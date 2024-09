Con easyJet viaggi in Europa con sconti del 20%

easyJet lancia un'offerta valida fino al 23 settembre con sconti fino al 20% per viaggiare tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025: queste le cose da sapere

Fonte: iStock Il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi raggiungibile con i voli easyJet

Vi piace programmare i viaggi con largo anticipo e state già valutando dove andare il prossimo anno? easyJet ha lanciato un’offerta valida fino al 23 settembre che vi permetterà di acquistare biglietti per partire tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025 con sconti fino al 20%. La compagnia aerea leader in Europa annuncia una promozione che permetterà ai passeggeri italiani di pianificare weekend lunghi, ponti e vacanze di Natale a prezzi convenienti verso 250.000 destinazioni.

La promozione, attiva su tutti i canali di vendita easyJet fino alla mezzanotte del 23 settembre, vi permetterà di immergervi nell’atmosfera natalizia volando verso i mercatini delle capitali europee più belle, oppure di scoprire destinazioni affollate d’estate e meno visitate d’inverno. Molte delle mete disponibili sono perfette anche per chi non vuole rinunciare a un tuffo nell’oceano anche durante i mesi più freddi. Scopriamo insieme quali sono i viaggi più interessanti da prenotare sfruttando l’offerta della compagnia aerea.

Da Napoli a Rovaniemi e Monaco di Baviera

Chi vuole respirare appieno l’atmosfera del Natale deve raggiungere una meta in particolare: Rovaniemi. Questa città della Finlandia è famosa per essere la residenza ufficiale di Babbo Natale e ospita un’ampia gamma di attività per godere della bellezza dell’inverno. Qui potrete sciare, salire su una slitta trainata dai cani, fare snowboard e vedere le aurore boreali. Volete sapere una curiosità bizzarra su questa città situata affianco al circolo polare artico? Le strade principali sono a forma di testa e corna di una renna!

Se invece non volete volare così lontano, l’atmosfera natalizia vi aspetta ai famosi mercatini organizzati a Monaco di Baviera. Con voli a partire da 15 euro, easyJet vi permetterà di passeggiare tra le strade del capoluogo bavarese sorseggiando tazze con vino caldo e acquistando le migliori decorazioni da portare a casa per completare l’albero o l’arredamento a tema natalizio. Da Monaco, inoltre, potrete raggiungere alcuni luoghi che, magici tutto l’anno, lo diventano ancora di più d’inverno come il castello di Neuschwanstein.

Da Milano Malpensa a Tenerife

Grazie al suo clima temperato e soleggiato tutto l’anno, Tenerife è la meta perfetta per chi cerca il sole anche d’inverno, soprattutto se amate la natura e i trekking. L’isola vanta una diversità paesaggistica unica, da scoprire noleggiando un’auto che vi permetterà di esplorarla da un versante all’altro. Dal Parco Nazionale El Teide, dov’è possibile percorrere diversi sentieri di trekking e ammirare le vette del Teide, la più alta di tutta la Spagna, alle spiagge Playa de las Américas e Playa de los Cristianos, famose per la sabbia bianca e le acque cristalline. Un tuffo a Tenerife vi farà subito dimenticare il freddo dell’inverno italiano.

Primavera a Praga

Festeggiate l’arrivo della primavera all’insegna della musica classica viaggiando verso Praga. Qui, ogni anno, viene organizzato il rinomato Festival Internazionale la Primavera di Praga, il più grande e il più antico festival di musica classica della Repubblica Ceca che ospita grandi artisti dello spettacolo, le orchestre sinfoniche e la musica da camera. Anche se non siete interessati a questo genere, Praga è sempre un’ottima idea anche solo per un weekend: è una delle città più belle e romantiche d’Europa, con le sue stradine tortuose, le guglie e i ponti, e un’offerta architettonica che comprende edifici gotici, rinascimentali, barocchi e Art Nouveau.