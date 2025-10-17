Un viaggio di lusso tra Parigi e la Costiera Amalfitana a bordo del leggendario Venice Simplon-Orient-Express, con esperienze esclusive a Pompei e Ravello

iStock Il Venice Simplon Orient Express in viaggio

Un viaggio leggendario che unisce il fascino intramontabile del treno più celebre del mondo e la bellezza mozzafiato del Sud Italia. Nel 2026, il Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, introdurrà un nuovo itinerario destinato a diventare una vera icona: da Parigi alla Costiera Amalfitana, con una tappa esclusiva a Pompei.

Un’esperienza di tre notti che combina il lusso senza tempo del viaggio su rotaie con la divina eleganza mediterranea della villeggiatura italiana.

Un itinerario da fiaba

Il lancio di questa nuova e affascinante esperienza è fissata per il 4 maggio 2026: il treno lascerà Parigi per intraprendere un itinerario che attraverserà l’Europa fino a raggiungere Ravello, perla della Costiera Amalfitana. Gli ospiti vivranno un entusiasmante viaggio di tre notti: di cui una a bordo del celebre convoglio e due allo storico Caruso, A Belmond Hotel, affacciato sul mare italiano.

Durante il viaggio, il Venice Simplon-Orient-Express (premiato nel 2025 ai Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveller) offrirà ai viaggiatori tutto ciò che ha reso il suo nome sinonimo di eleganza: cabine storiche, Suite e Grand Suite arredate in stile art déco, servizio di steward 24 ore su 24, benvenuto con champagne, cena gourmet con abbinamenti di vini scelti dal sommelier, bevande analcoliche, trasferimenti e escursioni e musica dal vivo nella carrozza bar 3674.

Ufficio Stampa

L’itinerario include alcune tappe indimenticabili: una visita guidata agli scavi di Pompei, l’accesso esclusivo alla Grand Suite della Casa del Larario Regio V, una lezione di cucina con lo Chef Esecutivo Caruso Armando Aristarco, una pausa gastronomica con produttori locali del Cilento, un laboratorio d’arte sulla terrazza della Loggia Caruso e una cena di gala nei Giardini Wagner, simbolo dell’ospitalità Belmond.

Per chi desidera un tocco ancora più speciale, è previsto anche un tour privato in barca a Positano.

Ecco le parole di Pascal Deyrolle, Direttore Generale del Venice Simplon-Orient-Express: “Siamo entusiasti di introdurre la Costiera Amalfitana tra le nostre tratte italiane…Questo viaggio offre agli ospiti un modo unico per vivere una delle coste più celebri d’Italia, con le sue scogliere, i suoi borghi e i suoi panorami marini, svelati in un modo che solo il Venice Simplon-Orient-Express può offrire”.

Belmond - Ph: Martin Scott Powell

Lusso, storia e bellezza senza tempo

Il nuovo itinerario rappresenta un connubio perfetto tra viaggio, cultura e relax, inserendosi nella collezione “Villeggiatura by Train” di Belmond, che unisce esperienze su rotaia e soggiorni nei suoi iconici hotel italiani.

Dopo il percorso ferroviario, un trasferimento privato condurrà i viaggiatori lungo la spettacolare strada costiera che da Napoli porta ad Amalfi (elogiata dal New York Times come meta ideale per famiglie con adolescenti), tra tornanti panoramici, profumo di limoni e viste che lasciano davvero senza fiato.

A Ravello, l’esperienza prosegue tra eleganza e quiete, con giornate dedicate alla scoperta dei borghi, degustazioni di vini e momenti di puro relax vista mare.

Il Venice Simplon-Orient-Express in Costiera Amalfitana è molto più di un itinerario di lusso: è un sogno su rotaie, un ritorno al fascino del viaggio lento, dove ogni dettaglio racconta una storia di stile, tradizione e bellezza.

Per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile nel 2026, questo è il viaggio più bello del mondo: un incontro perfetto tra l’eleganza parigina e la magia mediterranea della Costiera Amalfitana.