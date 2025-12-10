Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ci sono viaggi che, quando, li racconti, ti fanno sentire una sorta di privilegiato. E quello sul Red Sea dell’Arabia Saudita è uno di questi. Sì, perché, in questo momento, non c’è viaggio più cool se non quello sul Mar Rosso saudita. E vi spiego perché.

Il Mar Rosso saudita

Da qualche anno, l’Arabia Saudita è una delle mete più in vista. Infatti, è la destinazione con la più veloce crescita turistica del mondo degli ultimi anni. In particolare, la costa sul Mar Rosso è quella che, in questo momento, viene considerata la più esclusiva in assoluto. Vi trascorrono le vacanze i calciatori che si sono trasferiti nel Paese arabo, ci vanno celebrity e vip, ma, soprattutto, i più grandi archistar mondiali e i più grandi gruppi dell’hôtellerie hanno aperto il resort più belli, di design ed esclusivi che esistano.

Con 1.800 chilometri di costa incontaminata, isole vergini e un’infinità di nuovi resort che fanno a gara a qual è il più incredibile, questa destinazione è ideale per i viaggiatori più esigenti del mondo. Oltre all’architettura da Oscar e a un’ospitalità senza pari, il Mar Rosso saudita offre resort mai visti prima e sevizi da mille e una notta, che trasformano quest’area in un parco giochi di lusso. Sospeso sopra una laguna sull’isola di Shebara, lo Shebara Resort è unico al mondo. Le sue 38 ville a forma di globo in acciaio inox, alcune galleggianti sull’acqua e altre lungo la riva, brillano come perle su un mare turchese.

Avrà solo 63 ville ispirate alla forma delle conchiglie il Ritz-Carlton Reserve Nujuma, primo della catena nel Medioriente. Ogni villa ha la sua piscina privata e il maggiordomo. Ma la cosa più esclusiva è la Conservation House del resort, dove i biologi marini di Galaxea guidano progetti di restauro dei coralli ed esplorazioni della barriera. Le serate si trasformano in sessioni private di osservazione delle stelle, rendendo il resort un vero santuario naturale.

Completamente alimentato a energia solare, il resort incarna l’impegno dell’Arabia Saudita verso un tipo di turismo rigenerativo. Gli ospiti hanno accesso diretto ad uno degli ecosistemi corallini più incontaminati della regione, con immersioni e snorkeling. Di giorno, la barriera corallina si anima di una straordinaria vita marina multicolore, mentre la spa del resort offre trattamenti mai visti prima, come il Moonlight Massage fatto con oli arricchiti da polvere di meteorite.

Sulle isole Ummahat, il St. Regis Red Sea Resort è uno degli indirizzi top di questa meta di lusso. Le sue 90 ville, sia sull’acqua sia lungo la spiaggia, sono affiancate dal leggendario servizio di maggiordomo St. Regis. Gli ospiti possono immergersi direttamente nelle barriere coralline, lasciarsi coccolare da percorsi benessere ispirati alle tradizioni arabe, o esplorare la costa con esperienze di paddleboarding e vela.

Il cuore pulsante di The Red Sea è Shura Island, un’isola molto rappresentativa di questa pionieristica meta turistica. Chi trascorre le vacanze qui sicuramente godrà di un’ospitalità di altissimo livello. Il progetto ideato dal noto studio di architettura Foster + Partners, che si è occupato anche del progetto del nuovo aeroporto saudita, ed è noto in tutto il mondo per aver disegnato, tra i tanti, anche i cubi di vetro della Apple.

Sull’isola sono nati i primi tre resort (ne sorgeranno undici): The Red Sea Edition, SLS The Red Sea e InterContinental The Red Sea Resort. Hotel di lusso estremo. L’Edition è ubicato lungo un chilometro di spiaggia privata con vista sul Mar Rosso. Le camere e suite sono realizzate in pietra di corallo, rovere e tonalità del colore della sabbia che richiamano i colori dell’isola.

L’SLS The Red Sea, che apre a dicembre 2025, occupa una posizione centrale nel cuore dell’isola. Solo 150 camere, suite e ville, tra cui 15 villas esclusive con piscina privata, progettate per garantire la massima privacy. Cinque ristoranti, dal giapponese all’italiano, piscina e cinema all’aperto.

L’InterContinental è un classico di un brand che esiste da oltre 75 anni. Le 210 camere e suite spaziano da tranquille oasi fronte mare ad ambienti per famiglie con due camere da letto. Entro l’inizio del 2026, l’isola si arricchirà con le aperture del Four Seasons, del Fairmont, del Grand Hyatt, Raffles, Rosewood, Jumeirah, Faena e del Miraval.

Divertimenti di lusso

Nel frattempo, ha aperto anche il primo campo da golf da campionato del Regno saudita, il Shura Links, tra le dune di sabbia e la costa. Inoltre, oltre agli alberghi cinque stelle lusso sta per essere ultimata una marina. Shura Marina avrà 118 ormeggi per altrettanti superyacht ma anche per l’esplorazione del Mar Rosso, dove saranno offerte escursioni in barca a vela, immersioni – il Mar Rosso saudita ospita oltre 500 siti di immersione, molti dei quali incontaminati da secoli – e crociere attraverso l’arcipelago.

E, come in ogni meta di lusso che si rispetti, non manca la via dello shopping con i migliori brand della moda internazionale. The Village è un lungo viale dedicato alle boutique esclusive e al tempo libero, con ristoranti e temporary store. Non mancano location per matrimonio da sogno e ambienti per convention aziendali.

Shura Island è anche una meta family friendly (premesso che spesso e volentieri i bambini saranno affidati alle tate). Le famiglie possono usufruire dell’Athletic Kids e del Beach Club e di un centro immersioni dedicato ai più piccoli.

Nuovo aeroporto e nuovi voli

Red Sea International Airport (RSI) accoglie voli diretti da Milano Malpensa oltre che dalle altre città saudite come Riyad e Gedda o del Medioriente, come Dubai e Doha. Da poco, infatti, è decollato dall’Italia il primo volo della compagnia all business beOnd, un vettore che, a bordo, ha solo posti di Business Class e che ha appena avuto l’approvazione per operare anche voli interni al Paese, in vista degli obiettivi della Vision 2023 che l’Arabia Saudita si è imposta e che prevede l’arrivo di 150 milioni di visitatori. La compagnia aerea opera il mercoledì e il sabato e in cinque ore porta i passeggeri da Milano al Mar Rosso saudita.