, dove il tempo si è fermato qualche decennio fa, dove il mare è cristallino, la natura è incontaminata e la popolazione locale vive prevalentemente di turismo. Inoltre, il clima è caldo quasi tutto l’anno, cosa desiderare di più? Che sia low budget. L’isola, infatti, è alla portata di tutte le tasche, ma allo stesso tempo ben organizzata con resort di lusso. Certo, basteranno pochi decenni affinché l’insano processo di cementificazione venga completato, ma per ora è possibile godersi il relax offerto da questo luogo.

Bisogna sapere che Cipro, per ragioni politiche, è divisa in due parti, una greca e l’altra turca, due mondi opposti. Al confine tra questi due mondi si trova, appunto, Ayina Napa, una delle località preferite dagli amanti delle vacanze libertine. La città si trova poco a Sud di Famagusta, il capoluogo del distretto che rimane nella porzione ad amministrazione turca.

Basta fare un veloce giro su Internet, cercando Ayia Napa i primi risultati sono chiari, questa è una località dedicata a chi vuole divertirsi, a chi vuole trovare persone disponibili e disinibite, senza troppi preamboli, senza troppi problemi.

Com’è una vacanza ad Ayia Napa

La vita da “acchiappo” parte al mattino, sulla spiaggia. Ayia Napa è molto piccola, ed è divisa in centro e spiagge, tutte relativamente vicine. La più famosa, quella piena di giovani, è Nissi Beach, dove c’è musica tutto il giorno, bar stracolmi e animazione da villaggio turistico. Qui, infatti, non si disdegnano concorsi come miss maglietta bagnata e simili, dove le donne si esibiscono mostrando ai più le proprie grazie. Le più disponibili, secondo i bene informati, pare siano le russe, la maggior parte si ritrova a Palms Garden Beach. All’ora del tramonto ci si sposta verso il centro, che si divide tra discoteche e bar. I bar aperti fino alle 2 di notte, le discoteche fino alle 5 circa, e per gli irriducibili ci sono i locali per gli after party dalle 5 alle 12 del giorno dopo.

Il divertimento ad Ayia Napa è quasi un eccesso, e non si tratta solo di andare a ballare o bere. Capita spesso di ritrovarsi invischiati in uno schiuma party o in situazioni alquanto bizzarre. È facile, poi, trovare giovani e meno giovani che si “accoppiano” nelle discoteche, nei bagni o addirittura sui divani. Ancora più semplice è trovare coppie avvinghiate sui lettini delle spiagge deserte, e per deserte intendiamo colme di altre coppie. Ma non c’è solo questo.

Cosa vedere ad Ayia Napa

Ayia Napa è anche altro, non sono mare, non solo spiagge, non solo locali. Il Monastero è il più noto punto di riferimento della zona. Ha un grande fascino e rappresenta un’immagine della vecchia città, quando era solamente un assonnato villaggio di pescatori, prima della sua trasformazione in tempio del turismo moderno e del sesso facile. La città, poi, offre un buon numero di musei: il Tornaritis – Pierides Museum mostra ai suoi visitatori la fauna marina di Cipro e del Mediterraneo, e vale la pena una visita per capire l’importanza e la necessità di preservare l’ambiente marino. Tra i luoghi più interessanti segnaliamo l’Ayia Napa Sculpture Park, un bellissimo parco di sculture provenienti da tutto il mondo. L’ideale è visitarlo al tramonto, quando c’è una molto luce particolare e suggestiva. L’ingresso è gratuito. A pochi km, poi, sorge la Moschea di Famagusta.

Per chi ama passeggiare e preferisce stare all’aria aperta, merita sicuramente il sentiero che corre lungo Cape Greco e che porta alla scoperta della Laguna Blu. Tra i punti panoramici più belli c’è il cosiddetto Love Bridge, un punto bellissimo che si trova sulla passeggiata che parte dal porto e che consiste in un arco naturale da cui si ha una vista molto bella sul mare cristallino. Ci sono tante meraviglie naturali che s’incontrano lungo tutta la costa, come le grotte che sono ideali per fare delle esplorazioni, immersioni o anche solo scattare delle splendide fotografie. Per chi viaggia in famiglia, il consiglio è di visitare il parco acquatico WaterWorld, uno dei parchi più grandi d’Europa, ideale anche per gli amanti del brivido.

Quando andare ad Ayia Napa

I mesi estivi sono i più gettonati da chi cerca sole e divertimento. Tuttavia, ogni stagione offre dei vantaggi, specie se non si cercano affatto questi divertimenti beceri. Ayia Napa, infatti, gode di un clima mediterraneo con lunghe giornate soleggiate e inverni miti. Le stagioni intermedie come la tarda primavera e l’inizio dell’autunno offrono un clima piacevole con meno turisti, rendendole ideali per un’esperienza più rilassata