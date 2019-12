Londra sfida Disneyland: nel 2024 aprirà il parco a tema più grande d’Europa

editato in: da

Forse non ci saranno Minnie e Topolino, pronti a posare per un selfie col castello della Bella addormentata sullo sfondo, e neanche Anna ed Elsa, dive incontrastate del popolarissimo Frozen. In compenso però ci saranno Wallace e Gromit, la pecora Shaun, gli amici di Star Trek, i piloti del fantascientifico Thunderbirds e tutta una serie di incredibili personaggi che non ci faranno rimpiangere neanche per un attimo la parata che ogni giorno fa sognare grandi e piccini a due passi da Parigi.

Perché se è vero che Disneyland Paris è un luogo magico ed unico al mondo, è altrettanto vero che presto, a Londra, ce ne sarà uno altrettanto esplosivo: si chiamerà The London Resort e sarà il parco a tema più grande d’Europa. Tra attrazioni di ultimissima generazione, hotel, negozi e ristoranti di tutti i tipi, occuperà una superficie complessiva di oltre 200 ettari nel cuore del Kent, a Swanscombe.

L’investimento sarà faraonico, ma il nuovo parco a tema di Londra potrà avvalersi di una serie di partner piuttosto importanti: è stata confermata la collaborazione della Paramount Pictures, dello studio di animazione britannico Aardman Animations e delle emittenti televisive BBC ed ITV, ragion per cui il budget a disposizione è davvero imponente.

La partnership con EDF Energy non fa che confermare, poi, la vocazione eco-friendly del progetto: The London Resort punta ad essere un parco votato sì al divertimento, ma nel più totale rispetto dell’ambiente e all’insegna della filosofia dell’eco-sostenibilità. Parrebbe addirittura che il fine ultimo della London Resort Company Holdings sia quello di perseguire l’obiettivo zero emissioni.

Il progetto è pronto a decollare: la prima tranche dei lavori prenderà il via nel 2024, la seconda sarà ultimata entro il 2029. Il parco a tema The London Resort si comporrà di sei aree tematiche, diverse per stile ed ambientazione: The Woods è il regno incantato della primavera eterna, un luogo che si barcamena tra realtà e fantasia strizzando l’occhio alle fiabe e alle favole più famose di tutti i tempi; The Kingdom ricrea invece l’atmosfera dell’Inghilterra d’altri tempi, tra castelli e leggende arturiane, con incursioni nel fantastico mondo della stregoneria e dei draghi; The Isles è la terra delle creature mitiche, un’area tematica che lascerà tutti di stucco con gli effetti speciali propri della tecnologia del ventunesimo secolo.

The Studios, ancora, sarà l’area del parco di Londra destinata a chi è a caccia di adrenalina: una sorta di quartiere a sé stante, moderno in tutto e per tutto, che combina rocambolesche fughe a quattro ruote e spionaggio come nessuno ha mai fatto prima d’ora; poi ci sarà The Jungle, un luogo tutto da esplorare, con la sua vegetazione incolta e le rovine di antiche civiltà che si fanno spazio tra gli alberi imponenti; e infine tocca all’avveniristico The Starport, una città del 23esimo secolo che trasporterà i visitatori in una dimensione elettrizzante e futuristica.

Completano il progetto di questo straordinario parco a tema sostenibile la High Street, il viale dei ristoranti, dei negozi e degli hotel, una mega piazza, un centro congressi e un parco acquatico. La quasi totalità delle attrazioni sarà indoor, in maniera tale che il maltempo che spesso e volentieri imperversa a Londra non possa in alcun modo minacciare l’esperienza di chi desidera esplorare ogni angolo del The London Resort. Stai già sognando ad occhi aperti e facendo il countdown, non è vero?