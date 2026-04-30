La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio Stampa Lo yatch a vela più grande al mondo firmato Orient Express

Per oltre 140 anni, il nome Orient Express ha sempre rimandato a un’idea di viaggio di lusso, una di quelle esperienze che in pochi possono permettersi, ma che tutti sognano di fare almeno una volta nella vita. Dopo aver fatto sognare generazioni di viaggiatori con i treni più sontuosi, ora il marchio spicca su quello che è stato battezzato il più grande yacht a vela del mondo: l’Orient Express Corinthian.

Presso il molo di Penhoët a Saint-Nazaire, la nave gemella di Orient Express Corinthian, Orient Express Olympian, è attualmente in fase di allestimento, dopo il lancio avvenuto il 17 aprile 2026.

Lungo 220 metri, il veliero inaugura una nuova era del viaggio, unendo l’eccellenza dell’artigianato francese alle più avanzate innovazioni navali.

Orient Express Corinthian, lo yatch a vela più grande del mondo

Accor e i cantieri navali francesi Chantiers de l’Atlantique hanno unito le forze per dare vita a un’imbarcazione senza precedenti, frutto di dieci anni di ricerca e sviluppo: 220 metri, 15.000 tonnellate mosse dal vento, tre vele progettate con la rivoluzionaria tecnologia SolidSail a propulsione eolica. Come l’ha definita Laurent Castaing, Chief Executive Officer di Chantiers de l’Atlantique, è una risposta concreta e tecnologica alla sfida che si pone il trasporto marittimo sulla decarbonizzazione.

“Un viaggio fondato sulla scoperta, sui tempi lenti, sull’eccellenza ed eleganza”. Una volta a bordo, infatti, i fortunati passeggeri potranno rilassarsi in ambienti frutto dell’elegante maestria artigianale francese, ispirata all’eredità degli iconici treni. I suoi interni, creati da quasi 2.000 artigiani, artisti e atelier, reinterpretano l’età d’oro del viaggio rievocando l’imponenza di leggendari transatlantici come l’SS Normandie, che nel 1935 rappresentava la nave passeggeri più grande e veloce in servizio.

Le suite e gli itinerari per un’esperienza di viaggio da sogno

Gli ospiti potranno alloggiare in 54 suite distribuite su quattro ponti. Ogni suite dispone di una finestra panoramica di 3,60 metri, di un’altezza interna superiore di 25 cm rispetto agli standard del settore e dell’attenzione di un maggiordomo.

Nessun viaggio firmato Orient Express sarebbe completo senza eccezionali esperienze culinarie: cinque ristoranti e sale private sono stati affidati alla direzione culinaria dello chef pluristellato Yannick Alléno. Sono presenti anche otto bar, tra cui uno speakeasy in stile Art Déco, un cabaret da 115 posti e uno studio di registrazione, oltre che la spa Guerlain, una corsia di nuoto di 16,5 metri, una piscina e una marina privata, a disposizione degli ospiti per tutta la durata del viaggio.

Dopo la partenza da Saint-Nazaire, la nave raggiungerà la Riviera Francese per iniziare la sua stagione inaugurale. Da maggio a ottobre 2026, i primi passeggeri a provare questa esperienza navigheranno nel Mediterraneo e nell’Adriatico, per poi attraversare l’Atlantico in autunno e trascorrere l’inverno nei Caraibi. Nel 2027, una nuova proposta di itinerari estenderà le rotte al Mediterraneo orientale e al Nord Europa.