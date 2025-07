iStock La cittadina di Amalfi

C’è un motivo se così tante persone, ogni anno, organizzano la propria vacanza sulla Costiera Amalfitana. Anzi, probabilmente più di uno: ci sono i panorami mozzafiato, tra scogliere pittoresche e spiagge sabbiose, le cittadine particolari, con le loro case color pastello, le ville e gli eleganti palazzi, e poi c’è quell’atmosfera esclusiva che, ormai, la contraddistingue da decenni.

Un’atmosfera che non viene vissuta appieno da tutti, ma solo da chi ha il budget necessario per potersela permettere. Se passeggiare tra le strade di Amalfi è un’esperienza gratuita, andare a spasso tra le calette con un taxi boat privato potrebbe non essere alla portata di tutti. Stessa cosa per le spiagge: ci sono aree libere, ma il modo migliore per vivere la dolce vita sulla Costiera è rilassandosi in uno dei beach club più alla moda.

Se state organizzando un viaggio sulla Costiera Amalfitana, ecco dove andare per una vacanza di lusso.

Arcipelago Li Galli

Conosciute anche come “Arcipelago delle Sirene”, le isole Li Galli sono considerate uno dei luoghi più belli da visitare in Costiera Amalfitana con un’escursione in barca privata. In totale sono tre isole, talmente belle da aver affascinato e ispirato artisti quali i ballerini Massine e Nureyev, che le scelsero come casa, passando per Pablo Picasso e il compositore Igor Stravinskij.

La prima e più grande è Gallo Lungo, famosa per la sua forma a delfino; la seconda è la Rotonda, chiamata così per la sua forma tondeggiante e rinomata per il contrasto di colori dato dalla vegetazione lussureggiante e dalle acque cristalline; infine c’è la Castelluccia o “Dei Briganti”, in quanto utilizzata dai corsari per tendere agguati alle imbarcazioni che si avvicinavano alle isole.

Situate a meno di 4 miglia nautiche da Positano in direzione Capri, rappresentano una delle tappe più belle organizzate dai tour in yacht, anche se l’interno è visitabile solo su invito del suo fortunato proprietario.

Calette tra Positano e Praiano

Se la spiaggia principale di Positano non garantisce massima esclusività perché accessibile da tutti, a offrire maggiore privacy sono le calette nascoste che si estendono verso Praiano, accessibili solo via mare. È proprio qui che, tra Fornillo e le scogliere selvagge, le imbarcazioni private e gli yacht ormeggiati al largo si alternano con discrezione, mentre i tender sbarcano piccoli gruppi selezionati su piccole spiagge segrete, dove il tempo sembra sospeso.

Sicuramente, questa è una delle zone in Costiera Amalfitana dove la vacanza di lusso prende forma nella sua versione più riservata.

Spiaggia La Gavitella

Tra i luoghi più esclusivi della Costiera Amalfitana, la spiaggia La Gavitella si distingue per una caratteristica unica: è una delle pochissime spiagge esposte a ovest, regalando una vista spettacolare che spazia da Positano a Punta Campanella, fino all’arcipelago privato de Li Galli e all’isola di Capri. È qui che il sole tramonta lentamente sul mare, colorando il cielo di sfumature dorate e offrendo un momento di pura magia che poche località possono vantare.

L’accesso alla spiaggia è già di per sé parte dell’esperienza: una lunga scalinata panoramica costellata di scorci suggestivi sulla costa, oppure, per chi sta vivendo una vacanza di lusso sulla Costiera Amalfitana, può arrivarci con un comodo servizio navetta privato via mare.