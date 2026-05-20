Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

La Dolce Vita Orient Express La Dolce Vita Orient Express, il treno più romantico riparte

Il 22 ottobre 2026 parte il primo viaggio internazionale del lussuoso convoglio. La Destinazione? Istanbul. Si viaggia per 5 giorni e 4 notti attraversando l’Europa lentamente. Un’esperienza quasi anacronistica se pensiamo a quanto sarebbe veloce utilizzare l’aereo, ma il viaggio luxury a bordo di La Dolce Vita Orient Express è una coccola che i più fortunati potranno godersi.

Il treno di lusso inaugurerà la rotta in autunno, a 143 anni esatti dal viaggio che nel 1883 portò l’Orient Express originale fino a Costantinopoli per la prima volta. Un omaggio, certo. Ma anche una scommessa precisa su ciò che il viaggiatore contemporaneo sta cercando.

L’itinerario da Roma a Istanbul

La partenza è prevista da Roma in serata e la prima sosta sarà a Venezia. La città romantica con canali e palazzi incanta; il convoglio riparte poi verso Budapest. La capitale ungherese entra nell’itinerario come rappresentante di quell’Europa centrale che nell’Ottocento era epicentro di un mondo imperiale e cosmopolita, poi frantumato dalla storia. Vale la pena sostarci, e il treno lo fa.

La tappa successiva è forse la più inaspettata per chi non conosce bene la Romania: Brașov e Sinaia, nel cuore dei Carpazi. Borghi medievali, castelli, foreste e un senso di isolamento geografico che oggi, nell’era dell’iperconnessione, suona quasi come un lusso. Il paesaggio cambia registro completamente rispetto all’Italia o all’Ungheria, e proprio questo dettaglio fa battere il cuore e convince tutti.

Poi la Turchia, l’ingresso in un continente che è già un altro mondo, e dunque Istanbul. Città sospesa tra Europa e Asia, stratificata su millenni di civiltà diverse, impossibile da esaurire in pochi giorni, ma capace di lasciare il segno già nelle prime ore. Il viaggio si chiude qui, sul Bosforo, dove l’acqua divide e unisce due mondi.

La Dolce Vita Orient Express/Mr Tripper

Come prenotare e quanto costa

I biglietti per la tratta Roma-Istanbul si acquistano tramite il centro prenotazioni dedicato de La Dolce Vita Orient Express, raggiungibile attraverso il sito ufficiale.

I prezzi partono da circa 3.500 euro a persona a notte per le cabine Deluxe e salgono fino a circa 4.700 euro a persona a notte per le Suite. Si tratta di un’esperienza luxury e le prenotazioni per il viaggio inaugurale del 22 ottobre sono già aperte.

I servizi a bordo

Il treno è uno spazio dove l’estetica italiana degli anni Sessanta rivive senza nostalgia, riletta in chiave contemporanea dallo studio di design Dimorestudio. Interni caldi, materiali scelti con cura, un’atmosfera che punta sull’eleganza sobria piuttosto che sull’ostentazione.

In cucina c’è Heinz Beck, chef tristellato che firma l’esperienza gastronomica di bordo. Lo chef del ristorante romano La Pergola è da anni un punto di riferimento assoluto. Portare la sua cucina su rotaia, tra Budapest e i Carpazi, è una scelta che dice molto sul posizionamento complessivo del progetto.

Il modello di lusso che La Dolce Vita Orient Express vuole incarnare è quello del Made in Italy applicato ai viaggi: artigianalità, cultura, cura maniacale del dettaglio. Lontano dalla megalomania di certe proposte internazionali, più vicino a un’idea di eccellenza discreta e consapevole.