Architettura, servizi e personalità sono solo alcuni dei criteri per il conferimento delle Chiavi Michelin: nel 2025 sono tanti gli hotel italiani che si classificano tra i migliori al mondo

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

JK Places Interni dell'albergo JK Place Roma

Aumentano le strutture premiate con le Chiavi Michelin in Italia nel 2025: è stata svelata la selezione su scala mondiale della celebre Guida Michelin e l’Italia (secondo Paese più rappresentato) conta ben 188 riconoscimenti, tra cui 50 novità, 7 hotel promossi a Due Chiavi e 5 hotel promossi a Tre Chiavi.

La Guida Michelin, conferisce una, due o tre Chiavi alle strutture a seconda del livello dei servizi offerti e degli standard di eccellenza raggiunti, proprio come fa con le Stelle assegnate ai migliori ristoranti del mondo. Dalle città alle località di mare, dalla campagna ai pendii di montagna, ogni hotel premiato rappresenta un’eccellenza in termini di design, architettura, servizio e personalità. Ce ne sono per tutti i gusti per soggiorni straordinari: pronti a scoprire quali sono le strutture che rappresentano il meglio dall’ospitalità made in Italy?

La top 5 degli hotel promossi a Tre Chiavi

Tra gli hotel italiani che si sono meritati l’ambito riconoscimento Michelin, spiccano 5 strutture che sono state promosse quest’anno a Tre Chiavi, il livello maggiore di eccellenza riconosciuta dagli ispettori della Guida.

Ecco quali sono:

Borgo Santo Pietro, a Chiusdino (Toscana);

Four Seasons Hotel Firenze, a Firenze (Toscana);

Passalacqua, a Moltrasio (Lombardia);

Bvlgari Hotel Roma (Lazio);

San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel, a Taormina (Sicilia).

Hotel Tre Chiavi

Alle 5 new entry tra le Tre Chiavi, si aggiungono gli altri 8 hotel già premiati lo scorso anno con il riconoscimento più alto.

Ecco la lista completa:

Borgo Santo Pietro – Chiusdino (Toscana) – novità 2025

Four Seasons Hotel Firenze – Firenze (Toscana) – novità 2025

Passalacqua – Moltrasio (Lombardia) – novità 2025

Bulgari Hotel Roma – Roma (Lazio) – novità 2025

San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel – Taormina (Sicilia) – novità 2025

Corte della Maestà – Civita di Bagnoregio (Lazio)

Reschio Hotel – Lisciano Niccone (Umbria)

Casa Maria Luigia – Modena (Emilia-Romagna)

Rosewood Castiglion del Bosco – Montalcino (Toscana)

Il San Pietro di Positano – Positano (Campania)

Aman Venice – Venezia (Veneto)

Cipriani, A Belmond Hotel, Venice – Venezia (Veneto)

Hotel Due Chiavi

Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro (Toscana) – novità 2025

Collegio alla Querce, Auberge Resorts Collection – Firenze (Toscana) – novità 2025

La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso – Lecce (Puglia) – novità 2025

Four Seasons Hotel Milano – Milano (Lombardia) – novità 2025

Mandarin Oriental Milan – Milano (Lombardia) – novità 2025

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel – Palermo (Sicilia) – novità 2025

Splendido, A Belmond Hotel – Portofino (Liguria) – novità 2025

Orient Express La Minerva – Roma (Lazio) – novità 2025

Palazzo Talia – Roma (Lazio) – novità 2025

Hotel de Russie, a Rocco Forte Hotel – Roma (Lazio) – novità 2025

Rocco Forte Hotel De La Ville – Roma (Lazio) – novità 2025

The St. Regis Rome – Roma (Lazio) – novità 2025

Aman Rosa Alpina – San Cassiano (Trentino-Alto Adige) – novità 2025

Il Borro – San Giustino Valdarno (Toscana) – novità 2025

Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano (Puglia) – novità 2025

ADLER Spa Resort Sicilia – Siculiana Marina (Sicilia) – novità 2025

Villa Sant’Andrea, a Belmond Hotel – Taormina (Sicilia) – novità 2025

Nolinski Venezia – Evok Collection – Venezia (Veneto) – novità 2025

Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (Toscana) – novità 2025

Borgo Santandrea – Amalfi (Campania)

Hotel Santa Caterina – Amalfi (Campania)

Capri Palace Jumeirah – Capri (Campania)

Hotel Borgo San Felice – Castelnuovo Berardenga (Toscana)

Bellevue Hotel & Spa – Cogne (Valle d’Aosta)

Palazzo Portinari Salviati Residenza d’Epoca – Firenze (Toscana)

Villa Cora – Firenze (Toscana)

Villa La Massa – Firenze (Toscana)

EALA My Lakeside Dream – Limone sul Garda (Lombardia)

Therasia Resort – Lipari, Isole Eolie (Sicilia)

Grand Hotel Victoria Concept & Spa – Menaggio (Lombardia)

Castel Fragsburg – Merano (Trentino-Alto Adige)

Villa Eden The Private Retreat – Merano (Trentino-Alto Adige)

Bvlgari Hotel Milano – Milano (Lombardia)

Grand Hotel et de Milan – Milano (Lombardia)

Portrait Milano – Milano (Lombardia)

Castelfalfi – Montaione (Toscana)

I Borghi dell’Eremo – Piegaro (Umbria)

Lefay Resort & Spa Dolomiti – Pinzolo (Trentino-Alto Adige)

Forestis Dolomites – Plose (Trentino-Alto Adige)

JK Place Roma – Roma (Lazio)

Bellevue Syrene 1820 – Sorrento (Campania)

La Minervetta – Sorrento (Campania)

Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany – Siena (Toscana)

Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina – Taormina (Sicilia)

Il Sereno – Torno (Lombardia)

Grand Hotel Tremezzo – Tremezzo (Lombardia)

Hotel Gritti Palace – Venezia (Veneto)

Hotel Una Chiave

Hotel Miramalfi – Amalfi (Campania) – novità 2025

La Monastica Resort & Spa – Buggiano Castello (Toscana) – novità 2025

San Luis Retreat Hotel & Lodges – Avelengo (Trentino-Alto Adige) – novità 2025

Hotel La Palma Capri, an Oetker Collection Hotel – Capri (Campania) – novità 2025

Castel Monastero – Castelnuovo Berardenga (Toscana) – novità 2025

Villa Petriolo – Cerreto Guidi (Toscana) – novità 2025

Aethos Monterosa – Champoluc (Valle d’Aosta) – novità 2025

Monastero di Cortona Hotel & Spa – Cortona (Toscana) – novità 2025

Grand Hotel Minerva – Firenze (Toscana) – novità 2025

Stella d’Italia – Firenze (Toscana) – novità 2025

The Place Firenze – Firenze (Toscana) – novità 2025

The St. Regis Florence – Firenze (Toscana) – novità 2025

Pensione America – Forte dei Marmi (Toscana) – novità 2025

Palazzo Daniele – Gagliano del Capo (Puglia) – novità 2025

La Fiermontina Luxury Home – Lecce (Puglia) – novità 2025

Patria Palace – Lecce (Puglia) – novità 2025

Casa Cipriani Milano – Milano (Lombardia) – novità 2025

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa – Milano (Lombardia) – novità 2025

Wine Relais Feudi del Pisciotto – Niscemi (Sicilia) – novità 2025

Masseria della Volpe – Noto (Sicilia) – novità 2025

Palazzo Petrvs – Orvieto (Umbria) – novità 2025

Borgo dei Conti Resort – Perugia (Umbria) – novità 2025

Casa Newton – Pienza (Toscana) – novità 2025

La Roqqa – Porto Ercole (Toscana) – novità 2025

Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino (Liguria) – novità 2025

Palazzo Avino – Ravello (Campania) – novità 2025

Palazzo Ripetta – Roma (Lazio) – novità 2025

Palazzo Roma – Roma (Lazio) – novità 2025

The First Arte – Roma (Lazio) – novità 2025

Hotel Signum – Salina, Isole Eolie (Sicilia) – novità 2025

ADLER Lodge Ritten – Soprabolzano (Trentino-Alto Adige) – novità 2025

Villa Corallo – Sant’Omero Teramo (Abruzzo) – novità 2025

Lùme – Siracusa (Sicilia) – novità 2025

Violino d’Oro – Venezia (Veneto) – novità 2025

Hotel Metropole – Venezia (Veneto) – novità 2025

Vista Verona – Verona (Veneto) – novità 2025

Capo La Gala Hotel & Wellness – Vico Equense (Campania) – novità 2025

Vivere Suites and Rooms – Arco (Trentino-Alto Adige)

Villa Fontelunga – Arezzo (Toscana)

Cascioni Eco Retreat – Arzachena (Sardegna)

Palazzo Margherita – Bernalda (Basilicata)

Casa Clàt – Cagliari (Sardegna)

Lake Spa Hotel SEELEITEN – Caldaro (Trentino-Alto Adige)

Locanda al Colle – Camaiore (Toscana)

Locanda Rossa – Capalbio (Toscana)

Capri Tiberio Palace – Capri (Campania)

COMO Alpina Dolomites – Castelrotto (Trentino-Alto Adige)

L’Andana – Castiglione della Pescaia (Toscana)

Villa d’Este – Cernobbio (Lombardia)

Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence – Fiesole (Toscana)

Brunelleschi Hotel – Firenze (Toscana)

Hotel Lungarno – Firenze (Toscana)

Riva Lofts Florence – Firenze (Toscana)

Torre di Bellosguardo – Firenze (Toscana)

Velona’s Jungle Luxury Suites – Firenze (Toscana)

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa – Forio, Isola di Ischia (Campania)

Botania Relais & Spa – Forio, Isola di Ischia (Campania)

Principe Forte dei Marmi – Forte dei Marmi (Toscana)

Lefay Resort & Spa Lago di Garda – Gargnano (Lombardia)

Conti di San Bonifacio – Gavorrano (Toscana)

Vigilius Mountain Resort – Lana (Trentino-Alto Adige)

Ottolire Resort – Locorotondo (Puglia)

Milla Montis – Maranza (Trentino-Alto Adige)

Art Hotel Villa Fiorella – Massa Lubrense (Campania)

Relais Blu – Massa Lubrense (Campania)

Sextantio Le Grotte della Civita – Matera (Basilicata)

La Foresteria Planeta Estate – Menfi (Sicilia)

Hotel Principe di Savoia, Dorchester Collection – Milano (Lombardia)

Vico Milano – Milano (Lombardia)

Castello Banfi – Il Borgo – Montalcino (Toscana)

Villa Le Prata – Residenza del Vescovo – Montalcino (Toscana)

Precise Tale Poggio Alla Sala – Montepulciano (Toscana)

Country House Villadorata – Noto (Sicilia)

Seven Rooms Villadorata – Noto (Sicilia)

Villa Crespi – Orta San Giulio (Piemonte)

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa – Ortisei (Trentino-Alto Adige)

Paragon 700 Boutique Hotel & SPA – Ostuni (Puglia)

Baglioni Masseria Muzza – Otranto (Puglia)

Hotel Castello di Monterone – Perugia (Umbria)

Laqua by the Lake – Pettenasco (Piemonte)

Villa Làrio Lake Como – Pognana Lario (Lombardia)

Susafa – Polizzi Generosa (Sicilia)

Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast – Ravello (Campania)

Hassler Roma – Roma (Lazio)

Hotel Eden, Dorchester Collection – Roma (Lazio)

Hotel Locarno – Roma (Lazio)

Hotel Vilòn – Roma (Lazio)

Maalot Roma – Roma (Lazio)

Portrait Roma – Roma (Lazio)

Singer Palace Hotel – Roma (Lazio)

Six Senses Rome – Roma (Lazio)

Umiltà 36 – Roma (Lazio)

Lagació Hotel Mountain Residence – San Cassiano (Trentino-Alto Adige)

Byblos Art Hotel Villa Amista – San Pietro In Cariano (Veneto)

Mediterraneo Sorrento – Sant’Agnello (Campania)

Grand Hotel Miramare – Santa Margherita Ligure (Liguria)

Sextantio – Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo)

Terra – The Magic Place – Sarentino (Trentino-Alto Adige)

Masseria Calderisi – Savelletri di Fasano (Puglia)

Masseria Torre Coccaro – Savelletri di Fasano (Puglia)

Palazzo Pascal – Scala (Campania)

Goldene Rose Karthaus – Schnals (Trentino-Alto Adige)

Donna Coraly Country Boutique Hotel – Siracusa (Sicilia)

Villa Cortine – Sirmione (Lombardia)

Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento (Campania)

COMO Castello del Nero – Tavarnelle Val di Pesa (Toscana)

Canne Bianche Lifestyle Hotel – Torre Canne di Fasano (Puglia)

Cape of Senses – Torri del Benaco (Veneto)

Lupaia – Torrita di Siena (Toscana)

Siena House – Torrita di Siena (Toscana)

Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant – Umbertide (Umbria)

Ca’ di Dio – Venezia (Veneto)

Corte di Gabriela – Venezia (Veneto)

Londra Palace Venezia – Venezia (Veneto)

Il Palazzo Experimental – Venezia (Veneto)

Palazzo Venart Luxury Hotel – Venezia (Veneto)

La Barchessa di Villa Pisani – Vicenza (Veneto)

Monaci delle Terre Nere – Zafferana Etnea (Sicilia)

Lido Palace – Riva del Garda (Trentino-Alto Adige)

I criteri delle Chiavi Michelin

Anche gli hotel sono stati selezionati in base ad alcuni criteri valutati attentamente dagli ispettori incaricati, proprio come avviene per la scelta dei ristoranti che meritano le Stelle Michelin. I fattori valutati sono: