Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/Toby Mitchell La crociera EXPLORA III insieme a Jannik Sinner

Viaggiare a bordo di una nave di lusso in compagnia dell’attuale numero 2 del tennis mondiale Jannik Sinner? Tutti sognano di fare una vacanza sportiva con il campione altoatesino…e per alcuni fortunati si trasformerà in realtà, un’esperienza unica per inaugurare la nave EXPLORA III: 5 notti, 6 porti e 2 Paesi attraversati, solcando il Mediterraneo da Genova a Civitavecchia e facendo tappa in alcune mete francesi.

Si tratta del Mediterranean Prelude Journey di Explora Journeys, che ha deciso di arricchire l’esperienza wellness a bordo lanciando il nuovo programma “In Balance: un programma di benessere oceanico con Jannik Sinner”. Ecco come il sogno di una vacanza con Sinner può diventare concreto (ma solo per pochi).

La crociera speciale con Jannik Sinner

Si chiama Prelude Journey, il viaggio esclusivo organizzato sulla nuova nave Explora III insieme a Sinner: un’occasione unica per incontrare il campione altoatesino, che è Global Brand Ambassador di Explora Journey. Per alcuni giorni, l’amatissimo campione di tennis lascerà la sua amata Montecarlo e, invece che organizzare una fuga nella sua casa d’origine sulle Dolomiti, viaggerà a bordo di questa nave di lusso per accompagnare gli ospiti in un’esperienza memorabile.

Lungo la prima tratta del viaggio da Genova a Civitavecchia, per due giornate, gli ospiti potranno parlare direttamente con Sinner all’interno di un incontro Q&A in un contesto riservato, assistere a una cena di gala di beneficenza in sostegno della Jannik Sinner Foundation e della MSC Foundation, al ristorante francese Fil Rouge, e partecipare a sessioni di coaching private sul campo da padel della nave con il campione e il suo performance team. Una serie di esperienze esclusive e a disponibilità limitata da prenotare in anticipo (alcune prevedono un supplemento dedicato).

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Le tappe del viaggio

Il viaggio parte da Genova e percorre le soleggiate rive della Costa Azzurra e della Riviera Ligure fino a concludersi a Civitavecchia (Roma). Si ferma a Marsiglia, a Saint-Tropez e a Villefranche-sur-Mer (Nizza), per poi approdare a Livorno. In ogni tappa gli ospiti potranno visitare la destinazione senza fretta, immergendosi pienamente nell’atmosfera estiva del Mediterraneo.

Il viaggio include tanti servizi di qualità, tra i quali nove esperienze culinarie, bevande illimitate e accesso alla spa, oltre al programma di wellness “In Balance” sviluppato in collaborazione con Jannik Sinner e il suo team, nel segno della filosofia Ocean Wellness del marchio crocieristico. Il programma traduce la disciplina della competizione di alto livello in un’esperienza di benessere su misura per gli ospiti e si articola su quattro pilastri: Train, Re-centre, Restore e Renew.

I retreat con grandi campioni del tennis sono un trend in crescita nei viaggi di lusso sportivi: lo stesso Sinner, in certi momenti dell’anno, vola alle Maldive per trovarsi con i fortunati ospiti dei resort, che potranno fare lezioni private con lui.

“Jannik incarna la compostezza e la concentrazione meticolosa che definiscono la nostra visione del viaggio oceanico – ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Questa partnership va oltre il benessere; riguarda la creazione di uno spazio e la fornitura di competenze per permettere ai nostri ospiti di trovare chiarezza, equilibrio e serenità a bordo. Accogliere Jannik a bordo di Explora III per il suo primo viaggio aggiunge un senso speciale all’occasione, mentre presentiamo sia la nostra nave più recente sia questo nuovo programma di benessere, arricchendo ulteriormente lo stato d’animo oceanico”.

Quando parte e quanto costa il viaggio

La crociera con Jannik Sinner parte da Genova il 24 luglio 2026 e arriva a Civitavecchia il 29 luglio. Jannik e il suo performance team accompagneranno gli ospiti nella prima tratta, ovvero il 24 e 25 luglio.

I prezzi? Si parte da 6.800 a persona (adulto). Per prenotare è necessario recarsi sulla pagina web ufficiale di explorajourneys.com.