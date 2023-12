Puoi dormire con Babbo Natale nella sua casa al Polo Nord: il sogno si avvera

L'Ufficio Postale ufficiale di Babbo Natale, situato a Rovaniemi, apre le sue porte ai viaggiatori. Non abbiamo dubbi: è questa l'esperienza più magica di una vita intera

Fonte: PH Samir Zarrouck Puoi dormire nella casa di Babbo Natale: l'esperienza magica

Il mistero più grande di sempre è stato svelato: Babbo Natale esiste e vive al Circolo Polare Artico. La sua casa di Rovaniemi, in Finlandia, ogni anno è raggiunta da migliaia di persone di ogni età, provenienti da ogni parte del mondo, che hanno come unico desiderio quello di toccare con mano tutta la magia del Natale e di farlo insieme a Santa Claus e ai suoi elfi.

Eppure, quella che sembra un’esperienza già straordinaria, da vivere almeno una volta nella vita, si arricchisce di un’avventura irripetibile che renderà queste vacanze di Natale le più belle di sempre. A dicembre, infatti, alcuni fortunati viaggiatori potranno trascorrere del tempo insieme a Babbo Natale e dormire nel suo magico rifugio al Polo Nord a patto che siano pronti a indossare i panni di un elfo e ad aiutarlo nella sua missione! Ecco come prenotare l’esperienza più magica di una vita intera.

Dormire insieme a Babbo Natale nel suo rifugio: il sogno diventa realtà

È un sogno che si avvera, quello di trascorrere le vacanze di Natale insieme a Santa Claus e ai suoi elfi. Lo stesso che ci porta proprio nella città della magia per antonomasia. Stiamo parlando di Rovaniemi, la città della Lapponia finlandese conosciuta per lo spettacolo dell’aurora boreale che infiamma i cieli artici e per essere la residenza ufficiale di Babbo Natale.

Ed è proprio insieme a Babbo Natale che è possibile trascorrere le prossime vacanze prenotando un soggiorno speciale all’interno della sua residenza ufficiale. Certo, ci sarà da lavorare: Santa Claus, infatti, è alla ricerca di qualcuno pronto ad assumersi il ruolo di elfo per aiutarlo a rispondere alle oltre 30.000 letterine che riceve ogni giorno dagli adulti e dai bambini da ogni parte del mondo. In cambio, questa persona, potrà toccare con mano l’incredibile atmosfera natalizia del Polo Nord e soggiornare all’interno della casa ufficiale di Babbo Natale.

Cosa attende i fortunati viaggiatori lo spiega Katja, Capo Elfo dell’Ufficio Postale Ufficiale di Babbo Natale: “Gli elfi hanno lavorato incessantemente per trasformare il rifugio di Babbo Natale in un luogo magico per assicurare alla famiglia che vi soggiornerà un’esperienza senza eguali. Oltre a dormire da Babbo Natale, gli ospiti potranno anche dare una sbirciatina dietro le quinte del suo Ufficio Postale durante il periodo più frenetico dell’anno”.

Sarà proprio Katja, inoltre, ad accogliere gli ospiti diventando host di Airbnb, piattaforma di prenotazioni e affitti brevi, che ha permesso di trasformare questo sogno in realtà.

Fonte: PH Samir Zarrouck

Come prenotare l’esperienza

Prima di scoprire come prenotare l’esperienza, è bene precisare che i fortunati ospiti dovranno osservare alcune regole, ma soprattutto dovranno essere disposti a trasformarsi in elfi a tutti gli effetti. Per farlo dovranno seguire un corso di elfologia insieme Katja, dopo di che potranno lavorare insieme al suo team per smistare le lettere arrivate da ogni parte del mondo.

Dopo il dovere arriva il piacere: gli ospiti saranno invitati a degustare i piatti tradizionali del territorio, a fare entusiasmanti passeggiate in motoslitta e ad ammirare l’aurora boreale. Potranno poi dormire, gratuitamente, all’interno del magico rifugio di Babbo Natale situato nel villaggio.

Tra le regole da rispettare, invece, ci sono quelle di non scattare selfie con Babbo Natale senza il suo consenso, togliersi gli stivali all’interno del rifugio e indossare il cappello di feltro come tutti gli altri elfi.

Se siete pronti a rispettare le regole, e a lavorare duramente al fianco di Santa Claus e dei suoi aiutanti, allora vi spieghiamo come prenotare l’esperienza magica.

Le persone interessate possono inviare una richiesta di prenotazione a partire da lunedì 11 dicembre alle ore 11.00 sulla piattaforma Airbnb. Grazie alla collaborazione con Visit Finland, agli ospiti verranno offerti voli di andata e ritorno per Rovaniemi dall’aeroporto di Londra Heathrow con la compagnia di volo Finnair. Il pernottamento, compreso di colazione e cena, è completamente gratuito e può ospitare un massimo di 4 viaggiatori: due adulti e due bambini.

Il soggiorno sarà disponibile per tre notti (una all’interno della casa di Babbo Natale e le altre due in una struttura nelle vicinanze del villaggio) dal 18 al 21 dicembre 2023. Non ci resta che augurarvi buon viaggio!