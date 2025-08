Viaggio di lusso in Andalusia: l’esperienza unica del treno Al Ándalus

Photo By Eduardo Briones/Europa Press via Getty Images L'eleganza degli interni del treno Al Andalus

Un treno di lusso accompagna i passeggeri alla scoperta delle meraviglie dell’Andalusia, con un’esperienza di viaggio che fonde l’eleganza d’altri tempi con il fascino dei paesaggi e delle città storiche.

Dal design sontuoso, i dettagli studiati per evocare lo splendore della Belle Époque, e un itinerario che tocca dieci affascinanti destinazioni (tra cui cinque siti Patrimonio dell’Umanità) il treno Al Ándalus si presenta come una delle modalità più suggestive per conoscere l’anima autentica del sud della Spagna.

A partire dal 2026, il percorso includerà nuove tappe con partenza e arrivo dalla capitale, Madrid, per ampliare così l’opportunità di esplorare alcune delle zone più emblematiche del Paese.

L’eleganza di un’epoca passata, il comfort del presente

Appena partito dalla stazione di Aranjuez, il treno Al Ándalus trasporta subito in un’atmosfera d’altri tempi. Le carrozze, costruite per la famiglia reale britannica e ora gestite dalla compagnia ferroviaria Renfe, vantano ambienti rivestiti in legno laccato, divani in seta, specchi dorati e velluti scarlatti.

Le opzioni di alloggio comprendono la Suite Deluxe e la Camera Grand Class, entrambe con bagno privato e arredi raffinati. Le suite, oltre a garantire maggiore spazio e comfort, includono servizi extra come minibar gratuito, assistenza personalizzata per i bagagli e preparazione del letto su richiesta. L’atmosfera è completata dalle storiche carrozze lounge, veri salotti viaggianti risalenti al 1928 e 1930, che durante la giornata si animano di musica dal vivo, spettacoli e momenti di convivialità.

Da Madrid a Siviglia tra città d’arte, vini e meraviglie architettoniche

Il viaggio ha una durata di sette giorni e sei notti e si svolge tra i mesi di aprile e ottobre. È possibile percorrere l’itinerario in entrambe le direzioni: da Madrid verso Siviglia o viceversa e, in ogni tappa, i passeggeri possono scendere dal treno per partecipare a escursioni organizzate, accompagnati da una guida esperta multilingue e assistiti da un pullman di lusso che segue l’intero tragitto.

Durante il percorso, si visitano alcune delle località più affascinanti della Penisola Iberica. Nella regione della Mancia, si ha l’opportunità di scoprire un caseificio artigianale e degustare i vini locali in una rinomata cantina. Ad Aranjuez, ci si perde tra i giardini e le stanze del Palazzo Reale, mentre a Jerez de la Frontera si assiste a un raffinato spettacolo equestre, in cui cavalli e ballerini si muovono in sincronia sulle note della musica spagnola. A Córdoba, invece, si rimane incantati davanti alla Moschea-Cattedrale, capolavoro dell’architettura islamica e simbolo di un passato multiculturale.

Gastronomia d’eccellenza e intrattenimento a bordo

Photo by: Sergi Reboredo/VWPics/Universal Images Group via Getty Images

Ogni pasto a bordo del treno Al Ándalus è un’esperienza culinaria in sé. Nei vagoni ristorante, lo chef celebra la ricchezza gastronomica della Spagna, valorizzando ingredienti tipici come l’olio extravergine d’oliva, il prosciutto iberico di Jabugo e lo sherry andaluso. Le cene sono occasioni eleganti, spesso accompagnate da spettacoli dal vivo o da eventi speciali come la cena di gala che conclude il viaggio.

L’esperienza gastronomica è inclusa nel prezzo del biglietto, insieme a tutte le escursioni previste, l’alloggio, i trasferimenti in pullman e una serie di attenzioni speciali: dal drink di benvenuto allo spuntino quotidiano, fino al beauty case con articoli da toelette e pantofole.

Non sorprende che viaggiare a bordo di Al Ándalus rappresenti un investimento importante. Il prezzo per una settimana varia dai 6.600 euro per la Camera Grand Class ai 7.900 euro per la Suite Deluxe. Tuttavia, il valore dell’esperienza va ben oltre il comfort materiale: è la possibilità di vivere la Spagna in modo unico, intimo, con un percorso che ne celebra la storia, la cultura e lo straordinario paesaggio.