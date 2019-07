Treni di lusso: alla scoperta delle nuove grand suite dell’Orient Express

editato in: da

Vienna, Praga e Budapest, questi i nomi scelti per le tre nuove suites che renderanno, ancora più incredibile, l’esperienza a bordo del leggendario Orient Express.

I nomi, non sono certo un caso: l’ispirazione infatti, di queste nuove zone di lusso e comfort, arriva proprio dalle iconiche città europee che il treno stesso, attraversa nei suoi itinerari.

Cuscini in seta ricamati, bagni ricercati, letti matrimoniali e una zona soggiorno privata, le tre nuove suites dell’Orient Express rappresentano l’apoteosi del lusso: sarà come vivere in una reggia a bordo di un treno.

Le tre nuove zone, si aggiungono alle già presenti Venezia, Istanbul e Parigi, le stanze a bordo del treno che hanno vinto il premio come migliori suites del 2019. Del resto, il design, che ricalca minuziosamente i dettami dell’art Deco degli anni ’20, è superlativo.

Anche le nuove suites promettono un’esperienza indimenticabile: ogni stanza infatti, evoca la città a cui si ispira.

Nella suite Praga, sarà possibile suggestionarsi tra architettura barocca e gotica: un’atmosfera teatrale contraddistinta da elementi di design, antichi e moderni che richiamano un lusso di altri tempi. Non mancano cuscini ricamati a mano e mosaici di ispirazione cubista.

Il design classico e imperiale di Vienna, ha ispirato l’omonima suite dell’Orient Express che prende appunto, il nome della capitale Europea. I colori dell’oro e del verde smeraldo, risplendono nei complementi d’arredo per richiamare il romanticismo che contraddistingue la città austriaca.

La Gran Suite di Budapest invece, svela al suo interno ispirazioni gotiche e ottomane: intarsi lussuosi e ricami in seta, contraddistinguono un design accattivante tra eleganza e decadenza.

L’esperienza, a bordo di una suite dell’Orient Express, si prospetta magnifica. Ogni stanza, è composta da bagno privato con doccia, letto matrimoniale, zona soggiorno privata e riscaldamento a pavimento.

Chi deciderà di prenotare una suite a bordo del treno più famoso e costoso del mondo, avrà a sua disposizione un maggiordomo h24 e champagne a tutte le ore del giorno. Insomma, un’avventura di lusso a 360 gradi che si può vivere per “soli” £ 6.200 a notte.