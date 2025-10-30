Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il fascino dell’Orient Express torna, in una veste nuova. L’icona del lusso e del design è pronta a scrivere un nuovo capitolo del viaggio. Una vacanza che ci fa andare indietro nel tempo e ci permette di scoprire le mete con un ritmo slow e assolutamente unico nel suo genere. Siete pronti a risalire a bordo di un mito?

Rinasce la leggenda dell’Orient Express

Il progetto Orient Express è nato nel 1883 dal progetto di Georges Nagelmackers. Il treno aveva il progetto di attraversare l’Europa con eleganza e comfort senza paragoni, raggiungendo Costantinopoli da Parigi. Con cabine luxury, un menù ricercato, staff impeccabile e rivestimenti in velluti e cristalli ha saputo incantare il mondo. Il sogno, con il nome di Orient Express, ha rivoluzionato il settore dei viaggi di lusso.

Oggi, a 140 anni di distanza, quella leggenda torna a sorprenderci. Non come semplice revival, ma come una vera rinascita. Alla guida del progetto c’è Sébastien Bazin, CEO del gruppo Accor che segue la rinascita con una visione che mixa passato e futuro, tradizione e tecnologia ma soprattutto eleganza con un occhio alla sostenibilità.

Il luogo cult per poter svelare il nuovo capitolo è il Museo delle Arti Decorative di Parigi dove, con la mostra 1925-2025 un secolo di Art Decò, fa da sfondo all’anteprima esclusiva del treno storico. Qui, passato e presente si incontrano in un dialogo emozionante: l’heritage del viaggio incontra la modernità del design, in un omaggio vivo e vibrante al genio creativo francese.

Dietro questa rinascita c’è un nome che amerete ricordare: Maxime d’Angeac, architetto e direttore artistico di Orient Express. Visionario, raffinato, amante delle proporzioni perfette e della luce che scolpisce lo spazio, d’Angeac ha immaginato il treno come una sinfonia di materiali, colori e forme.

Nel 2015, diciassette carrozze originali degli anni Venti, credute perdute per sempre, sono state ritrovate grazie a un’incredibile indagine storica. Oggi, quelle stesse carrozze stanno tornando a nuova vita nei laboratori francesi: non come copie, ma come reinterpretazioni contemporanee. Più di trenta maestri artigiani francesi, ricamatori, vetrai, ebanisti, tappezzieri, designer di tessuti e orafi del legno, hanno unito le loro mani e la loro visione per far rivivere l’anima del treno. Ogni gesto è cura, ogni elemento è funzionale e poetico insieme.

Il mondo di Orient Express

Il viaggio non si ferma sui binari, Orient Express ha un approccio cosmopolita e lo fa con varie tipologie di esperienze in tutto il mondo. La Dolce Vita Express è uno dei debutti più recenti, datato 2025 e percorre tappe come Roma, Venezia, Napoli e la Sicilia. A Roma è persino nato il primo hotel che omaggia l’eleganza italiana, mentre nel 2026 è prevista a Venezia l’apertura di un secondo rifugio luxury. Una vera chicca? Il prossimo anno è previsto il primo viaggio dell’Orient Express Corinthian, il più grande veliero mai costruito e pronto a solcare i mari del mondo.

E per il 2027, invece, è attesissimo il grande ritorno del treno storico: l’iconico Orient Express che tutti conosciamo, ma reinventato per conquistare le nuove generazioni di viaggiatori romantici, curiosi ed esigenti.