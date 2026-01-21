La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

L'edificio più celebre di Madrid riapre e cambia identità

La Gran Vía è senza dubbio la strada più famosa di Madrid, una delle principali arterie della capitale spagnola. Costruita all’inizio del Novecento per volere di Alfonso XIII, qui sono presenti alcuni degli edifici più belli della città. Tra questi, ad angolo con Calle de Alcalá, compare anche il celebre Metropolis: nato nel 1911, la bellezza dei suoi interni è rimasta riservata ai pochi fortunati dipendenti degli uffici amministrativi che hanno lavorato nell’edificio per oltre un secolo.

Da gennaio 2026, invece, la storia del Metropolis cambia rotta. Per la prima volta dalla sua inaugurazione, aprirà finalmente le sue porte al pubblico (e ai turisti) con ristoranti, un club e un hotel.

Il celebre Metropolis tra le aperture più attese dell’anno

Chi è stato a Madrid lo sa bene: la facciata del Metropolis rappresenta appieno la grandezza e lo sfarzo che contraddistingue la Gran Vía. Finora, però, ci siamo sempre dovuti accontentare di fotografare solo i suoi esterni, lasciando all’immaginazione la maestosità dei suoi interni. Dal 21 gennaio 2026, finalmente, le sue porte saranno aperte a tutti.

Dopo diversi anni di lavori di ristrutturazione, l’edificio è stato riconvertito in un boutique hotel di lusso con spa, club privato e diversi ristoranti. Sono stati puliti e restaurati cornicioni, modanature e sculture; sono stati rimossi gli elementi aggiunti in decenni di usi successivi; è stata rispettata la silhouette inconfondibile della cupola coronata dalla figura alata. È stata riabilitata anche la monumentale scala d’accesso da Calle de Alcalá, che tornerà a essere uno dei segni distintivi dell’ingresso.

Anche la terrazza e la cupola, finora territorio invisibile per il comune cittadino, sono destinate a diventare un’altra delle attrazioni della città. Il Piano Speciale ne permette l’uso ricreativo legato all’hotel e l’intervento ha integrato vegetazione, ringhiere leggere e percorsi che renderanno possibile affacciarsi su una delle viste panoramiche più ambite di Madrid.

Un boutique hotel esclusivo

Per creare l’hotel, è stata adottata una visione di lusso selettiva e controcorrente. La scelta è quella di un boutique hotel senza concessioni alla quantità: solo 19 camere, tutte di altissima gamma, pensate come rifugi privati dove il comfort, il design e il servizio su misura concorrono a creare un’esperienza profondamente intima, nel pieno centro di Madrid. Ogni ambiente è concepito per dialogare con l’anima storica dell’edificio, reinterpretandola in chiave contemporanea attraverso materiali ricercati, soluzioni architettoniche eleganti e un’attenzione quasi maniacale al dettaglio.

Nel “ventre” del palazzo prende forma una spa esclusiva, volutamente sottratta allo sguardo dei passanti: un santuario di benessere che si sviluppa come un’oasi silenziosa e raccolta, dedicata al relax e alla rigenerazione degli ospiti. A completare l’esperienza, è stato progettato una rete articolata di spazi gastronomici destinati a raccontare il panorama culinario madrileno.

Cuore pulsante dell’intero progetto è il Club Metrópolis, concepito come un autentico club privato per soci, con un calendario che supera i 200 eventi all’anno. Mostre d’arte, performance dal vivo, appuntamenti culturali ed esperienze gastronomiche trasformeranno l’edificio in un punto di incontro esclusivo, capace di attrarre tanto la comunità locale quanto una clientela internazionale.

Infine, ci sarà anche la terrazza panoramica che offrirà una delle viste più suggestive della capitale, dalla Puerta del Sol alla fontana di Cibeles.