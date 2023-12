Dall’Italia al Polo Nord: l’aereo che trasporta le letterine di Babbo Natale

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock/Levent Yücelman Il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi

Il mistero di tutti i misteri è stato svelato: Babbo Natale esiste e vive a Rovaniemi. Lo possono confermare tutte quelle persone che nel periodo dell’Avvento, e ogni giorno dell’anno, decidono di raggiungere la Lapponia Finlandese per perdersi e immergersi in un’autentica fiaba incantata.

È proprio qui, al confine col Circolo Polare Artico, che si trova il villaggio di Babbo Natale. Un pittoresco paesino che sembra uscito da una cartolina e che ospita la residenza ufficiale di Santa Claus, le case degli elfi e l’ufficio postale. È sempre qui che ogni giorno gli aiutanti di Babbo Natale si riuniscono per smistare la posta, leggere le letterine che arrivano da ogni parte del mondo e stilare la lista dei buoni e dei cattivi.

Se ancora non avete spedito la vostra lettera a Santa Claus, allora, vi farà piacere sapere che c’è ancora tempo. Una compagnia aerea, infatti, ha fatto sua la missione di trasportare, dall’Italia al Polo Nord, tutte le lettere dei bambini per consegnarle, personalmente, a Babbo Natale.

Come spedire la lettera a Babbo Natale

È iniziato il countdown per la notte più magica dell’anno, e come ogni dicembre persone di ogni età l’attendono lasciandosi trasportare dalla magia delle tradizioni, dei riti e delle usanze locali e internazionali. Tra queste anche l’immancabile letterina, un vero e proprio momento di gioia condiviso dai tutti e soprattutto dai bambini.

Sono tantissime le persone che ogni giorno scrivono i loro desideri indirizzandoli proprio lì, all’ufficio postale del Circolo Polare Artico dove lavorano Babbo Natale e gli elfi. Sapevate che ogni anno sono circa mezzo milione le lettere spedite da tutto il mondo?

Se volete spedirla anche voi, allora, vi basterà usare questo indirizzo: Santa Claus, Santa Claus’s Main Post Office, 96930 Napapiiri, Finlandia. In alternativa, invece, potrete farla volare a bordo di un aereo easyJet che si occuperà di recapitare, entro Natale, le letterine di tutti i bambini che a dicembre viaggeranno con la compagnia.

Dall’Italia al Polo Nord: easyJet consegnerà le letterine a Babbo Natale

È ufficiale: easyJet si occuperà di gestire una consegna speciale dall’Italia al Polo Nord. Sfruttando i collegamenti tra l’Italia e Rovaniemi, che saranno attivi a dicembre, la compagnia aerea consegnerà a Babbo Natale le letterine dei bambini che a dicembre viaggeranno da Milano Malpensa e da Napoli.

Il servizio è stato lanciato dalla compagnia in tutti gli aeroporti europei dai quali partiranno i voli per Rovaniemi. Sono coinvolti, oltre a Napoli e Milano Malpensa, anche gli scali di Londra Gatwick e Luton, Bristol, Manchester, Edimburgo, Parigi e Amsterdam.

Spedire la propria lettera è semplicissimo! Tutte le persone in partenza con easyJet troveranno negli aeroporti la cassetta della posta dove imbucare la propria lettera. Dopo di che, ci penseranno i piloti e l’equipaggio della compagnia aerea a raccogliere le letterine e a portarle direttamente in Lapponia sui voli in partenza per la casa di Babbo Natale.

Se poi volete consegnargliela di persona, allora, sarete felici di sapere che easyJet collegherà direttamente l’Italia e la città di Rovaniemi, con due voli a settimana, ogni mercoledì e sabato, sia da Napoli che da Milano Malpensa fino a metà gennaio.