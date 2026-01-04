Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Crociere di lusso nel 2026

Il 2026 segna una vera svolta nel mondo delle crociere di lusso: il mare diventa il nuovo indirizzo dell’eccellenza alberghiera, con alcuni dei marchi più rappresentativi dell’ospitalità mondiale pronti a trasferire il proprio savoir-faire dalle lobby scintillanti ai ponti affacciati sull’orizzonte.

Le compagnie continuano a elevare gli standard dell’esperienza a bordo, puntando su suite sempre più simili a residenze private, ristorazione d’autore e itinerari pensati per chi desidera viaggiare senza compromessi. Ecco una selezione di crociere di lusso che nel 2026 promettono di far sognare.

EXPLORA III

Quando EXPLORA III salperà la prossima estate, sarà una tappa fondamentale nel percorso di Explora Journeys, che punta a costruire una flotta di sei navi dedicate a un’idea di lusso contemporaneo e rilassato. Come le sorelle maggiori, la nave incarna un’eleganza ispirata al mondo degli yacht privati, con ambienti intimi, linee pulite e un’atmosfera raffinata ma mai formale.

Le 463 suite fronte mare, tutte dotate di veranda privata, sono pensate come spazi in cui sentirsi a casa, con una particolare attenzione alla luce naturale e alla connessione costante con l’oceano. A bordo non mancano una proposta culinaria gourmet e servizi di altissimo livello, ma EXPLORA III introduce anche alcune evoluzioni significative. Gli spazi esterni risultano più ampi e ariosi, mentre cresce il numero delle sistemazioni di fascia alta.

Orient Express Corinthian

L’Orient Express ha scritto la storia del viaggio di lusso su rotaia e trasformato il treno in un simbolo di eleganza senza tempo. Dopo l’apertura del suo primo hotel a Roma, il leggendario marchio guarda ora al mare con un progetto ambizioso e spettacolare. Il Corinthian, lungo 218 metri, sarà lo yacht a vela più grande del mondo al momento del varo, previsto per giugno.

Firmato dall’architetto Maxime d’Angeac, ospiterà 54 suite arredate con materiali pregiati quali legno, pelle e marmo, in un omaggio contemporaneo all’art déco. L’esperienza a bordo è pensata come un viaggio sensoriale completo: dalla spa firmata Guerlain, che porta in mare uno dei nomi più prestigiosi della bellezza francese, fino agli spazi dedicati all’intrattenimento, tra cui un cabaret ispirato agli anni d’oro e un bar clandestino che rievoca l’atmosfera dei ruggenti Anni Venti.

La proposta gastronomica, curata dallo chef stellato Yannick Alléno, completa un progetto che promette di trasformare la navigazione in una vera opera d’arte itinerante.

Four Seasons I

L’ingresso di Four Seasons nel mondo delle crociere è uno degli eventi più attesi del decennio. La nave inaugurale del brand, progettata per accogliere 222 passeggeri, nasce con l’obiettivo dichiarato di superare le aspettative. L’ispirazione arriva da un’icona assoluta della nautica di lusso, il Christina O di Aristotele Onassis, reinterpretata in chiave moderna.

Le 95 suite, ognuna dotata di terrazza privata, spaziano da 46 fino a 900 metri quadrati e sono curate negli interni dagli studi Tillberg Design e Prosper Assouline, garanzia di uno stile sofisticato e senza tempo. I dettagli sono pensati per competere con le migliori strutture a cinque stelle sulla terraferma.

Tra gli elementi più innovativi spicca il porto turistico galleggiante, che consente agli ospiti di accedere direttamente all’acqua durante la navigazione, insieme a una piscina oceanica e a un elegante bar affacciato sul mare.

ms Serene e ms Lumière

Dopo aver celebrato il centenario nel 2025, Tauck guarda al futuro ampliando la propria presenza in Francia con due nuove navi fluviali, la ms Serene sulla Senna e la ms Lumière sul Rodano. Entrambe, progettate su misura e attese per il 2026, accoglieranno circa 130 passeggeri, mantenendo quell’approccio intimo che da sempre contraddistingue il brand.

Il design privilegia spazi aperti e luminosi, con un piano di coperta studiato per massimizzare il comfort. The Retreat, un’area benessere dedicata, vanta viste spettacolari sul fiume, mentre il solarium con piscina e le ampie zone per pranzi e cene all’aperto rendono la navigazione fluviale un’esperienza di puro piacere, dove il viaggio diventa parte integrante della destinazione.

Viking Mira

Alla sua stagione inaugurale nel Mediterraneo e nel Nord Europa, la Viking Mira accoglierà fino a 998 ospiti in un ambiente che riflette appieno l’estetica scandinava del marchio. Tutte le 499 cabine dispongono di verande private, bagni con pavimento riscaldato e uno stile sobrio ed elegante, pensato per favorire il relax e la connessione con i luoghi visitati.

La destinazione è al centro dell’esperienza e influenza non solo gli itinerari ma anche la proposta gastronomica e la programmazione culturale di bordo. Tra i punti di forza c’è la Nordic Spa, con grotta di neve, immersione in acqua fredda, bagno turco e sauna finlandese. Un rituale di benessere che promette di essere uno dei momenti più memorabili di questa crociera per soli adulti, in partenza in primavera.

Silver Ray

Tra le esperienze più spettacolari e irripetibili del 2026 va senza dubbio menzionato il viaggio firmato Silversea a bordo di Silver Ray, in programma dal 29 maggio al 9 giugno, lungo la rotta che collega Roma a Barcellona. Una crociera che va ben oltre il concetto di navigazione di lusso e diviene un pass esclusivo per uno degli eventi sportivi più glamour e celebrati al mondo: il Gran Premio di Monaco di Formula 1.

Durante la sosta nel Principato, gli ospiti avranno accesso privilegiato al cuore pulsante del weekend di gara, potendo scegliere come vivere la corsa più celebre del calendario F1. Da un lato, la possibilità di assistere alle qualifiche e alla gara dai posti in tribuna, per respirare tutta l’adrenalina del circuito cittadino più famoso al mondo. Dall’altro, esperienze signature pensate per chi desidera un livello di esclusività ancora superiore, come la visione del tracciato da appartamenti privati con terrazza, affacciati sulle curve leggendarie di Monte Carlo.

Il culmine della proposta è rappresentato dal FORMULA SILVERSEA: sul rooftop privato Silversea, sarà possibile seguire la gara in un’atmosfera intima e sofisticata, accompagnati da Champagne, pranzo gourmet e open bar, mentre il rombo dei motori fa da colonna sonora a una giornata senza eguali.