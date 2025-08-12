La Costa Smeralda è il posto perfetto in Sardegna e in tutta Italia per vivere il lusso dell'estate mediterranea, con viste mozzafiato e hotel da sogno

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'hotel Cala di Volpe

Se il vostro concetto di vacanza perfetta include giornate di sole infinito, acque turchesi che brillano come gioielli e servizi esclusivi pensati su misura per coccolarvi, e il vostro budget è alto, la Costa Smeralda è la meta ideale per voi. La Costa Smeralda, il cui nome ufficiale è Monti di Mola, è situata nella zona nord-orientale della Sardegna, incastonata tra baie segrete e promontori verdeggianti.

Da decenni è diventata il rifugio d’élite di celebrità, imprenditori e teste coronate in cerca di relax e privacy. Con i suoi oltre 55 chilometri di costa spettacolare, offre scenari da cartolina e spiagge famose, oltre che yacht scintillanti e boutique di alta moda.

Una destinazione fatta di stile, bellezza e piacere senza compromessi: se è esattamente quello che cercate per l’estate, questi i nostri consigli su dove andare in Costa Smeralda per vivere una vacanza all’insegna del lusso.

L’hotel di 007

Chi cerca un soggiorno di lusso in Costa Smeralda, ha due hotel tra cui scegliere. Uno di questi è il famoso Cala di Volpe, progettato dall’architetto più in voga degli anni ’60, Jacques Couëlle. La sua idea era quella di creare un hotel che assomigliasse a un villaggio senza tempo, completamente immerso nella natura. A sancirne la fama ci pensò James Bond, quando l’hotel comparve nel film 007-La spia che mi amava, utilizzato come alloggio dell’agente segreto.

Gli yacht si radunano nella sua splendida baia per permettere alle celebrità di sbarcare in totale privacy, partecipare al famoso pranzo a buffet con barbecue o per concedersi i trattamenti esclusivi offerti all’interno della Shiseido Spa. Qui hanno soggiornato star come Mariah Carey ed Elton John, che si esibiscono in occasione del famoso gala di agosto.

È un mondo a sé quello offerto dal Cala di Volpe, come dovunque, d’altronde, in Costa Smeralda.

L’hotel voluto dal principe Aga Khan

Il secondo hotel più esclusivo della Costa Smeralda è il Romazzino, considerato un vero e proprio simbolo di eleganza e riservatezza. Progettato da Michele Busiri Vici per incarico del principe Aga Khan negli anni Sessanta, questo gioiello architettonico combina curve organiche bianche, arcate che accolgono il paesaggio circostante e materiali locali come il granito in un dialogo armonioso tra natura e design.

Non è solo la sua estetica a renderlo celebre, ma anche il suo passato da ritrovo dei VIP. Hanno soggiornato tra i suoi giardini e piscine figure famose come Grace Kelly, la Principessa Margaret, Ringo Starr e George Harrison.

Porto Cervo

Dove fare una vacanza di lusso in Costa Smeralda se non a Porto Cervo? Considerato il cuore pulsante di questo tratto di costa, rappresenta molto più di un semplice villaggio estivo: è un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dedicato al lusso e al vivere bene. Le sue stradine curate, infatti, ospitano le boutique delle più prestigiose maison internazionali, da Gucci a Louis Vuitton, da Bulgari a Prada, accanto a gioiellerie d’alta gamma e concept store raffinati.

Le piazzette si affacciano su un porto scintillante, dove yacht da sogno diventano parte integrante del paesaggio, mentre i ristoranti gourmet e i lounge esclusivi offrono esperienze culinarie pensate per un pubblico esigente.

L’hotel preferito di George Clooney

L’hotel preferito di George Clooney? L’Hotel Pitrizza, immerso in giardini mediterranei appartati a pochi passi dal mare cristallino della Sardegna, considerato uno dei rifugi più lussuosi della Costa Smeralda. Qui, ospiti famosi e non possono godere del massimo della privacy e di servizi altamente esclusivi sia nelle ville, affittate dalle stesse famiglie per anni, che nella spiaggia privata.

Il beach club più esclusivo

Infine, una vacanza di lusso in Costa Smeralda non è completa senza una giornata di sole e relax al Nikki Beach. Questo beach club è raggiungibile solo via mare, tramite yacht privati o un servizio navetta dedicato, dominando la baia di Cala Petra Ruja come un miraggio di eleganza nel cuore della Sardegna.

Sfumature di turchese, massi di granito rosa e la vegetazione mediterranea incorniciano uno dei beach club più esclusivi del Mediterraneo.