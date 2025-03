Svelate le destinazioni dell’anno 2025, c’è anche l’Italia

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock L’Italia è stata premiata tra le 10 destinazioni del 2025

Come ogni anno, migliaia di professionisti del settore turistico si sono riuniti all’ITB Berlin, la fiera del turismo più influente e prestigiosa del globo. Tra gli eventi più attesi dell’esposizione spicca la cerimonia di premiazione nota come PATWA International Travel Awards coordinata dall’associazione dei giornalisti di viaggio dell’area del Pacifico. Anche per il 2025 hanno eletto le destinazioni dell’anno dividendole in categorie e tipologie di vacanza, scopriamo insieme quali sono le mete top… è stata premiata anche l’Italia.

L’Italia è la destinazione del 2025 per bellezza paesaggistica e storica

In classifica si fa notare l’Italia che conquista tutti per la combo tra bellezza paesaggistica e storica. Oltre alle città d’arte più famose come Roma, Firenze e Venezia, il 2025 premia anche luoghi meno conosciuti a livello internazionale: i trulli della Puglia, i borghi e la Valle dei Templi della Sicilia e la vacanza in agriturismo nelle campagne italiane conquistano il mondo. Lo Stivale si conferma tra le opzioni preferite dai turisti per le proprie vacanze e i motivi per premiarla sono tanti. I PATWA International Travel Awards hanno riconosciuto per il 2025 il Belpaese per il suo apporto culturale e naturalistico tanto da attirare turisti da tutto il mondo. Un motivo in più per sceglierla? Ovviamente la cucina: il patrimonio enogastronomico è senza paragoni.

Goa, la destinazione dell’anno 2025

I PATWA International Travel Awards hanno eletto Goa come la destinazione dell’anno 2025. Riconosciuta come la meta di punta dell’India, la località va oltre la nightlife vivace e le spiagge da sogno. A conquistare l’attenzione dei viaggiatori sono i progetti di conservazione del patrimonio che hanno dato l’opportunità di ripristinare la bellezza delle dimore coloniali portoghesi di Old Goa e Fontainhas facendo in modo che diventassero boutique hotel o centri culturali. Un altro motivo per visitare Goa nel 2025? Il patrimonio gastronomico. Tra le spiagge più belle di Goa ci sono, invece, Palolem, Baga, Anjuna e Morjim. A queste però si aggiungono patrimoni UNESCO come la basilica di di Bom Jesus e tutto il passato coloniale di origine portoghese che la contraddistingue. Non meno rilevante l’impegno di Goa per il turismo sostenibile con lo sviluppo di eco-resort.

Fonte: iStock

Le destinazioni del 2025 secondo i PATWA International Travel Awards

Come ogni anno anche per il 2025 si sono svolti i PATWA International Travel Awards durante l’ITB di Berlino. Le voci autorevoli del giornalismo di viaggio hanno premiato le destinazioni che si sono distinte per le loro offerte uniche e innovative. Tra queste non è mancata l’Italia, Goa che abbiamo visto essere la destinazione top del 2025 ma si celano altre 8 opzioni di viaggio da considerare.

Jamaica, la meta perfetta per le coppie

La destinazione più romantica dell’anno è la Jamaica. Perfetta per le coppie che la scelgono per viaggi di nozze (ma non solo), conquista tutti con spiagge da sogno, mare cristallino e l’atmosfera vibrante che la contraddistingue. Dai tramonti spettacolari ammirati da Rick’s Café a Negril alle Blue Mountains, c’è davvero tanto da scoprire senza dimenticare il richiamo travolgente della musica reggae.

La Guyana, premiata per le bellezze naturali

La Guyana conquista il titolo di miglior destinazione per le attrazioni naturali. Ci riesce grazie alla straordinaria biodiversità e ai paesaggi incontaminati. La nazione anglofona appartenente al Sud America è un vero paradiso per gli amanti del turismo a contatto con la natura. Ad attirare l’attenzione le cascate Kaieteur, cinque volte più alte del Niagara, e le foreste pluviali abitate da giaguari e specie rare. Imperdibile l’Iwokrama Forest Reserve, con le sue passerelle sospese che offrono viste spettacolari sulla foresta.

Turismo luxury per il Rajasthan

Chi cerca una vacanza luxury può trovare nel Rajasthan la risposta ai propri bisogni. Con palazzi unici come Lake Palace di Udaipur e l’Umaid Bhawan di Jodhpur, conquista con un’atmosfera da fiaba e tantissime esperienze autentiche. Dalle cerimonie agli incontri esclusivi, oltre all’opulenza i viaggiatori hanno modo di entrare in contatto con la cultura locale. Il periodo ideale per visitarlo? Durante il Pushkar Camel Fair o la festa della Holi, per un’esperienza colorata e coinvolgente.

Nassau, la destinazione per il turismo marittimo

Nassau e Paradise Island fanno parte delle Bahamas e ottengono il riconoscimento per il 2025 di destinazione top per gli amanti del mare. Tra aree protette ed esperienze a contatto con la biodiversità che popola i fondali, si distingue poi per l’impegno nella tutela degli habitat naturali. Basti pensare allo straordinario progetto di ripristino delle barriere coralline e alla protezione degli squali nutrice a Compass Cay.

Fonte: iStock

Il Brasile per chi cerca il turismo esperienziale

Da non sottovalutare il Brasile che viene incoronato meta top per il turismo esperienziale. Dalla natura selvaggia alla cultura vibrante ha saputo attirare l’attenzione dei giornalisti del settore. Il Pantanal è diventato più accessibile, consentendo incontri ravvicinati con i giaguari, mentre Salvador de Bahia incanta con le sue radici afro-brasiliane, tra spettacoli di capoeira e sapori speziati.

Per il turismo ecosostenibile vince Saint Vincent e Grenadine

Tra le località premiate per chi cerca un turismo ecosostenibile c’è l’arcipelago Saint Vincent e Grenadine. Il paradiso caraibico con il “green corridor” collega il vulcano La Soufrière promuovendo il trasporto con barche che vanno ad energia solare. Tra le esperienze più apprezzate ci sono i programmi di protezione delle tartarughe marine a Bequia e il trekking all’interno della foresta pluviale.

St Kitts and Nevis sono le “gemme nascoste”

Le isole gemelle St Kitts and Nevis si rivelano un’oasi autentica nel mar dei Caraibi e vengono premiate come gemme nascoste, lontane dal turismo di massa. Antitesi dell’over tourism da non perdere c’è il patrimonio Unesco Brimstone Hill Fortress con panorami mozzafiato su tutto l’arcipelago.

L’Armenia trionfa per gli amanti delle avventure

L’Armenia è stata premiata come la destinazione top del 2025 per chi cerca una vacanza avventura. A fare la differenza è il nuovo Transcaucasian Trail che offre trekking indimenticabili attraverso villaggi remoti e monasteri arroccati su scogliere mozzafiato. Gli amanti degli sport estremi potranno invece valutare il parapendio presso il canyon di Vorotan oppure la zip-line di Wings of Tatev conosciuta per essere la più lunga al mondo.