Nuove rotte easyJet dalla prossima primavera

Se state pianificando i nuovi viaggi per il 2025, scoprite le nuove tratte aggiunte da easyJet in partenza dal 30 marzo da Milano Linate e Roma Fiumicino

Fonte: 123RF Anche Tenerife è tra le mete disponibili

Volare verso nuove destinazioni da Milano Linate e da Roma Fiumicino diventa ancora più semplice grazie alle novità appena introdotte da easyJet. La compagnia aerea ha annunciato 27 nuove rotte prenotabili da oggi, per volare da e per l’Italia, a partire dal 30 marzo 2025: di queste, 16 saranno operate dalla nuova base di Milano Linate e 5 da Roma Fiumicino.

Se volete regalarvi un viaggio in una destinazione che sognate di visitare da tempo, questo è il momento giusto per cominciare a pianificare le vostre prossime esplorazioni in Europa, che si tratti di una fuga di un weekend in una capitale culturale o di un’avventura dove la primavera arriva prima, insieme alle alte temperature.

Le nuove rotte in partenza da Milano Linate

A partire dal 30 marzo 2025, avrete la possibilità di volare con easyJet da Milano Linate verso tante nuove destinazioni europee a tariffe convenienti. Tra queste citiamo la capitale del Portogallo, Lisbona, perfetta per un city break culturale su e giù tra le sue strade storiche, a piedi o sugli iconici tram gialli. Oppure, perché non fare un salto nella splendida Vienna? In primavera, la capitale austriaca comincia a fiorire, i musei propongono tante mostre e, se siete fortunati con il tempo, potete approfittarne per fare qualche escursione nei dintorni: la natura, in Austria, offre paesaggi mozzafiato.

Per quanto riguarda le destinazioni estive, invece, il network propone voli verso l’amata Spagna, dalle Isole Baleari alle Canarie, grazie al collegamento diretto quotidiano tra l’aeroporto di Linate e Palma di Maiorca e quello operato 5 volte a settimana con Ibiza. Se non riuscite ad aspettare l’estate, da aprile sarà attivo il collegamento con l’isola di Tenerife, l’isola dell’eterna primavera, dove fare surf o immergersi nelle sue bellezze naturali.

Anche chi viaggia per lavoro troverà nuovi collegamenti che aiutano a spostarsi facilmente tra Milano e le principali città europee come Londra e Parigi, per le quali saranno disponibili più voli giornalieri.

Le nuove rotte in partenza da Roma Fiumicino

Anche le nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino saranno inaugurate il 30 marzo 2025, grazie alle quali il network salirà a ben 16 collegamenti. Tra questi citiamo i voli diretti per la Germania, come Francoforte, dove troverete un’ampia offerta dedicata ai musei e al divertimento, Amburgo o Monaco, oltre che per la Svizzera, con voli per Zurigo, e per Bruxelles.

Queste nuove destinazioni si aggiungono a quelle già offerte dalla compagnia nel principale aeroporto romano: tra queste ricordiamo le città inglesi di Londra, Bristol, Manchester, Glasgow ed Edimburgo, oltre che gli aeroporti francesi di Parigi Orly, Nantes, Nizza e Lione, e le città della Svizzera Basilea e Ginevra. Tra i voli già presenti diretti verso la Germania, invece, evidenziamo la presenza di Berlino, una destinazione perfetta anche se avete un solo weekend a disposizione.

Le nuove rotte da Milano Malpensa

Infine, easyJet ha aggiunto anche nuove rotte dall’aeroporto di Milano Malpensa. Da qui sarà possibile volare facilmente verso Amburgo, Dusseldorf, Parigi Orly ed Evenes, nelle isole Lofoten. Inoltre, i collegamenti da Malpensa verso il Cairo e Tromsø e quelli da Napoli verso Praga e Alicante, tra le novità della stagione invernale di quest’anno, saranno operati anche durante l’estate.